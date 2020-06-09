Зеленський заявив, що хотів захворіти на коронавірус: На собі пройти цей етап, але потім вирішили, що перебор. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський хотів заразитися коронавірусом, щоб на власному прикладі продемонструвати людям, "що це страшно".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в статті "Української правди" "Хотів заразитися коронавірусом". Два дні з президентом Зеленським"

"Я хотів на собі пройти цей етап. Щоб людям було легше.

Я запропонував нашим: "Давайте, я захворію, відразу мене ізолюємо на Банковій. І проживу це нормально". Щоб люди розуміли – це страшно, ти можеш захворіти, тобі погано. І я через себе це пропущу, покажу", - сказав президент.

Хоча глава держави і стверджує, що не боїться захворіти на COVID-19, від такої ідеї все ж відмовилися.

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"Вирішили, що занадто. Що перебор", - сказав Зеленський.

Та додав, що його не пробачила б родина: "Сказали б, що я божевільний. І, в принципі, мали б рацію".