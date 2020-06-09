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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленський заявив, що хотів захворіти на коронавірус: На собі пройти цей етап, але потім вирішили, що перебор. ВIДЕО

Зеленський заявив, що хотів захворіти на коронавірус: На собі пройти цей етап, але потім вирішили, що перебор. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський хотів заразитися коронавірусом, щоб на власному прикладі продемонструвати людям, "що це страшно".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в статті "Української правди" "Хотів заразитися коронавірусом". Два дні з президентом Зеленським"

"Я хотів на собі пройти цей етап. Щоб людям було легше.

Я запропонував нашим: "Давайте, я захворію, відразу мене ізолюємо на Банковій. І проживу це нормально". Щоб люди розуміли – це страшно, ти можеш захворіти, тобі погано. І я через себе це пропущу, покажу", - сказав президент.

Хоча глава держави і стверджує, що не боїться захворіти на COVID-19, від такої ідеї все ж відмовилися.

Читайте також: Коронавірус нікуди не зник, соціальна дистанція і масковий режим тривають, - Зеленський

"Вирішили, що занадто. Що перебор", - сказав Зеленський.

Та додав, що його не пробачила б родина: "Сказали б, що я божевільний. І, в принципі, мали б рацію".

Автор: 

Зеленський (23642) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+76
Олигофрению он уже поборол ?
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09.06.2020 07:32
+57
Осел если не сморозит какую нить чушь утра...то значит день он прожил зря...
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09.06.2020 07:34
+54
зеленский остановил войну, освободил Донбасс, вернул Крым. Хотел коронавирус уничтожить, но действие кокаина закончилось.
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09.06.2020 07:39
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Блин, естествоиспытатель. Лучше экипируйся по-настоящему, да сутки на "нуле", со своими солдатами. Верховный Главнокомандующий.....
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09.06.2020 09:48 Відповісти
Пропоную заразити спочатку Яременка,а він вже потім через Табу хай заразить поїхавшого квнщіка
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09.06.2020 09:50 Відповісти
Это пзд ... кого выбрали 73%... ИДИОТ
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09.06.2020 09:53 Відповісти
Взагалі-то, лише за ці слова в нормальній державі воно б негайно було відсторонене від влади і поміщено в психіатричну лікарню на примусове лікування. Лише за це, блін! Воно ж абсолютно неадекватне, воно ж абсолютно не тямить на якій воно посаді, які в нього обов`язки і яка відповідальність! Зебіли, до вас і ще досі не дійшло, яке чмо ви в президенти вбрали?
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09.06.2020 09:54 Відповісти
Тьху яке ж воно дурне і брехливе
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09.06.2020 09:55 Відповісти
Яке ж воно тупе...
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09.06.2020 10:03 Відповісти
Очередной бредосик
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09.06.2020 10:06 Відповісти
гнида, лучше расскажи, зачем отправил за решётку Кузьменко и Антоненко ?
у гниды мозгов, как у сцывохи
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09.06.2020 10:10 Відповісти
Зеленський заявив, що хотів захворіти на коронавірус: На собі пройти цей етап, але потім вирішили, що перебор - Цензор.НЕТ 2284
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09.06.2020 10:11 Відповісти
во-во-во заразись,заразислуг зеленых и сдохни - мы будем благодарны
э
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09.06.2020 10:19 Відповісти
хотеть не вредно
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09.06.2020 10:23 Відповісти
этот зеленый недомерок СЕРЬЕЗНО БОЛЕН !!!!! КТО РУКОВОДИТ ГОСУДАРСТВОМ ??????
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09.06.2020 12:12 Відповісти
Зеленський заявив, що хотів захворіти на коронавірус: На собі пройти цей етап, але потім вирішили, що перебор - Цензор.НЕТ 733
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09.06.2020 12:19 Відповісти
По ходу он и в армию хотел пойти !
Минимум четыре раза...
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09.06.2020 10:29 Відповісти
... но подумал, что это перебор
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11.06.2020 12:42 Відповісти
Нє тєбє, Зє!льопуха, рєшать болєть ілі нє болєть - ето коронавірус сам рєшит
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09.06.2020 10:32 Відповісти
Тихо шифером шурша крыша едет неспеша
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09.06.2020 10:43 Відповісти
Ути_бозе_мой
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09.06.2020 10:57 Відповісти
Бог вообще снисходителен к убогим,пьяницам,дуракам и наркоманам.
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09.06.2020 11:14 Відповісти
Этот день стал бы красным в украинском календаре, но разве может комик стать трагиком.
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09.06.2020 11:18 Відповісти
Видосик не срабатывают. Нужно больше шоу для дебилов. Сценаристы пашут 24/7
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09.06.2020 11:19 Відповісти
Типа Зеленский в пробке стоит (на видео)? На каких идиотов это рассчитано?
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09.06.2020 11:53 Відповісти
На ЗеЛОХторат. Лоботомированный Голоборотьком,кстати украденным у автора.
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09.06.2020 16:46 Відповісти
яке дурне! а на фронт он не хотел пойти, чтобы пройти этот этап?
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09.06.2020 11:34 Відповісти
лучше заразись гепатитом или спидом, может крякнешь быстрей, а то ещё 4 года ждать последний аккорд 95 шапито.
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09.06.2020 11:38 Відповісти
Инфантильность, граничащая с дебилизмом.

Не говоря уже о том, что это откровение изобилует противоречиями "доказать, что это не страшно, чтобы люди поняли, что это страшно".
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09.06.2020 11:43 Відповісти
Спетлять не получилось- вот и крутится 2ды потерпевшее монико ишако Оманское
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09.06.2020 12:06 Відповісти
Так может сифилисом??? Чего только короной
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09.06.2020 11:52 Відповісти
изолировать с банковой и перевезти в любую городскую больницу Кривого Рога, где годами нет инсулина. показывать видосики реальном времени: лечащий персонал и обеспечении лекарственными препаратами. во де будэ цирк.
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09.06.2020 11:58 Відповісти
****, і таких 73 відсотка...
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09.06.2020 12:02 Відповісти
Зеленський заявив, що хотів захворіти на коронавірус: На собі пройти цей етап, але потім вирішили, що перебор - Цензор.НЕТ 8971
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09.06.2020 12:07 Відповісти
прикиньте, а было бы не плохо. оселоманский хватает корону и привет. на осень внеочередные , без всяких проблем. все довольны , все смеются. )))))
это набросок сценаристов 95 квартала для нового фильма "слуга народа 3" - Выход из тупика. ))))))
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09.06.2020 12:16 Відповісти
А сифилисом не хотел дебил зеленый
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09.06.2020 12:38 Відповісти
Как знать, как знать насколько чистоплотно было пианино.
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09.06.2020 12:44 Відповісти
А чего, покашлял бы на камеру, показал бы прыщщ, сказал-заболел ковидом, и самоизолировался на месяц в Оман, на пляж. 73% нарида поверят, не могут же эти глаза лгать...
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09.06.2020 13:10 Відповісти
Який безстрашний клоун ,аж страшно.На кого це розраховано на таких же ідіотів.
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09.06.2020 14:36 Відповісти
Корону в лоб, так корону в лоб, він кролика переплюнув.
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09.06.2020 20:50 Відповісти
https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__cft__[0]=AZXOgEofx0g2mriTALVev0Z3EsRYCPncN1pu9mRex3xQzfY72O50CLkRh7Iimx91nvBvxlXpUlRny_J2Tk0aTsuqDZ5bTytXulp8U_n-Kfuk3p88smbKGwIg_sntE_1ItnQ&__tn__=-UC%2CP-R Миха Чаплыга

1 ч.
·

А закон об обязанностях "первой леди" он придумал ДО идеи о заражении на Банковой или как следствие?
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09.06.2020 14:47 Відповісти
видно опять хочет закосить и свалить на отдых
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09.06.2020 16:29 Відповісти
Спочатку у відставку, Вова, а потім хворій чим хочеш.
_____________
Але українцям треба визначитись - кого вони оберуть на дострокових цього літа?
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09.06.2020 16:46 Відповісти
Зеленський заявив, що хотів захворіти на коронавірус: На собі пройти цей етап, але потім вирішили, що перебор - Цензор.НЕТ 1852
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09.06.2020 17:04 Відповісти
Я всего ожидал от такого Президента, но такой глупости не ожидал.
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09.06.2020 17:44 Відповісти
Не перша й не остання.
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09.06.2020 23:50 Відповісти
Зеленський заявив, що хотів захворіти на коронавірус: На собі пройти цей етап, але потім вирішили, що перебор - Цензор.НЕТ 4004
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09.06.2020 21:12 Відповісти
Распорядок дня Зеленского:
7:00 - подъем
7:10 - умыться, побриться
7:30 - зарядка (включая для мозга)
8:00 - завтрак
8:30 - прийти на работу (мини-подвиг)
9:00 - совершить подвиг, заболеть короновирусом
9:30 - 12:00 - болеть
12:00 - обед
13:00 - совершить подвиг, выздороветь от короновируса
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09.06.2020 21:52 Відповісти
Зебилы разрывают ся в экстазе, надрачивая на своего Вошьдя.
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09.06.2020 22:25 Відповісти
Заболеть аферовирусом очень тяжело) это нужно или инсульт или инфаркт получить. Тогда у тебя могут найти корону) а так этот коронавирус он же барановирус и так присутствует в организме Зе)
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10.06.2020 01:27 Відповісти
Хорошая вещь кокс, с ним и корона не страшна
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10.06.2020 02:38 Відповісти
Зеленський заявив, що хотів захворіти на коронавірус: На собі пройти цей етап, але потім вирішили, що перебор - Цензор.НЕТ 3599
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10.06.2020 19:03 Відповісти
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