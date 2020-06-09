На Рівненщині за добу виявили 26 нових випадків COVID-19, загалом - 2093, з них 44 летальні, - ОДА
У Рівненській області за минулу добу, 8 червня, підтвердили 26 нових випадків коронавірусної інфекції.
Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на ранок 8 червня на Рівненщині зареєстровано 6 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір 8 червня на Рівненщині зареєстровано 20 нових випадків захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.
За його словами, новим хворим від 5 до 70 років.
Загалом в області зареєстровано 2093 випадки захворювання на COVID-19. З них в інфекційних відділеннях перебуває 138 пацієнтів.
Через ускладнення, викликані коронавірусом, 44 випадки летальні. Перемогли COVID-19 - 1098 осіб.
У роботі лабораторій області залишаються 52 зразки.
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