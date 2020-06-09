УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11147 відвідувачів онлайн
Новини Вирок генералу Назарову
4 070 38

Назарову можуть 16 червня оголосити остаточний вирок у справі про збитий у Луганському аеропорту Іл-76, - сестра загиблого десантника Гайдук

Назарову можуть 16 червня оголосити остаточний вирок у справі про збитий у Луганському аеропорту Іл-76, - сестра загиблого десантника Гайдук

Апеляційний суд Дніпропетровської області 16 червня може оголосити вирок генерал-майору Збройних Сил України, колишньому начальнику оперативного штабу АТО Віктору Назарову у справі про збитий у Луганському аеропорту в 2014 році Іл-76.

Про це "Громадському радіо" повідомила потерпіла в цій справі, сестра загиблого десантника Іллі Гайдука Іляна Гайдук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми очікуємо на завершальне судове засідання, ми дуже сподіваємося, що воно буде останнім, 16 червня. Ми отримали результати військової експертизи, повторної, яку замовляв Назаров і в цій експертизі говориться, що Назаров однозначно відповідальна особа за цей переліт і мав його правильно спланувати", – каже Іляна Гайдук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа Назарова ходить по експертизах вже 2 роки: заблоковано апеляцію і розслідування в іншому провадженні, - адвокат Погосян

Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розгляд апеляції засудженого у справі про катастрофу Іл-76 в 2014 році Назарова відкрито затягують, - сестра загиблого десантника Гайдук

Автор: 

вирок (1060) Назаров (128)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
дожились..за збиті наші літаки кацапськими терористами ,садим не окупантів а своїх
показати весь коментар
08.06.2020 23:16
+7
Назаров сбил?
показати весь коментар
08.06.2020 23:16
+7
Если знал, что могут сбить и посылал--ЗНАЧИТ ВИНОВАТ. Надо дать на всю катушку, что бы другие мозгами шевелили, а не жопами. Должны понимать, что руководят человеческими судьбами, а собаками и кошками.
показати весь коментар
08.06.2020 23:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дожились..за збиті наші літаки кацапськими терористами ,садим не окупантів а своїх
показати весь коментар
08.06.2020 23:16 Відповісти
Це звется ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за прийняті аба не прийняті рішення на війні
показати весь коментар
08.06.2020 23:24 Відповісти
на войне свои законы, в том числе когда посылают на верную смерть ради достижения других целей. и от ошибки никто не застрахован, судить за это разлагать армию
показати весь коментар
08.06.2020 23:55 Відповісти
Назаров сбил?
показати весь коментар
08.06.2020 23:16 Відповісти
Ну не кацапські ж терористи !
показати весь коментар
09.06.2020 06:15 Відповісти
Сидеть не будет. Обменяют с парашей на таксиста из Лугандона.
показати весь коментар
08.06.2020 23:18 Відповісти
На продолжение очередного сериала "Сваты"
показати весь коментар
08.06.2020 23:20 Відповісти
Если знал, что могут сбить и посылал--ЗНАЧИТ ВИНОВАТ. Надо дать на всю катушку, что бы другие мозгами шевелили, а не жопами. Должны понимать, что руководят человеческими судьбами, а собаками и кошками.
показати весь коментар
08.06.2020 23:21 Відповісти
"а НЕ собаками и кошками."
показати весь коментар
08.06.2020 23:22 Відповісти
Он что, ясновидящий? Иран молодец - своих военных защищает, хотя это их халатность. А здесь в военной обстановке действовал военный командир. Но враги оказались хитрее и подлее. Вы специально это делаете, чтобы потом ни один командир не отдввал ни один приказ? Засудить его могут только враги.
показати весь коментар
08.06.2020 23:31 Відповісти
В случае с Ираном - это явно не халатность, а приказ.
показати весь коментар
09.06.2020 00:02 Відповісти
Ну тогда нельзя и пожарных посылать на пожар- а вдруг они там пострадают . Пусть сидят по- домам.
показати весь коментар
08.06.2020 23:35 Відповісти
а как же разведка боем, например. все знают что будет, но посылают...
показати весь коментар
08.06.2020 23:52 Відповісти
вот тебя бы туда, ты бы накомандовал, да...
показати весь коментар
08.06.2020 23:53 Відповісти
Будь-який командир на війні знає: посилаючи солдатів на бойове завдання,є великий шанс їх загибелі.
А от те,що бойового генерала судить не військовий трибунал,що складається з людей,розуміючих всі військові аспекти,а якийсь пересічний райсуд- І Є ЗЛОЧИН !
показати весь коментар
09.06.2020 06:14 Відповісти
По одной фразе, сразу видно что ты - АБСОЛЮТНЫЙ БАРАН.
Почему?
Тебе долго и бесполезно это объяснять, особенно после тупого заявления "Если знал, что могут сбить и посылал--ЗНАЧИТ ВИНОВАТ".
показати весь коментар
09.06.2020 12:28 Відповісти
Чего растягивать процесс с этой гнидой?
показати весь коментар
08.06.2020 23:23 Відповісти
то есть сепары или коцапы с базукой - неувиноватые, нужно судить своих... ну и уроды
показати весь коментар
08.06.2020 23:51 Відповісти
Розумний і ініціативний генерал ?-В тюряжку його !
показати весь коментар
09.06.2020 05:59 Відповісти
Питання відповідальності вояків під час війни - за всі часи було дуже складне, ... по ситуації та особі...Діяти, як Жуков - баби щє нарожають - беззаперечно злочин. Ховатися по штабах не приймаючи ніяких рішучих дій - теж не варіант для діла по захисту Вітчизни...Як пояснити рідним загиблих.... - ось питання. Якщо генерал був гідний та потрібен Україні - знайдуть вихід, навіть з покаранням...таких фактів в історії безліч. Ну, а якщо ні - то понесе відповідальність по повній...Тяжкі зірки генеральські, не тільки на банкетах вихвалятися ломпасами....
показати весь коментар
09.06.2020 09:08 Відповісти
А БЕЗ бортів загинули б всі вояки в аеропорту. Назароп прийняв непросте рішення..
показати весь коментар
09.06.2020 09:29 Відповісти
Без самолётов наших десантников в аэропорту ожидала верная смерть.
По земле--30 км, оставалось только воздухом.
Назаров принял непростое решение (как и много раз перед этим).
Всего в Луганском аэропорту сели 19ть наших бортов.
И ПОЧТИ на каждый были разведданные, что есть риск сбития.
Более того, ПЕРЕД злощасным бортом успешно сел другой борт.
Он садился "по афгански", круто и без огней, фары включил у самой земли.
Командир сбитого борта включил прожекторы заранее.
показати весь коментар
09.06.2020 09:28 Відповісти
Вопрос в том, была ли у него информация об опасности на подлёте или нет.
показати весь коментар
09.06.2020 11:40 Відповісти
У всех она была.
У вес, без исключения летающих там бортах (самолётах и вертолётах).
показати весь коментар
09.06.2020 12:30 Відповісти
Ага. "У всех оно було", "да кто ж не знает", "и дураку понятно, что" - ахриненные доказательства для суда.
показати весь коментар
09.06.2020 15:08 Відповісти
Для общего Вашего развития.
Каждый день. Очень рано утром, начальник разведки (направления, сектора, группы и т.д.) докладывает данные о противнике.
Это то, что добыли и обновили ЗА прошедшую ночь.
В течении суток, информация обновляется. Что-то добавляется, что-то исчезает.
Эту информацию, доводят ДО ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ.
Но ещё раньше, информацию получают начальники разведки войсковых частей, которые находятся в данном районе или будут в нём задействованы.
В секторе "А", и до появления самолётов ВТА, работала бригада армейской авиации и самолёты штурмовой авиации.
И лётчикам на предполётных постановках задач, ВСЕГДА доводилась обстановка. В первую очередь по состоянию ПВО противника.
Тем более что, 06.06.14 уже был сбит АН-30Б. Разведчик. И сбит именно ПЗРК "Верба".
А до этого пять вертолётов от огня курупнокалиберного пулемёта и ПЗРК.
Эти данные есть на всех уровнях. Во всех документах.
Так что, не несите чушь про отсутствие данных.

Ну а теперь другой вопрос.
Ну знают лётчики о наличии систем и средств ПВО в районе ведения БД, им что, не летать?
Это тоже самое можно сказать и про танкистов. Они точно знают что, у противника есть противотанковые средства. Разные. От ПТ мин, РПГ, ПТУР и ПТ орудий. Ну и танков. Знают. Так что им, в бой не ходить?

Так что Назаров здесь ни при каких делах.
Точно с таким же успехом, можно Ваньку-ротного под суд отдать, за то что при совершении марша попал под обстрел из "Града".
показати весь коментар
09.06.2020 16:57 Відповісти
Если ты дурак - это нельзя компенсировать обилием нерелевантной информации. И даже выученным назубок уставом караульной службы. Дело это слушалось в суде, ключевым вопросом СУДА была ли у Назарова информация о диверсионной группе в полосе посадки на момент отдачи приказа или он получил её позже.
показати весь коментар
09.06.2020 17:33 Відповісти
У Назарова БЫЛА информация о нахождении в районе Луганска различных вооружённых групп.

И что?
Эти группы были везде. И в ДАПе, и под Краматорским аэродромом. Везде. И везде они применяли стрелковое оружие, тяжёлое вооружение и ПЗРК.
Смотри видео о действиях в воздухе над ДАПом. Уже тогда знали. Спецназ доложил с уточнением, потом начал вести огонь на поражение, но... Но командование ЗНАЯ о наличии средств ПВО - всё равно применило авиацию. И успешно.
Так что "обилие нерелевантной информации" оставь себе и своему скудному мозгу.
Если не можешь понять причинно-следственную связь и сделать простейший анализ - свободен.
То что ты мокшанин, уже понятно.
показати весь коментар
09.06.2020 20:10 Відповісти
история, леденящая кровь..
Под маской дурака таился дыбил...
То, что ТИБЕ известно про информацию Назарова - НЕ МОЖЕТ быть принято судом как доказательство.
Зорче всматривайся в свою попу в поисках причинно-следственной связи!
Анализов тебе в пределах нормы!
показати весь коментар
10.06.2020 09:58 Відповісти
И опять мокшанин подал свой вопль))))
Тебя уже послали убогий))))
В бан быдло.
показати весь коментар
10.06.2020 10:42 Відповісти
Если идиот проклянёт весь мир - небо не рухнет на землю....
Вместо того, чтобы попытаться понять человеческую речь, ты продолжаешь гавниться и извергать завывания...
Вот чему не перестаю удивляться - начинал почти как нормальный человек, но оказалось - гавно в душе не удержать....
показати весь коментар
10.06.2020 12:41 Відповісти
Мокша, ты простых вещей связать не можешь.
О чём с той разговаривать?
На твой тупой вопрос (после разжёвывания самого смысла получения и доведения информации), ты умудрился задать точно такой тупой вопрос и ещё суд сюда приплёл))))
Заодно умник, изучи квалификацию того суда. Особенно, не в вопросах эмоций (а там только эмоции родственников), а в специальной составляющей (профессионально-военной).
Так что, прощай мокша. На раисе такие все. Тупые.
показати весь коментар
10.06.2020 18:21 Відповісти
Залатая рыбка может удержать в своём мозгу только то, что она видит одним глазом... Но для тибя даже это недостижимо... О чём речь была - ведь не важно, правильно? Главное - зачерпнуть Мудрости Гугля и блеснуть перед публикой, а про что.....
Как говорил Зеленский - а какая разница?
показати весь коментар
10.06.2020 20:26 Відповісти
Мокша, а в Гугле, есть описание работы представителей разведки?
И остальные вопросы?
Так что для меня разница огромная, общаюсь я с адекватом или с быдлом из сраной раисы.
Прощай быдло мацковское.
показати весь коментар
10.06.2020 20:30 Відповісти
 
 