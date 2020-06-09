COVID-19: найбільша кількість жертв у США, Великій Британії та Бразилії. Загалом у світі 7,19 млн інфікованих і 408,7 тис. померлих. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 8 червня у світі зареєстрували 7,19 млн випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 7 199 546 випадків інфікування і 408 737 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 113 055 (+586 за добу), хворих - 2 026 493 (+19 044 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​710 887 інфікованих (+18 925 за добу) та 37 312 (+813 за добу) летальних випадків.

Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 476 658 осіб (+8985 за добу), кількість смертей - 5971 (+112 за добу).

В Іспанії зареєстрували 288 797 (+167 за добу) пацієнтів, померли 27 136. За останню добу летальних випадків у країні не зафіксовано.

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У Великій Британії - 287 399 хворих (+1205 за добу), померли 40 597 пацієнтів (+55).

Індія випередила Італію за кількістю хворих: 265 928 (+8442 за добу), 7473 летальні випадки (+266 за добу)

В Італії зафіксували COVID-19 у 235 278 (+280) осіб. Померли 33 964 (+65) особи.

Нагадаємо, станом на ранок 8 червня в Україні лабораторно підтверджено 27 462 випадки COVID-19. За добу - 463 нові випадки. Дев'ять людей померли від хвороби.