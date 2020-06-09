МВС планує відправляти на перенавчання злісних порушників правил дорожнього руху
Камери автофіксації за більш ніж тиждень роботи зафіксували 200 тисяч порушень на дорогах. У зв'язку з цим Міністерство внутрішніх справ планує відправляти порушників правил дорожнього руху на перенавчання.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко в ефірі каналу "Україна 24".
За його словами, ініціатива відомства передбачає повторне складання іспитів з ПДР та водіння для водіїв-порушників.
"На сьогодні ми розглядаємо можливість того, що якщо водій порушував правила кілька разів - запровадити таку ініціативу, щоб людину посилати на перенавчання, щоб вона могла підтвердити, чи може, чи вміє керувати транспортним засобом, чи знає правила дорожнього руху", - завив Мартиненко.
При цьому він зазначив, що поки це тільки ідея, але за певних умов вона може бути втілена в життя.
"Ми зараз це лише розглядаємо, але якщо у нас не буде зменшуватися кількість порушників через відеофіксацію, то ми перейдемо до практичного застосування цього", - додав радник.
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Обучение необучаемых - тупиковый путь.
Сел без прав - тюрьма.
А всякие "пересдачи" выльются в профанацию - выкачку денег.
Или ты думаешь советников чинуши набирают, чтоб те советовали как людям жизнь улучшить, а не карман хозяину набить?
Последняя инвентаризация запасов согласно акта закончилась 18 ноября 2019 г.
20 ноября 2019 г. был подписан акт инвентаризации. Нарушений не обнаружено.
Но уже 23 ноября 2019 г. вскрываются оперативные единицы хранения стратегических запасов зерна (см. Хронику от 23.11.2019 г.) и начинается вывоз зерна.
Приезжает проверка в село заходят в комору а зерна нет ,тут раз и голова колхоза на 600 мерсе подруливает
Те спрашивают у головы где зерно ?
Тотиз мерса кричит
Мыши сьели
Думаю тех мышей Корд должен изловить
Иное дело - проводилась ли та самая инвентаризация.
Ну совсем не вброс ботофермы...
Конфискуйте их тачки. Это единственный способ.
Не піймали просто ще ...
А його прє-зє-дєнт - так.
Що там думати ? Все давно придумано
Стоимость новой машины данной марки до 10 000$ - штраф 250грн.
10 000$ - 20 000$ - 2500грн.
20 000$ - 40 000$ - 10 000грн.
более 40 000$ - 25 000грн.