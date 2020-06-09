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Факт заборони в'їзду в Україну актора не може бути підставою для заборони фільмів, в яких він знімався, - міністр Ткаченко

Факт заборони в'їзду в Україну актора не може бути підставою для заборони фільмів, в яких він знімався, - міністр Ткаченко

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що факт заборони в'їзду в Україну іноземного актора не може одночасно бути підставою для того, щоб фільми, в яких брала участь ця людина, були заборонені.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це міністр заявив в ефірі телеканалу "UA: Перший", коментуючи виключення російського актора Федора Добронравова з переліку осіб, які створюють загрозу українській національній безпеці.

"По-перше я вважаю, що і санкції були введені необґрунтовано. По-друге, давайте розрізняти. Є заборона в'їзду. Яким чином заборона в'їзду може стосуватися аудіовізуального продукту. Я багато разів питав це у керівників минулої влади ... На мій погляд, коли є порушена кримінальна справа проти когось, наприклад Охлобистіна, Пореченкова, тоді це має стосуватися так званих чорних списків. Інша річ, коли автоматом всі ці люди заносяться в чорні списки, і сотні годин аудіовізуального продукту, зокрема, фільм Романа Балаяна, кладуться на полку", - сказав Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні знову почали знімати в головних ролях акторів із Росії: в кіноіндустрії зараз може статися відкат назад, - актриса Жураківська

Міністр зазначив, що з цим питанням необхідно розібратися, щоб внесення в такі "чорні списки" було прозорим і зрозумілим.

"На мою думку, тільки той факт, що комусь заборонений в'їзд не може одночасно служити підставою для того, щоб фільми, в яких брали участь ці люди були заборонені", - додав Ткаченко.

Автор: 

актор (142) заборона (1446) Ткаченко Олександр (509)


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Топ коментарі
+71
Порєченкова ще запроси - су**.
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08.06.2020 23:39
+62
Исходя из дебильной логики, чувака с инсультным лицом Ткаченко :То-есть введен запрет на личность Гитлера , но "Майн кампф" можно издавать ?
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08.06.2020 23:44
+52
Це тільки початок «діяльності»міністра-українофоба.
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08.06.2020 23:42
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а я почему то думаю что может...как то так...если он падло за распад моей страны, то как то мне лично после его публичной мысли...лично я стараюсь не смотреть и не слушать...таких высокообразованных и как бы особо умных и т.п...особей человекообразных...и фсьо...а то как по другому...инша думка мне не цикава...фсьо...
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09.06.2020 00:25 Відповісти
Так может покажем фильм "Путь на родину"? Вы что , там совсем ох#ели?
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09.06.2020 00:25 Відповісти
Нашли шедевры, Сваты, с участием лысого убогого актеришки с внешностью алкаша. У него все роли одинаково бездарные. Эту блевотину только под пытками смотреть, впрочем, как и зеКВН-скую самодеятельность. Назовите, хоть один достойный фильм киношной фабрики им. Геббельса-Петросяна. Там все актеришки вылезли из КВН или дурдома. О сценарии и его воплощении вообще молчу. Просто идет отмывка бабла и дебилизация мокшанских идиотов. Посмотрите фильмы конца 30-х - там такая же хрень - шпионы, тупой юмор, вранье и победобесие и сравните с сегодняшней московией. Одними аншлагами можно в дурдом попасть. Там дна нет. Новый министр макулатуры. как начал, так и закончит вместе с карликом-носом.
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09.06.2020 00:30 Відповісти
Подвійні стандарти. Кругом одні подвійні стандарти. У всіх на кухні расейський газ, в супермаркетах купа товарів з рашки ( косметичні засоби, побутова техніка), діюче ж/д та автобусне сполучення з агресором, відкриті кордони з ворогом, кондитерський бізнес в тилу врага , і тут раптом як грім серед ясного неба - якийсь сраний актьорішко посягає на нашу незалежність. Ми як дальтоніки, які все бачать в одному кольорі.
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09.06.2020 00:35 Відповісти
Факт запрета въезда в Украину актера не может служить основанием для запрета фильмов, в которых он снимался, - министр Ткаченко - Цензор.НЕТ 52
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09.06.2020 00:39 Відповісти
Це і є стратегія кремля щодо України. І нажаль зараз вона реалізується.
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09.06.2020 01:32 Відповісти
ти його за двері, а ВОНО в вікно лізе!
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09.06.2020 07:28 Відповісти
то в яку сторону нада мінять стандарти? Газ не расєйський, а європєйский. Кордони і торгівлю з мордором тра' закривати
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09.06.2020 00:42 Відповісти
дятелко, лизни *****, бо какая разница
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09.06.2020 00:52 Відповісти
если росс газ, добытый газпромом, поставляется через "виртуальную" точку импорта через "европейских" спекулянтов, то они уже считается патриотычным.
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09.06.2020 02:25 Відповісти
Мразота, що згадувала про Липецьку фабрику не має жодного права мати хоч якісь справи з мордором
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09.06.2020 14:50 Відповісти
а в чьом тагда смисл запрєта? Получаєця живйом ніззя, а кіном воно може заїхати і срати тут в моск зрітєлю
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09.06.2020 00:38 Відповісти
теперь вы поняли зачем назначили министром Тыкаченко ?

банально до смешного: БАБЛО ! БАБЛО ! БАБЛО !!!

для роялти ЗЕбенька-продакшен



это Министр культуры Украины ?
Тыкаченко - мелкий вонючий хорек в бабломате ЗЕбени !
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09.06.2020 00:40 Відповісти
Он даже не мелкий вонючий хорек, он просто де-Билл.
Показ фильмов - это ПИАР или ПРОМОУШН преступника.
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09.06.2020 02:59 Відповісти
Як там в Америці з актором,який гомік-----і його не знімають,і фільми не показують.
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09.06.2020 11:55 Відповісти
Факт запрета въезда в Украину актера не может служить основанием для запрета фильмов, в которых он снимался, - министр Ткаченко - Цензор.НЕТ 570
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09.06.2020 00:44 Відповісти
Нова символіка нового війська: свячені ножі і дуб Максима Залізняка

93-а окрема механізована бригада Збройних сил України, яка базується у Дніпрі, отримає почесне ім'я "Холодний Яр", нові шеврони та бойовий прапор.

https://www.istpravda.com.ua/short/2018/01/23/151937/
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09.06.2020 01:06 Відповісти
погуляли гайдамаки цими ножами по Правобежжю

кажете Порох це Вальцман?
і поеми Шевченка "Гайдамаки" не читав?
і про Умань не знав ?

ню-ню, ЗЕльоные .....
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09.06.2020 01:12 Відповісти
Зачем было обрезать картинку?
Факт запрета въезда в Украину актера не может служить основанием для запрета фильмов, в которых он снимался, - министр Ткаченко - Цензор.НЕТ 1704
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09.06.2020 03:10 Відповісти
Альбом был записан под впечатлением после Майдана в начале войны с Роисей.
Я сам имел честь немного поучаствовать.
На вот посмотри и вспомни:
https://youtu.be/FyvvsMHLztM Кліп "Прокинься воїн" (посилання).

Но вы же так устали от войны, что выбрали предателя ЗЕ.
А теперь вот картинки красивые постите.
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09.06.2020 03:16 Відповісти
Може новий міністр краще би хвилювався за створення українського якісного культурного продукту, і як підтримати тих, хто може це зробити, замість того щоб піарити путінських пропагандистів.
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09.06.2020 00:52 Відповісти
нового міністра хвилює лише потік бабла із лайна в кішені ЗЕбені

ото і вся українська культура у виконанні ЗЕбень
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09.06.2020 01:08 Відповісти
зескот, вы сделали себя в жопу разом
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09.06.2020 00:53 Відповісти
маятник настроїв в Україні вже набирає швидкість у зворотньому для ЗЕбень напрямку

але вогни не бажають цього бачити
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09.06.2020 01:15 Відповісти
Да да - скоро (с)
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09.06.2020 07:34 Відповісти
Все, в отставку!
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09.06.2020 01:12 Відповісти
Ну чему Вы удивляетесь? Искусственное образование (оно же россия), является главным рынком сбыта для продукции студии "квартал 95". Неужели Вы думаете, что Зеленский рассматривает россию как врага? НЕТ. Уж я то знаю. Плюс к этому, Кривой рог - территория, на 90 % заселенная ватниками, там нет ничего украинского (кроме, разве что, любительских коллективов народных танцев). Поэтому, с приходом моего земляка - президента, ситуация, касательно сопротивлению агрессору, очень усложнилась. И еще одно. Насколько я вижу из событий последних нескольких лет, кремль поменял стратегию захвата Украины. Можно выделить три условных стратегии: 1) Военная (на данный момент россии не просто будет это сделать, разве что разбомбить наши города авиацией и ракетами, но думаю разрушенная Украина им не нужна, да и условный запад вполне возможно усилит санкции), 2) Экономическая (экономически "задушить", но благо МВФ помогает), 3) Политическая (эта стратегия подразумевает приход к власти пятой колонны, а вот это вполне реально, т.к. часть этой пятой колонны уже находится у власти. Если взять во внимание, что за последний год четыре канала ушли к Медведчуку, и ходят слухи, что Пинчук продает свои три канала не то Медведчуку, не то россиянам, то картина вырисовывается не очень хорошая. Ответьте пожалуйста, что нужно сделать, чтобы эту стратегию не смогли реализовать враги. Ваше мнение).
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09.06.2020 01:18 Відповісти
Что можно сделать? Телевизор смотрят в основном пенсионеры. Молодежь висит в соцсетях. Нужно активизировать работу в соцсетях, как это делает Путин.
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09.06.2020 03:11 Відповісти
Согласен с Вашим анализом. Только есть одно НО. Ну, хорошо, Мертветчук президент, Рабинович - спикер парламента. Аннулировали ассоциацию с ЕС, вступили в таежный союз. И что дальше????? Денег от всего этого на данной территории точно не прибавилось. А у путлера появилось еще миллионов 30 таких же тупых и ленивых, но при этом буйных, их охранять нужно. На все это требуются запредельные ресурсы, которых у него просто нет. В шахматах это называется цугцванг .
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09.06.2020 07:29 Відповісти
Все це вже було - вивчай історію краще.
Далі 30 млн будуть поділені на військових для захвату інших земель та жебраків котрих розселять по імперії
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09.06.2020 14:56 Відповісти
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что факт запрета въезда в Украину иностранного актера не может одновременно служить основанием для того, чтобы фильмы, в которых принимали участие этот человек был запрещены. Источник: https://censor.net/n3200730
то есть шо получаестя- запрет въезда за фильм который....... шо-шо ??? незапрещён !!! но тогда
по логике на каком основании запрет въезда ? ну значит и запрет надо отменять потомушо это
абсурд - запред въезда за незапрещённый фильм.... до этого времени существовала мужская
логика и непостижимая для неё женская..... оказалось есть ещё более непостижимая для обеих-
- зебильная логика...................
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09.06.2020 01:20 Відповісти
Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко ----- гірше не буде, зате поржемо... Добридень зелена жопа?
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09.06.2020 10:22 Відповісти
Ткаченко кто такой?
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09.06.2020 02:04 Відповісти
бизнес-партнер зеленского
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09.06.2020 07:20 Відповісти
Если бредить так, как этот Ткаченко, то недалеко и до ретроспективы фильмов с участием Пореченкова на "г+г" и медведчуковских помойках...
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09.06.2020 02:06 Відповісти
Так именно этого они и хотят. Быдлу не хватает быдлячего кацапского кина.
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09.06.2020 03:18 Відповісти
К Ткаченко только один вопрос,чей Крым и кто аккупировал Лугандон 🐸🐸🐸
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09.06.2020 02:47 Відповісти
Українці напали на українців через те що українці не бажали розмовляти українською, ті українці що не бажали розмовляти українською так не бажали що вирішили розмовляти російською і стати росією.
Це не наркологічна маячня - це офіційна позиція МІД РФ
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09.06.2020 14:34 Відповісти
Если подсчитать все задекларированные Зелей доходы, приплюсовать еще доходы других актеров квартала, то становится понятным, что ни квартал, ни фильмы не дали суммарно столько поступлений. Возникает мысль, что Зеля сидит на финансовом подсосе у власть имущих. Становится понятным цель назначения Ткаченко: нужно как-то и оправдать предстоящие доходы Зели, а чем, как ни якобы доходами от фильмов. А тут существующий запрет на их прокат в Украине и неморальность (из-за имеющейся войны) их продвижения в московии. Должность то плевая - в любой момент можно слететь. Его ведь пророчили в меры Киева.
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09.06.2020 05:43 Відповісти
Не мытьём, так катаньем...
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09.06.2020 05:46 Відповісти
Надо эту шайку гнать до Ростова сейчас,потом будет поздно.
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09.06.2020 05:58 Відповісти
Уже поздно.
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09.06.2020 07:58 Відповісти
Чому б тоді і порєчєнкова не показувати? Какая разніца?
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09.06.2020 06:20 Відповісти
Скоро.
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09.06.2020 06:32 Відповісти
Если любитель рузьке мир играет в фильме какого-то явного гордона, то может и есть смысл не снимать фильм с проката.
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09.06.2020 06:21 Відповісти
ну це точно не той випадок.
Але ваша думка правильна )))
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09.06.2020 14:32 Відповісти
Що стосується цього лайна(серіали) , то треба робити все , щоб було цього калу як найменше - бачите , як подуріли деякі громадяни , вибрали персонаж з серіалу . А що стосується іншого лайна(ткаченко) , то його треба не ставити на міністерські посади , а депортувати в паРАШУ .
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09.06.2020 06:41 Відповісти
бубочке бабло нужно зарабатываь, а вы сватов запрещаете , барыги
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09.06.2020 06:42 Відповісти
вот так, из-за молчания украинцев, вата возвращается в Украину... а пора было бы таких людей типа портнова и ткаченко с бондаренко вообще выслать за пределы Украины... а по большому счету Украина НУЖДАЕТСЯ В ПОСЛЕДНЕЙ РЕВОЛЮЦИИ...
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09.06.2020 06:48 Відповісти
А чим ще ватник може набивати ефір? Тільки ватою.
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09.06.2020 06:50 Відповісти
Головне- пам'ятайте. Устами Ткаченко говорить Бєня Коломойський.
Все дуже просто. Бєню таки міцно взяли за фаберже США і єдиний шанс для нього уникнути американської в'язниці до останнього подиху- це купити місце в кооперативі ;Озєро;.
Ціною Кремль назвав Україну.
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09.06.2020 06:54 Відповісти
Предатель,сволочь
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09.06.2020 07:00 Відповісти
https://www.facebook.com/renat.shvaleev/videos/3041284362625258/
Порєченков у касці з написом ;преса; стріляє по українцях.

Зебіли, що ж ви наробили?-
Поля і ріки, всю красу,
І мову, і синів могили
Ви продали за ковбасу.

Небесна Сотня вже забута,
Портнов банкує, сіє страх
Пожежі, віруси і скрута
І подив лиш в тупих очах...

;Не те від Вовіка чекали;-
Та йдійть ви на х...р, не пи...іть,
Усе свідомо ви просрали,
Ще раз на путіна ідіть!

На хліб вам мову не намажеш?-
Так хліб іде ваш за кордон,
Тупому ж бидлу що докажеш?-
;Мальдіви, газ, баригу вон;

А спецрезерв, що на всі сили
Штовхав Радуцкій- то пусте,
;Субсидій би не одмінили
І шоб купить оте, і те;...

Прохихотіли на ;Кварталі;
;Нє будєт хужє;, ;Як звезе!;-
Взяли ви в руки замість сталі
Роялегральний орган ЗЕ.
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09.06.2020 07:09 Відповісти
вважав Ткаченко розумною людиною ... а виявилось що воно курва ...
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09.06.2020 07:29 Відповісти
Він розумний. Тільки гроші у нього в пріоритеті над совістю.
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09.06.2020 09:17 Відповісти
Запрет на прокат фильмов с зашквареными кацапскими "октерами" єто в первую очередь економические санкции по отношению к нарушителям.
Любая студия в Козломордии снимая кино и приглашая таких уродов сознательно идет на потерю 40 миллионов потенциальных зрителей в Украине. Но зебилоид Ткаченко теперь говорит подобным деятелям, - ниче страшного, теперь спокойно срите на ту Украину, - финансово вы ниче не потеряете. Просто мразь...
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09.06.2020 07:35 Відповісти
уррра!!! скоро на всех экранах страны! охлобыстин и пореченков! встречайте!
зебилы, вы зробылы це разом!
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09.06.2020 07:38 Відповісти
Факт запрета въезда в Украину актера не может служить основанием для запрета фильмов, в которых он снимался, - министр Ткаченко - Цензор.НЕТ 8817
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09.06.2020 07:48 Відповісти
Неделя это он уже слишком долго министр, надо повышать до министра зеленки и мусорных баков.
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09.06.2020 07:59 Відповісти
Ну, как вам очередной замаскированный под украинца хитрожопый?
Такие скоро Гиркина с Янеком в Украину пустят...
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09.06.2020 08:13 Відповісти
факт изнасилования твоей дочери не причина что бы тебе не ходить на концерты к насильнику. так г. Ткаченко?
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09.06.2020 08:35 Відповісти
провладний пітух ткачєнко що сили лащиться своєю сракою до двуголової курки - *****...
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09.06.2020 08:49 Відповісти
Подвійні стандарти. Кругом одні подвійні стандарти. У всіх на кухні расейський газ, в супермаркетах купа товарів з рашки ( косметичні засоби, побутова техніка), діюче ж/д та автобусне сполучення з агресором, відкриті кордони з ворогом, кондитерський бізнес в тилу врага , і тут раптом як грім серед ясного неба - якийсь сраний актьорішко посягає на нашу незалежність. Ми як дальтоніки, які не розрізняють кольорів.
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09.06.2020 09:10 Відповісти
Про газ - не знаю... А хто вас заставляє купувати москальські товари?
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09.06.2020 09:27 Відповісти
Значить торгівля з окупантом-агресором вас не дивує?
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09.06.2020 10:33 Відповісти
Давайте Інтернів, Сватів та інший шлак. Засирайте людям мозок (бо інакше почнуть думати, і за ваше кодло не проголосують).
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09.06.2020 09:15 Відповісти
Ну, ось - почалось те, чого усі чекали... Серед цих зрадників винятків немає...
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09.06.2020 09:26 Відповісти
Цим зеленим тваринам щось пояснювати нема змісту, якщо родився дебілом - дебілом і помре.
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09.06.2020 09:34 Відповісти
Люди смотрят сериалы, привыкают к актерам, верят им . А он высказывает свое мнение и его мысли оседают в головах людей . И актер уже не просто актер, а пропагандист. Если ему запретили въезд, значит он или высказывался против Украины или нарушил законы Украины . И маститый режиссер следующий раз внимательно посмотрит каких актеров приглашать , чтобы его фильмы не пылились на полках . А актеры не будут выступать пропагандистами . А то они довыступались, что Табаков назвал украинцев людьми второго сорта .
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09.06.2020 09:43 Відповісти
Врагам не должно быть место нигде. просто, вся фигня с самого начала тянется своей гибридностью - то назовем этим, этим торгуем, а этим нельзя и тп., люди расслабились или запутались. ну а так, конечно, Вы правы.
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09.06.2020 09:57 Відповісти
головне щоб не було антисемітизму (на сторожі цього стоїть безсмєнний Аваков), ну а українофобія - то такі пустощі для пархатих
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09.06.2020 14:28 Відповісти
такіЖда факт заборони не може бути причиною заборони фільмів з участю актора... АЛЕ ФАКт падлючості порєчєнцева, як і інших фашистських покидьків МУСИТЬ БУТИ причиною ЗАБОРОНИ ДЕМОНСТРАЦІЇ ФІЛЬМІВ з його участю.
ЦЕ Ж типова шизофренія - ЗАБОРОНЯТИ В'ЇЗД аkt перераховувати покидьку ґонорари та роялті за його фільми
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09.06.2020 09:45 Відповісти
Українці, довго ще будемо терпіти ці знущання над Україною?! Чи може все ж таки повернемо справжнього Гетьмана, поки ще можна хоч шось врятувати?!
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09.06.2020 09:49 Відповісти
Зеленые подпуйловники...
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09.06.2020 10:21 Відповісти
та у шмарклі в мішпусі усі - Д Е Б І Л И
це ж не функції міністра культури давати оцінку діям СБУ
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09.06.2020 11:13 Відповісти
С места - в карьер, главное подковы не потерять.
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09.06.2020 11:21 Відповісти
І взагалі, те що якась людина очолювала якійсь третій рейх - це ще не привід не вивчати безсмертний твір цієї людини в шкільній програмі
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09.06.2020 14:27 Відповісти
А х..ли там ,а там і на пляшку запропонує сісти.
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09.06.2020 18:39 Відповісти
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