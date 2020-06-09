ВООЗ про можливість заразитися коронавірусом від людини без симптомів: "Це відбувається дуже рідко"

Передача нового типу коронавірусу COVID-19 від людини до людини в разі безсимптомного перебігу захворювання відбувається "дуже рідко".

Про це заявила глава підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо нових хвороб Марія Ван Керхове, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Вона зазначила, що деякі люди, насамперед молоді і здорові, під час хвороби мають легкі симптоми коронавірусу або зовсім їх не мають. І хоча раніше фахівці заявляли, що вірус може передаватися, навіть якщо у носія немає симптомів, зараз у ВООЗ стверджують, що це далеко не основний спосіб поширення інфекції.

"Згідно з даними, які ми маємо, рідко можна зустріти людину без симптомів, яка передала б вірус іншій особі, - сказала Ван Керхове. - Це відбувається дуже рідко".

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Вона додала, що у зв'язку з новими даними, дії урядів мають зосередитися на виявленні та ізоляції хворих на COVID-19 із симптомами, а також на відстеження їхніх контактних осіб.

Водночас експерт визнала, що деякі дослідження свідчать про передачу вірусу під час безсимптомного перебігу захворювання, і найчастіше це відбувається в будинках престарілих, а також у домашніх умовах.

Ван Керхове додала, що нині необхідні додаткові дослідження, щоб дійсно відповісти на питання про те, чи може коронавірус широко поширюватися через безсимптомних носіїв.

"Насправді ми хочемо зосередитися на симптоматичних випадках, - додала фахівець. - Якщо б ми дійсно стежили за всіма симптоматичними випадками, виділяли б ці випадки, стежили за контактами і ізолювали б ці контакти, ми б різко скоротили (спалах. - Ред.)".

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