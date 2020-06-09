Як виграти $410 мільйонів у ніч із вівторка на середу. Реклама

Головний приз лотереї Мега Мільйони США ще раз акумулював, і тепер на кону грандіозна сума, 410 мільйонів доларів США. Українці офіційно можуть взяти участь у тиражі у вівторок.

32, 35, 37, 47, 55 і "Мегабол" 22. Ці номери могли разом зробити когось мультимільйонером ... проте, ніхто не зазначив їх у своєму білеті перед тиражем минулої п'ятниці. Перший приз американської лотереї "Мега Мільйони" (Mega Millions) знову акумулював, і в найближчий вівторок, 9 червня, становитиме вже 410 млн доларів.

Взяти участь у тиражі може кожен, незалежно від країни проживання.

До слова, троє учасників зуміли вгадати п'ять із шести вищезазначених номерів - переможці забрали додому втішний приз у $1 мільйон кожен!

Ще 21 переможцець, які зуміли вгадати чотири із шести виграшних номерів, отримали по $10,000 кожен!

До речі, 6 із них вибрали опцію "мегаплайер", завдяки якій будь-який другорядний приз збільшується в кілька разів, залежно від номера, під яким випадає відповідна куля Мегаплайер, і отримали на руки $30,000 замість $10,000!

У цілому, за результатами тиражу в минулий вівторок було зареєстровано 579,016 квитка, що виграли.



Грати в Mega Millions з України?

Цього вівторка, 9 червня, американська лотерея Mega Millions розігрує найбільший джекпот у світі - 410 мільйонів доларів! Ця сума викликала ажіотаж серед любителів лотерей, які розхапують білети! Ви можете бути здивовані, але зовсім не виключено, що цей неймовірний приз дістанеться гравцеві з України ...

Ось як це працює: за правилами американських лотерей, взяти участь у тиражах можуть гравці з будь-якої країни світу, за умови того, що лотерейний білет був придбаний у США. Саме цю послугу надає theLotter: компанія має представників у США, відповідальних за покупку білетів в офіційних точках продажу. Ці білети купуються від імені гравців з обраними ними номерами. Потім вони скануються і завантажуються в обліковий запис гравця на сайті як незаперечний доказ покупки. Самі фізичні білети зберігаються в сейфі компанії.

Як поборотися за $ 410 мільйонів з України?

Процес купівлі квитка дуже простий, і займає лічені хвилини:

1. Створіть обліковий запис на сайті theLotter.

2. Виберіть лотерею Mega Millions із 45 доступних на сайті лотерей.

3. Відзначте на формі ваші улюблені номери, або довіртеся фортуні, натиснувши на кнопку "Авто-вибір".

4. Виберіть кількість полів, які ви хочете заповнити, або збільште свої шанси на виграш із систематичною формою або вступивши в синдикат.

5. Підтвердіть покупку білета.

От і все! Все що вам потрібно зробити після цього, це дочекатися результатів!

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