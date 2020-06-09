США і РФ домовилися про переговори щодо ядерного озброєння і запросили на них Китай
США і Росія домовилися про час і місце проведення в червні переговорів щодо ядерного озброєння і запросили на них Китай.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це повідомив у Twitter спеціальний представник США з контролю над озброєннями Маршалл Білінгслі.
"Сьогодні домовилися із заступником міністра закордонних справ Росії Рябковим про час і місце проведення перемовин у червні щодо ядерної зброї. Китай також запрошений. Як продемонструє себе Китай і чи буде добросовісно вести перемовини?" - написав спецпредставник США.
23 травня в адміністрації президента США Дональда Трампа обговорили питання можливого проведення нового випробувального ядерного вибуху. Їх Сполучені Штати не проводили з 1992 року. Тоді The Washington Post із посиланням на анонімні джерела серед високопоставлених чиновників повідомляв, що демонстрація можливості їх провести може допомогти під час перемовин з Росією та Китаєм, оскільки Вашингтон прагне укласти тристоронній договір щодо урегулювання ядерного озброєння.
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...как ни странно, именно создатели ядерного оружия сделали для установления мира во всем мире больше, чем кто бы то ни было. История ХХ века наглядно показывает, что до появления ядерного оружия крупные войны начинались с интервалом около двадцати лет (срок, необходимый, чтобы выросло новое поколение, годное к строевой службе) и были с каждым разом всё более и более кровопролитными. И только страх перед ядерным оружием остановил в начале шестидесятых годов развитие Карибского кризиса в новую мировую войну. Если раньше у политиков так и чесались ручки начать новую победоносную войну, то после бомбардировки двух маленьких японских городков о войне мечтали уж совсем отморозки и придурки, которых мало кто воспринимал всерьез. Ну, а после того, как последствия мировой ядерной войны (в первую очередь ядерная зима) были осознаны в полной мере (параллельно с увеличением до запредельного числа боеголовок и усовершенствованием средств доставки до той степени, что их уже ничто не сможет остановить), о более-менее крупной войне между цивилизованными странами™ и речи не идет. Только о локальных конфликтах между банановыми республиками. Так-то!
Копіпаста досить стара, до речі... бо зараз вже є один ботоксний відморозок, і його, на жаль, доводиться сприймати як загрозу...
спрашивали.