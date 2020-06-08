Вкладывать госсредства в совместное производство сериалов с россиянами нельзя, - министр культуры Ткаченко
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что вкладывать государственные средства в совместное производство сериалов с россиянами нельзя, но частные инициативы это вопрос экономики.
"Относительно темы сериалов. Я хотел бы отметить, что в данном случае речь идет не только о языке, но также и об экономике. Я был продюсером сериалов, и наверное один из немногих, кто остановил сотрудничество с россиянами после 2014 года. Это мой личный выбор как частного предпринимателя. Если речь идет о государственных средствах, то вкладывать государственные средства в совместное производство с россиянами нельзя, пока у нас есть страна-агрессор", - сказал Ткаченко в эфире телеканала "UA: Первый", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В то же время министр отметил, что если говорить о частных инициативах, то это вопрос экономики.
"Если этот сериал продается в Россию, таких фактов очень много, то это позволяет взять больше средств для съемок в Украине, с украинскими актерами, украинскими режиссерами, украинскими сервисами", - добавил он.
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а Липецкий продакшен ЗЕльонки ?
А Сваты, а Родня, а прочая Херня.... ?
Оказывается, не Россия - агрессор,
а просто у нас есть страна-агрессор.
а отсечённые гражданские есть в любой стране на пути прохождения военной колонны.
У вас повенная колонна прям по телам гражданских марширует ?
а ЗЕля не торгует на крови!
ЗЕля честный !
только вот продакшены ЗЕлины в рашке пыхтят, Сватов и прочую хрень взахлеб смотрят и
роялти ЗЕле из рашки течет безбрежною рекой !
мол, им на патроны меньше осталось.
Это ФСБ давало деньги Зеленскому на съёмку кино.
https://censor.net/news/3107513/kompaniya_zelenskogo_poluchila_35_mln_rubleyi_iz_gosbyudjeta_rf_na_proizvodstvo_filma_vniz_dokument
Ты ж год тому назад добилась, чтобы так стало.
Палисся
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отойді я
І лани і гори -
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися... а до того
Я не знаю Бога.
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.
гарно писав Кобзар, чи не так ?
максимальный репост !
и кошмарики в супермаркете !
он же не в них стрелял
хочешь йогурта - сделай сам из закваски !
но "листи щастя" Данону написав за адресою:
http://danone.ua/contacts/pitannja-onlain/
і вам раджу - хай потішаться "макетинговим ходом" !
Я это к тому, что Пореченков своё получит.
"торжественный парад" ведь только 20 июня
"так жить нельзя" - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 советский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC документально -https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 публицистический фильм ватника https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Станислава Говорухина
кыш отсюда !
По данным издания, ло середины прошлого года 50% + 1 акция киностудии принадлежала государству, 50% без одной акции - ООО «Новая киностудия», собственниками которой числились Александр Ткаченко и Игорь Коломойский.
Когда в прошлом парламенте поднялся шум против приватизации Одесской киностудии в дело вступил застройщик Андрей Ваврыш - драйвер мэрских амбиций Ткаченко в Киеве, пишет Shadow anonymous. Они переформатировали собственность. Доля "Новой киностудии" (49,99%) была поделена в пропорции 24,99% на 25% с ООО "Медиа коворкинг", которая принадлежит панамской компании "Тревор БИЗНЕС С.А." (на нее записана SAGA Development Вавриша), а также юристу Дмитрию Овсию.
Сама ООО "Новая киностудия" оформлена на британскую Cinema Love Ltd. Эта фирма упомянута в декларации Ткаченко за прошлый год, как его с женой собственность. Но на сегодня акции Ткаченко переоформлены на Вячеслава Миенко, которого Наблюдательный совет "1+1" назначил генеральным директором телеканала в августе прошлого года. Тогда они и оффшор на него записали, и адрес лондонский сменили с Suite 1, Percy Street, 5, Fitzrovia, London, W1T 1DG United Kingdom на International House Barking Road London E13. До этого за год на фирме побывали два номинальных директора Мишель Эндрю Брут и Сандра Джина Эспарон.
http://ord-ua.com/2020/06/07/tkachenko-nadezhno-perepryatal-akcii-odesskoj-kinostudii-kotorye-poobeshal-prodat/
А ЗЕзидент не только вкладывал деньги в совместные проекты, но еще и получал бабло от Министерства культуры Роиси на свои говно-фильмы.