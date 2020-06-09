За добу на Львівщині виявили 49 нових випадків COVID-19, загалом 2211 інфікованих і 73 померлих, - міськрада

Станом на ранок 9 червня на Львівщині підтвердили 2211 випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 4965 осіб, госпіталізовано - 748, на амбулаторному лікуванні - 4217 осіб, виписані - 580 осіб. Зараз у лікарні перебуває 166 осіб, з них у реанімації - 7 осіб, на апаратні ШВЛ - 1 особа.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 1988 осіб, 66 людей померли. 492 пацієнти одужали", - йдеться в повідомленні.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 460 ПЛР-тестів, з яких 73 - позитивні (з них 42 - це мешканці Львова).

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Нагадаємо, станом на ранок 8 червня в Україні лабораторно підтверджено 27 462 випадки COVID-19. За добу - 463 нові випадки. Дев'ять людей померли від хвороби.