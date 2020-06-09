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Новини Коронавірус і карантин
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Світовий банк прогнозує падіння економіки: "Спад стане найглибшим із часів Другої світової війни"

Світовий банк прогнозує падіння економіки:

Пандемія коронавірусу та карантинні заходи щодо її стримування здійснили різкий і масштабний шоковий вплив на світову економіку, зануривши її в глибоку рецесію. За прогнозами Світового банку, цього року на економіку планети чекає стиснення на 5,2%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у випуску доповіді Світового банку "Перспективи світової економіки" за червень 2020 року.

За даними СБ, цей спад стане найглибшим із часів Другої світової війни, а скорочення обсягів виробництва на душу населення торкнеться найбільшу частку країн від 1870 року.

На тлі серйозних потрясінь, що торкнулися внутрішній попит і пропозицію, торгівлю і фінанси, в країнах з розвиненою економікою в 2020 році очікується стиснення економічної активності на 7%. У країнах з ринком, що формується і країнах, що розвиваються (КРФКР) цього року прогнозується спад на 2,5% - перша всеосяжна рецесія в цій групі країн щонайменше за шістдесят років. Доходи на душу населення, як очікується, знизяться цього року на 3,6% - і це приведе мільйони людей до крайньої бідності.

Найскладніше доводиться тим країнам, у яких пандемія набула особливо важкого характеру і які серйозно залежать від світової торгівлі, туризму, експорту сировини і зовнішнього фінансування. І хоча масштаби потрясінь у різних регіонах відрізняються, у всіх КРФКР є свої слабкості, які посилюються зовнішніми шоками. Більше того, цілком можливо, що перебої з доступом до шкільного навчання і первинної медичної допомоги спричинять довгостроковий негативний вплив на розвиток людського капіталу.

Також читайте: Майже 60 млн людей у ​​світі можуть опинитися в стані крайньої бідності через COVID-19, - Світовий банк

"Це надзвичайно тверезий прогноз: цілком можливо, що нинішня криза залишить глибокі шрами і стане причиною великих загальносвітових проблем", - визнала віцепрезидентка Групи Світового банку з питань справедливого зростання, фінансів та інститутів Джейла Пазарбашиоглу. - "Наше завдання номер один - подолати цю глобальну надзвичайну ситуацію в охороні здоров'я та економіці. Після цього світова спільнота має об'єднати зусилля, щоб знайти способи якнайшвидшого і найбільш стійкого пожвавлення економіки - і не допустити подальшого зростання масштабів бідності та безробіття".

Базовий прогноз складено з огляду на припущення про те, що спад пандемії буде достатнім для скасування національних заходів щодо її пом'якшення в країнах з розвиненою економікою до середини року, а в КРФКР - трохи пізніше, що несприятливі глобальні наслідки згладяться в другому півріччі, а збої на фінансових ринках не будуть тривалими, і в цьому випадку прогнозується, що в 2021 році зростання світової економіки пожвавиться і досягне 4,2% - при цьому в країнах з розвиненою економікою зростання становитиме 3,9%, а в КРФКР прискориться до 4,6%. Однак цей прогноз відрізняється крайньою невизначеністю, і в наявності переважання ризиків негативного розвитку ситуації, включно з підвищеною тривалістю пандемії, потрясінням у фінансовій системі і порушенням глобальних торгово-збутових зв'язків. Якщо події будуть розвиватися за песимістичним сценарієм, то цього року світову економіку може очікувати стиснення на цілих 8%, ​​а потім, в 2021 році, - мляве відновлювальне зростання трохи більш ніж на 1%, при цьому виробництво в КРФКР скоротиться цього року майже на 5%.

Автор: 

Світовий банк (810) карантин (18172) пандемія (126) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+11
Главное ,чтобы издохла заСраха- вЯликая гиперпупердЯржава ,да еще она энергетическая, говорят они же про себя ,шоб я увидела вас в гробу в белых тапках ,раздираемую частными князьками на куски ,уууух,******, а ведь так и будет
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09.06.2020 07:53
+2
В общем, оказалось одного карантина маловато, даЙОшь новый карантин!
Всемирный Банк прогнозирует падение экономики: "Спад станет самым глубоким со времен Второй мировой войны" - Цензор.НЕТ 1764
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09.06.2020 07:50
+2


На жаль, це так.
Тому притомні уряди мали б розібратися у цій ситуації.
Але я сильно сумніваюся, що правда комусь потрібна.
І важлива.
Нова реальність, яку нам нав*язують, називається - Королівство Кривих Дзеркал. Де - агресивна і однозначна підміна понять та цінностей.
Треба передивитися ту казку ...
Бо ж не всі готові жити в тому =королівстві= ...
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09.06.2020 08:16
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Черный лебедь...
Черный лебедь..
что ж ты вье-о-о-шься надо мной?
ты добы-ы-и-чи не дожде-е-ошься-а-а...
черный лебедь - я не твой...
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09.06.2020 07:45 Відповісти
В общем, оказалось одного карантина маловато, даЙОшь новый карантин!
Всемирный Банк прогнозирует падение экономики: "Спад станет самым глубоким со времен Второй мировой войны" - Цензор.НЕТ 1764
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09.06.2020 07:50 Відповісти
Главное ,чтобы издохла заСраха- вЯликая гиперпупердЯржава ,да еще она энергетическая, говорят они же про себя ,шоб я увидела вас в гробу в белых тапках ,раздираемую частными князьками на куски ,уууух,******, а ведь так и будет
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09.06.2020 07:53 Відповісти
чё ей сделается! ягеля и брусники много... орехи там кедровые....
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09.06.2020 08:02 Відповісти
https://censor.net/user/436900 - а Вы точно женщина?
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09.06.2020 08:18 Відповісти
Я не буду врать что Украина выходит из кризиса. Жопа, значит - Жопа, но честная и прозрачная! (с) Егор Лупан
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09.06.2020 07:58 Відповісти


На жаль, це так.
Тому притомні уряди мали б розібратися у цій ситуації.
Але я сильно сумніваюся, що правда комусь потрібна.
І важлива.
Нова реальність, яку нам нав*язують, називається - Королівство Кривих Дзеркал. Де - агресивна і однозначна підміна понять та цінностей.
Треба передивитися ту казку ...
Бо ж не всі готові жити в тому =королівстві= ...
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09.06.2020 08:16 Відповісти
да вы шо!? кто бы мог подумать!? ну зато пару пенсов спаслось и не кашляли, пофиг что теперь они, и не только и их будут миллионы всех возрастов, загнутся от голода! но это фигня голод не болезнь и заразится им не возможно так что всё ОК!
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09.06.2020 08:39 Відповісти
Ми постійно живемо в стані кризиса, нам не звикати.
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09.06.2020 08:47 Відповісти
Піввареника тепер з коронавірусами.
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09.06.2020 13:28 Відповісти


Перспективы по регионам:Восточная Азия и Тихоокеанский регион. По прогнозам, темпы экономического роста в регионе упадут до 0,5%
Ближний Восток и Северная Африка. ожидается спад экономической активности на 4,2%
Южная Азия. прогнозируется сжатие экономической активности на 2,7%
Африка к югу от Сахары. предстоит спад экономической активности на 2,8%
... в Украине уже минус 40%
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09.06.2020 08:50 Відповісти
Нет экономики - нечему падать! (с) ОП+ВР+КМУ.
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09.06.2020 09:24 Відповісти
Вот, что получается, когда самостоятельное мышление и стремление к Свободе заменяют информационной канализацией и культом Желудка. В мире ежедневно умирают более 170000 человек, и больше половины смертей так или иначе вызваны: ухудшающейся экологией, отвратной антисанитарией и элементарным голодом. Голод и ожирение! Одних заставляют постоянно быть хронически голодными и потому соглашаться ишачить за копейки, другие из поколения в поколение не могут нажраться, и хотят любыми способами упрочить своё положение "жрущих за счёт других"... "Неминуемый экономический кризис, невиданный с незапамятных времён" - очередная попытка заставить людей Соглашаться на свой нищенский голод во имя ожирения богатых. https://maidanfire.blogspot.com/
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09.06.2020 10:51 Відповісти
А на офшорах який спад прогнозують?
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09.06.2020 13:27 Відповісти
 
 