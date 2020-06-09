Назарову можуть 16 червня оголосити остаточний вирок у справі про збитий у Луганському аеропорту Іл-76, - сестра загиблого десантника Гайдук
Апеляційний суд Дніпропетровської області 16 червня може оголосити вирок генерал-майору Збройних Сил України, колишньому начальнику оперативного штабу АТО Віктору Назарову у справі про збитий у Луганському аеропорту в 2014 році Іл-76.
Про це "Громадському радіо" повідомила потерпіла в цій справі, сестра загиблого десантника Іллі Гайдука Іляна Гайдук, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми очікуємо на завершальне судове засідання, ми дуже сподіваємося, що воно буде останнім, 16 червня. Ми отримали результати військової експертизи, повторної, яку замовляв Назаров і в цій експертизі говориться, що Назаров однозначно відповідальна особа за цей переліт і мав його правильно спланувати", – каже Іляна Гайдук.
Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.
Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.
14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.
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А от те,що бойового генерала судить не військовий трибунал,що складається з людей,розуміючих всі військові аспекти,а якийсь пересічний райсуд- І Є ЗЛОЧИН !
Почему?
Тебе долго и бесполезно это объяснять, особенно после тупого заявления "Если знал, что могут сбить и посылал--ЗНАЧИТ ВИНОВАТ".
По земле--30 км, оставалось только воздухом.
Назаров принял непростое решение (как и много раз перед этим).
Всего в Луганском аэропорту сели 19ть наших бортов.
И ПОЧТИ на каждый были разведданные, что есть риск сбития.
Более того, ПЕРЕД злощасным бортом успешно сел другой борт.
Он садился "по афгански", круто и без огней, фары включил у самой земли.
Командир сбитого борта включил прожекторы заранее.
У вес, без исключения летающих там бортах (самолётах и вертолётах).
Каждый день. Очень рано утром, начальник разведки (направления, сектора, группы и т.д.) докладывает данные о противнике.
Это то, что добыли и обновили ЗА прошедшую ночь.
В течении суток, информация обновляется. Что-то добавляется, что-то исчезает.
Эту информацию, доводят ДО ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ.
Но ещё раньше, информацию получают начальники разведки войсковых частей, которые находятся в данном районе или будут в нём задействованы.
В секторе "А", и до появления самолётов ВТА, работала бригада армейской авиации и самолёты штурмовой авиации.
И лётчикам на предполётных постановках задач, ВСЕГДА доводилась обстановка. В первую очередь по состоянию ПВО противника.
Тем более что, 06.06.14 уже был сбит АН-30Б. Разведчик. И сбит именно ПЗРК "Верба".
А до этого пять вертолётов от огня курупнокалиберного пулемёта и ПЗРК.
Эти данные есть на всех уровнях. Во всех документах.
Так что, не несите чушь про отсутствие данных.
Ну а теперь другой вопрос.
Ну знают лётчики о наличии систем и средств ПВО в районе ведения БД, им что, не летать?
Это тоже самое можно сказать и про танкистов. Они точно знают что, у противника есть противотанковые средства. Разные. От ПТ мин, РПГ, ПТУР и ПТ орудий. Ну и танков. Знают. Так что им, в бой не ходить?
Так что Назаров здесь ни при каких делах.
Точно с таким же успехом, можно Ваньку-ротного под суд отдать, за то что при совершении марша попал под обстрел из "Града".
И что?
Эти группы были везде. И в ДАПе, и под Краматорским аэродромом. Везде. И везде они применяли стрелковое оружие, тяжёлое вооружение и ПЗРК.
Смотри видео о действиях в воздухе над ДАПом. Уже тогда знали. Спецназ доложил с уточнением, потом начал вести огонь на поражение, но... Но командование ЗНАЯ о наличии средств ПВО - всё равно применило авиацию. И успешно.
Так что "обилие нерелевантной информации" оставь себе и своему скудному мозгу.
Если не можешь понять причинно-следственную связь и сделать простейший анализ - свободен.
То что ты мокшанин, уже понятно.
Под маской дурака таился дыбил...
То, что ТИБЕ известно про информацию Назарова - НЕ МОЖЕТ быть принято судом как доказательство.
Зорче всматривайся в свою попу в поисках причинно-следственной связи!
Анализов тебе в пределах нормы!
Тебя уже послали убогий))))
В бан быдло.
Вместо того, чтобы попытаться понять человеческую речь, ты продолжаешь гавниться и извергать завывания...
Вот чему не перестаю удивляться - начинал почти как нормальный человек, но оказалось - гавно в душе не удержать....
О чём с той разговаривать?
На твой тупой вопрос (после разжёвывания самого смысла получения и доведения информации), ты умудрился задать точно такой тупой вопрос и ещё суд сюда приплёл))))
Заодно умник, изучи квалификацию того суда. Особенно, не в вопросах эмоций (а там только эмоции родственников), а в специальной составляющей (профессионально-военной).
Так что, прощай мокша. На раисе такие все. Тупые.
Как говорил Зеленский - а какая разница?
И остальные вопросы?
Так что для меня разница огромная, общаюсь я с адекватом или с быдлом из сраной раисы.
Прощай быдло мацковское.