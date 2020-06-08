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Умершую журналистку "Радио Свобода" Богдану Костюк похоронят 10 июня в Киеве

Умершую журналистку

Умершую после тяжелой болезни на 56-м году жизни журналистку "Радио Свобода" Богдану Костюк похоронят 10 июня в Киеве

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом в Фейсбуке написал ветеран Натан Хазин.

Он отметил: "Прощания с Богданой будет в среду, 10 июня в 13.00 в Михайловском Соборе. И в 14.30 на Байковом кладбище (Крематорий)

Просьба к побратимам военным и ветеранам быть в форме в знак уважения".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 8 июня в Киеве умерла журналистка "Радио Свобода" Богдана Костюк

Автор: 

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