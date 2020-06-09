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МВС планує відправляти на перенавчання злісних порушників правил дорожнього руху

МВС планує відправляти на перенавчання злісних порушників правил дорожнього руху

Камери автофіксації за більш ніж тиждень роботи зафіксували 200 тисяч порушень на дорогах. У зв'язку з цим Міністерство внутрішніх справ планує відправляти порушників правил дорожнього руху на перенавчання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко в ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, ініціатива відомства передбачає повторне складання іспитів з ПДР та водіння для водіїв-порушників.

"На сьогодні ми розглядаємо можливість того, що якщо водій порушував правила кілька разів - запровадити таку ініціативу, щоб людину посилати на перенавчання, щоб вона могла підтвердити, чи може, чи вміє керувати транспортним засобом, чи знає правила дорожнього руху", - завив Мартиненко.

При цьому він зазначив, що поки це тільки ідея, але за певних умов вона може бути втілена в життя.

"Ми зараз це лише розглядаємо, але якщо у нас не буде зменшуватися кількість порушників через відеофіксацію, то ми перейдемо до практичного застосування цього", - додав радник.

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Автор: 

відеофіксація (112) ПДР (474)


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Топ коментарі
+16
Лишать прав не пробывали?
Сел без прав - тюрьма.
А всякие "пересдачи" выльются в профанацию - выкачку денег.
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09.06.2020 02:08
+10
Обстоятельства хищения зерна из стратегических запасов Украины, начинают обрастать интереснейшими подробностями свидетельствующими о преднамеренном и спланированном характере этой операции.
Последняя инвентаризация запасов согласно акта закончилась 18 ноября 2019 г.
20 ноября 2019 г. был подписан акт инвентаризации. Нарушений не обнаружено.
Но уже 23 ноября 2019 г. вскрываются оперативные единицы хранения стратегических запасов зерна (см. Хронику от 23.11.2019 г.) и начинается вывоз зерна.
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09.06.2020 02:12
+10
Ха-ха.
Конфискуйте их тачки. Это единственный способ.
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09.06.2020 02:41
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Лучше их сразу закапывать.
Обучение необучаемых - тупиковый путь.
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09.06.2020 02:02 Відповісти
Впихнуть невпихуемое
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09.06.2020 02:09 Відповісти
Лишать прав не пробывали?
Сел без прав - тюрьма.
А всякие "пересдачи" выльются в профанацию - выкачку денег.
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09.06.2020 02:08 Відповісти
А зачем по-твоему ещё он предложил пересдачу?
Или ты думаешь советников чинуши набирают, чтоб те советовали как людям жизнь улучшить, а не карман хозяину набить?
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09.06.2020 03:04 Відповісти
Будуть їздити без прав, як Полтавець, що збив на смерть п'ятьох людей в Харкові.
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09.06.2020 08:26 Відповісти
Обстоятельства хищения зерна из стратегических запасов Украины, начинают обрастать интереснейшими подробностями свидетельствующими о преднамеренном и спланированном характере этой операции.
Последняя инвентаризация запасов согласно акта закончилась 18 ноября 2019 г.
20 ноября 2019 г. был подписан акт инвентаризации. Нарушений не обнаружено.
Но уже 23 ноября 2019 г. вскрываются оперативные единицы хранения стратегических запасов зерна (см. Хронику от 23.11.2019 г.) и начинается вывоз зерна.
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09.06.2020 02:12 Відповісти
Мне интерестна тема 2700 вагонов зерна ..Чии они кто бенефициар такого богатства ..вы думаете что вам фермер просто так даст тонну пшеницы ? Кто то ее покупал ? Или вы думаете еекупили за бюджетные деньги а потом перепродали а деньги куда делись ..Но там вроде сказали уже что 800 тонн сьели мыши ..Был такой анекдот :
Приезжает проверка в село заходят в комору а зерна нет ,тут раз и голова колхоза на 600 мерсе подруливает
Те спрашивают у головы где зерно ?
Тотиз мерса кричит
Мыши сьели
Думаю тех мышей Корд должен изловить
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09.06.2020 06:02 Відповісти
Ой кумедний ви ?! ...Хто їх ловити буде ? Там роками розкрадалось і аудит ніякий не проводився .
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09.06.2020 06:44 Відповісти
Объясните кто либо этому сектанту, что инвентаризация на предприятиях проходит ежегодно и акт инвентаризации подписывается ежегодно.
Иное дело - проводилась ли та самая инвентаризация.
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09.06.2020 06:50 Відповісти
И как эта тема относится к массовому нарушению ПДД?
Ну совсем не вброс ботофермы...
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09.06.2020 06:52 Відповісти
Ха-ха.
Конфискуйте их тачки. Это единственный способ.
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09.06.2020 02:41 Відповісти
А те, що їхні автівки продовжують стояти на газонах, проїжджій частині дороги... МВС не бачить?
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09.06.2020 04:04 Відповісти
Партія зелених щось мовчить , жодних акцій
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09.06.2020 07:37 Відповісти
Горбатого и могила не исправит.Ктотакой ЗЛОСТНЫЙ похерист так отбирать от таких права вождения навсегда и хрен с ними.
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09.06.2020 05:28 Відповісти
P.S.Это как ментуру где насиловали девушку,отделение не уволили а расформировали значит не наказали а просто распихают по другим отделениям но от этого как они были подонками так и остануться.
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09.06.2020 05:31 Відповісти
А в Україні штрафні бали є ? Який максимум на рік ? Скільки за яке порушення ?
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09.06.2020 05:30 Відповісти
у мене нема
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09.06.2020 06:17 Відповісти
Ще скажи, що ти так файно водиш машину ...
Не піймали просто ще ...
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09.06.2020 06:28 Відповісти
Або їздить в кортежі.
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09.06.2020 06:56 Відповісти
Нє, він не їздить.
А його прє-зє-дєнт - так.
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09.06.2020 06:58 Відповісти
Прєзєдєнт на веліку в кортежі.
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09.06.2020 10:48 Відповісти
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09.06.2020 05:44 Відповісти
МВД планирует отправлять на переобучение злостных нарушителей правил дорожного движения - Цензор.НЕТ 6025///
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09.06.2020 06:40 Відповісти
а мвд не планирует направлять на переучивание долбанутых необразованых мусоров? а лучше, чтобы мусоров просто изгоняли...
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09.06.2020 06:43 Відповісти
Яке ще пєрєобучєніє? На ідіотен тест треба відправляти! Авто - конфісковувати. А що робити з пішоходами, яким плювати на все?
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09.06.2020 06:47 Відповісти
Тохе на огород их!)
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09.06.2020 07:13 Відповісти
Я сам пішохід. І бачу, скільки божевільних ходять по вулицях. В повному неадекваті. П'яні, обдовбані, старі Альцгеймери, молоді ідіоти. Вони зовсім не розуміють, куди лізуть. А є звичайне бидло, яке вважає, що перед ним всі повинні впасти на коліна. З бидлом ясно, що робити - тут батіг чудово допомагає. А що робити з божевільними?
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09.06.2020 07:24 Відповісти
Відповідь - кримінальна ...
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09.06.2020 07:46 Відповісти
Да ничего не делать, как можно больше разводить пешеходов и водителей, ограждения, щиты, переходы наземно воздушно подземные, воспитание, покрытие, столбики, Строишь трц, будь любезен, парковка-подземный переход, тут целый комплекс мер, а не тупо влепить 70 на набережной, обогнал жигуля - получи 500 грн штрафа
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09.06.2020 07:56 Відповісти
Раньше на дорогах мзду брали, теперь в тиши кабинетов сами принесут. Гениально Ватсон!
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09.06.2020 07:18 Відповісти
""""""""При этом он отметил, что пока это только идея, но при определенных условиях она может быть воплощена в жизнь""""""

Що там думати ? Все давно придумано
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09.06.2020 07:42 Відповісти
МВД планирует отправлять на переобучение злостных нарушителей правил дорожного движения - Цензор.НЕТ 3538
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09.06.2020 07:55 Відповісти
Німецький досвід. Копіювати на 100%. Для нашої ситуації - найкращий варіант. Погано, що прийнятний лише для водіїв. Для пішоходів не годиться.
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09.06.2020 08:01 Відповісти
Горбатых могила исправляет и то не всех.
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09.06.2020 08:19 Відповісти
Для начали введите дифференцированные штрафы.
Стоимость новой машины данной марки до 10 000$ - штраф 250грн.
10 000$ - 20 000$ - 2500грн.
20 000$ - 40 000$ - 10 000грн.
более 40 000$ - 25 000грн.
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09.06.2020 09:40 Відповісти
 
 