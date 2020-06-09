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Суд у США встановив заставу мільйон доларів поліцейському, обвинуваченому у вбивстві, яке стало каталізатором масових протестів

Суд у США встановив заставу мільйон доларів поліцейському, обвинуваченому у вбивстві, яке стало каталізатором масових протестів

У США суд встановив заставу в сумі мільйона доларів для співробітника поліції Міннеаполіса, який обвинувачується у вбивстві Джорджа Флойда.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише AP.

Під час 11-хвилинного слухання в суді обвинувачений Дерек Шовен майже нічого не казав. Він брав участь у засіданні за допомогою відеозв'язку із в'язниці суворого режиму. Його захисник Ерік Нельсон не оскаржував початкову заставу в $500 000.

Зазначається, що він також не спілкувався з пресою після засідання.

Наступне засідання щодо Дерека Шовена призначено на 29 червня. Сьогодні було перше судове слухання щодо його обвинувачення.

Шовен обвинувачується у вбивстві третього ступеня і ненавмисному вбивстві другого ступеня у зв'язку зі смертю Флойда 25 травня. Флойд, темношкірий чоловік у наручниках, помер після того, як поліцейський протягом декількох хвилин притискав своє коліно до його шиї, навіть після того, як Флойд припинив рухатися і намагався сказати, що не може дихати.

Нагадаємо, у США у зв'язку зі смертю під час затримання в Міннесоті афроамериканця Джорджа Флойда виникла хвиля протестів. У Вашингтоні та ще в 40 великих містах США запровадили комендантську годину.

Поліція розігнала протестувальників біля Білого дому газом і гумовими кулями, щоб Трамп виступив із промовою і сфотографувався з Біблією. У самому Білому домі заявили, що периметр був зачищений після кількох попереджень і лише тому, що протестувальники не дотримувалися встановленої у Вашингтоні комендантської години.

Раніше стало відомо, що Пентагон за наказом президента Дональда Трампа наказав армії приготувати військову поліцію для дислокації в Міннеаполіс для придушення протестів і заворушень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протести у США: департамент поліції Міннеаполіса повністю розформовано

Автор: 

протест (2394) США (22395)


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Топ коментарі
+25
Цензор тролит...
Не выдержал все таки этого цирка вокруг убиенного уголовника...

Суд в США установи залог миллион долларов полицейскому, обвиняемому в убийстве Флойда, которое стало катализатором массовых протестов - Цензор.НЕТ 1300
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09.06.2020 00:30
+22
для всех кто любит наркотики и алкоголь независимо от цвета кожи Флойд является братом
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09.06.2020 00:28
+21
что это за ХРЕНЬ ?

я только собирался написаить, что покойный негр был не ангелом,
особенно по эпизоду грабежа с приставленным к животу беременной пистолетом
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09.06.2020 00:47
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опять убийство ? подох Флойд от сердечного приступа ибо жрал наркоту и алкоголь , не работал имел ишемическую болезнь сердца и высокое давление . полицейский его НЕ УБИВАЛ . НЕ УБИВАЛ !
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09.06.2020 09:10 Відповісти
Ви зека Хряка вибирали?А як жеж тоді "свобода" підтримувати 5-ть разів арештованого ще до трагічної його загибелі злочинця-зека з 6-ма роками стажу в США?А як жеж просувати "димократію",що іще 15 липня 2017 року в цьому місті Америки 40-річну австралійсько-американську жінку Джастін Дамдон (народження Ruszczyk) вбила руками Мохамед Нуор-сомалійсько-американського офіцера поліції Міннеаполісу(дали 12.5 років)?Це ж "несправедливо",що зараз,коли також чорний злочинець загинув від білого поліцейського,то це абсолютно навіть не буде помста,чи якийсь там расизм,а тільки індивідуальне безглуздя свавільного копа,який має також понести відповідне покарання.Це ж "нечесно" у рік виборів президента,якщо по факту на сьогодні,кількість "мирних" протестантів,зарештованих по всій Америці за вандалізм,грабежі,розбій із-за цього випадку,перевищила вже 10-ть тисяч,щоб це було не що інше,як спланована байданутими ЗМІ радикалізація американського суспільсва проти конкурентів-республіканців.Інакше ж організатори цього "блакгейту" повинні також нести повну моральну та юридичну відповідальність за цю акцію,яка нічого спільного з демократією та свободою не має.Чому о Біблію,де "Життя кожної людини безцінне"не витерти ноги,написавши "Чорне життя безцінне",якщо воно в злочинців насправді тільки чорне і є,незалежно від кольору шкіри?Тому перш ніж якусь свободу відстоювати для Антіфи,вам слід спочатку вночі пройтися по чорному районові вільної Америки і бути,як мінімум обпльованим чорношкірим без будь якої на те причини,тоді ви краще зрозумієте,чому такі злі тут полісмени,які патрулюють ці райони,і чому стимул.чеки на 1200 доларів США від Трампа на час пандемії для Антіфашів-це мізер у порівнянні з тим,що вони по бутікам вночі награбують.Навіщо ж вам патякати про свободу,коли в вашій Україні за "пупін введі вайська" не заарештували та не засудили жодного злочинця?Чому відразу не дати самому собі насрати на голову якійсь скотині зелено-каломойній,чи шоколадно-колорадній,якій мародерство- понад усе,а не Україна?(Сарказм)
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09.06.2020 09:11 Відповісти
Плив-плив і на березі всрався. Це про останнє речення.
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09.06.2020 11:04 Відповісти
Избирательная компания Джо Байдена началась с того что сторонники демократической партии устроили массовые погромы и грабежи в городах и шататах Америки где у власти уже много лет находятся члены демократической партии . причем погромщики , грабители и убийцы обвиняли в беспорядках республиканцев и лично Трампа не имеющего никого отношения к бардаку созданному местными властями штатов и поддержнанному местными же судьями назначенными обамой и клинтоном . Демпартия являвшееся исторически партией поддерживающей рабство и партия основавшая Куклусклан предъявляет обвинения в расизме консервативным политикам США . Именно демпартия настойчиво проталкивает идею выплаты черным репарации в размере 4 триллионов долларов и абсолютно не может ответиь на вопрос кто должен платить такие деньги и самое главное кому ? Не говоря уже о том что основой работорговли являлись африканские цари и вожди племен продававшие рабов арабским перекупщикам . Да и глядя правде в глаза - американским рабам африканского происхождения повезло если стравнить уровень жизни их соплеменников в Африке с американским . Так что тут неизвестно кто кому должен платить за бесплатную доставку до американского континента , еду , питье одежду и жилье .
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09.06.2020 09:23 Відповісти
Для дебилов твердящих об убийстве статистика . В 2019 году полицейские застрелили 19 белых безоружных человек . В этом же 2019 году полицейские застрелили 9 черных . В 2015 году при Обаме было застрелено 39 безоружных белых граждан США и только 15 черных . Кто тут будет говорить о расизме ?
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09.06.2020 09:31 Відповісти
омериканцы сошли с ума
этот ниггер , пишут , приставлял пекаль к животу беременной,
его следовало давно повесить
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09.06.2020 09:53 Відповісти
Интересно американское общество как отреагирует соберет сумму, жертве 13 лимонов собрали посмотрим на этот вывернутый мир
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09.06.2020 10:09 Відповісти
Ех, не вистачало щоб генпрокурор слабав "Мурку" на похоронах.
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09.06.2020 11:53 Відповісти
Українські злодії в законі рвали волосся на дупі від такого ставлення до простого гопника.
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09.06.2020 11:54 Відповісти
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