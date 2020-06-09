Факт заборони в'їзду в Україну актора не може бути підставою для заборони фільмів, в яких він знімався, - міністр Ткаченко
Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що факт заборони в'їзду в Україну іноземного актора не може одночасно бути підставою для того, щоб фільми, в яких брала участь ця людина, були заборонені.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це міністр заявив в ефірі телеканалу "UA: Перший", коментуючи виключення російського актора Федора Добронравова з переліку осіб, які створюють загрозу українській національній безпеці.
"По-перше я вважаю, що і санкції були введені необґрунтовано. По-друге, давайте розрізняти. Є заборона в'їзду. Яким чином заборона в'їзду може стосуватися аудіовізуального продукту. Я багато разів питав це у керівників минулої влади ... На мій погляд, коли є порушена кримінальна справа проти когось, наприклад Охлобистіна, Пореченкова, тоді це має стосуватися так званих чорних списків. Інша річ, коли автоматом всі ці люди заносяться в чорні списки, і сотні годин аудіовізуального продукту, зокрема, фільм Романа Балаяна, кладуться на полку", - сказав Ткаченко.
Міністр зазначив, що з цим питанням необхідно розібратися, щоб внесення в такі "чорні списки" було прозорим і зрозумілим.
"На мою думку, тільки той факт, що комусь заборонений в'їзд не може одночасно служити підставою для того, щоб фільми, в яких брали участь ці люди були заборонені", - додав Ткаченко.
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банально до смешного: БАБЛО ! БАБЛО ! БАБЛО !!!
для роялти ЗЕбенька-продакшен
это Министр культуры Украины ?
Тыкаченко - мелкий вонючий хорек в бабломате ЗЕбени !
Показ фильмов - это ПИАР или ПРОМОУШН преступника.
93-а окрема механізована бригада Збройних сил України, яка базується у Дніпрі, отримає почесне ім'я "Холодний Яр", нові шеврони та бойовий прапор.
https://www.istpravda.com.ua/short/2018/01/23/151937/
кажете Порох це Вальцман?
і поеми Шевченка "Гайдамаки" не читав?
і про Умань не знав ?
ню-ню, ЗЕльоные .....
Я сам имел честь немного поучаствовать.
На вот посмотри и вспомни:
https://youtu.be/FyvvsMHLztM Кліп "Прокинься воїн" (посилання).
Но вы же так устали от войны, что выбрали предателя ЗЕ.
А теперь вот картинки красивые постите.
ото і вся українська культура у виконанні ЗЕбень
але вогни не бажають цього бачити
Далі 30 млн будуть поділені на військових для захвату інших земель та жебраків котрих розселять по імперії
то есть шо получаестя- запрет въезда за фильм который....... шо-шо ??? незапрещён !!! но тогда
по логике на каком основании запрет въезда ? ну значит и запрет надо отменять потомушо это
абсурд - запред въезда за незапрещённый фильм.... до этого времени существовала мужская
логика и непостижимая для неё женская..... оказалось есть ещё более непостижимая для обеих-
- зебильная логика...................
Це не наркологічна маячня - це офіційна позиція МІД РФ
Але ваша думка правильна )))
Все дуже просто. Бєню таки міцно взяли за фаберже США і єдиний шанс для нього уникнути американської в'язниці до останнього подиху- це купити місце в кооперативі ;Озєро;.
Ціною Кремль назвав Україну.
Порєченков у касці з написом ;преса; стріляє по українцях.
Зебіли, що ж ви наробили?-
Поля і ріки, всю красу,
І мову, і синів могили
Ви продали за ковбасу.
Небесна Сотня вже забута,
Портнов банкує, сіє страх
Пожежі, віруси і скрута
І подив лиш в тупих очах...
;Не те від Вовіка чекали;-
Та йдійть ви на х...р, не пи...іть,
Усе свідомо ви просрали,
Ще раз на путіна ідіть!
На хліб вам мову не намажеш?-
Так хліб іде ваш за кордон,
Тупому ж бидлу що докажеш?-
;Мальдіви, газ, баригу вон;
А спецрезерв, що на всі сили
Штовхав Радуцкій- то пусте,
;Субсидій би не одмінили
І шоб купить оте, і те;...
Прохихотіли на ;Кварталі;
;Нє будєт хужє;, ;Як звезе!;-
Взяли ви в руки замість сталі
Роялегральний орган ЗЕ.
Любая студия в Козломордии снимая кино и приглашая таких уродов сознательно идет на потерю 40 миллионов потенциальных зрителей в Украине. Но зебилоид Ткаченко теперь говорит подобным деятелям, - ниче страшного, теперь спокойно срите на ту Украину, - финансово вы ниче не потеряете. Просто мразь...
зебилы, вы зробылы це разом!
Такие скоро Гиркина с Янеком в Украину пустят...
ЦЕ Ж типова шизофренія - ЗАБОРОНЯТИ В'ЇЗД аkt перераховувати покидьку ґонорари та роялті за його фільми
це ж не функції міністра культури давати оцінку діям СБУ