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За сутки 8 июня на Буковине зафиксирован 31 новый случай инфицирования коронавирусом, - ОГА

За сутки 8 июня на Буковине зафиксирован 31 новый случай инфицирования коронавирусом, - ОГА

В Черновицкой области в течение 8 июня зафиксировали 31 новый случай инфицирования коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"На Буковине сегодня, 8 июня, официально подтвержден еще 31 случай заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал 282 образца", - написал глава области.

В то же время, по его словам, сегодня от COVID-19 выздоровели 17 жителей области - тесты дважды показали отрицательный результат.

Таким образом, общее количество инфицированных в Черновицкой области с первого установленного случая составляет 3729 человек.

По состоянию на утро 8 июня в Украине лабораторно подтвердили 27 462 случая COVID-19, в том числе 797 летальных. Выздоровели 12 195 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Черновицкой области выявили 59 новых случаев COVID-19, всего - 3698, - ОГА

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Буковина (847) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавирус (19923)


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В июне украинцы болеют "сезонным" гриппом или чем там "летним сезонным "???
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09.06.2020 04:25 Відповісти
 
 