Назарову можуть 16 червня оголосити остаточний вирок у справі про збитий у Луганському аеропорту Іл-76, - сестра загиблого десантника Гайдук

Апеляційний суд Дніпропетровської області 16 червня може оголосити вирок генерал-майору Збройних Сил України, колишньому начальнику оперативного штабу АТО Віктору Назарову у справі про збитий у Луганському аеропорту в 2014 році Іл-76.

Про це "Громадському радіо" повідомила потерпіла в цій справі, сестра загиблого десантника Іллі Гайдука Іляна Гайдук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми очікуємо на завершальне судове засідання, ми дуже сподіваємося, що воно буде останнім, 16 червня. Ми отримали результати військової експертизи, повторної, яку замовляв Назаров і в цій експертизі говориться, що Назаров однозначно відповідальна особа за цей переліт і мав його правильно спланувати", – каже Іляна Гайдук.

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Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

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