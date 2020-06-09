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На питання про Бандеру має відповісти час. Не потрібно провокувати українське суспільство, - Зеленський

На питання про Бандеру має відповісти час. Не потрібно провокувати українське суспільство, - Зеленський

На питання про місце лідера ОУН Степана Бандери в історії має відповісти час, вважає президент Володимир Зеленський.

Про це він заявив в інтерв'ю Українській правді, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, яка історична постать його найбільше захоплює, президент відповів: "Я з великою повагою ставлюся до Кравчука. Він дав Україні незалежність. Щоб там не було. Багато кажуть. Але хто такий Кравчук сьогодні? Він - перший президент України. Зрозуміло, що люди підтримали на референдумі. Все це зрозуміло. Але... "

"Дипломатія, перемовини й хитрість Богдана Хмельницкого – там у нього всього було дуже багато. Він воював, потім з ними сідав за стіл. Потім мирився, потім союзничав. Все викручував, що потім забрав назад до України. Є дуже багато різного про Богдана Хмельницького – щось домовився, комусь продався. Все це, знаєте, дрібниці, з яких не складається історія України", - додав Зеленський.

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Відповідаючи на запитання, чи вважає він Бандеру героєм, Зеленський сказав, що всі люди, які захищали незалежність України, є її героями. "У нас від героя до ворога - один крок", - водночас зауважив він.

Зеленський наголосив, що на сході України немає однозначності у ставленні до історії Бандери. "Не потрібно, на мою думку, провокувати українське суспільство і відповідати на питання, на які має відповісти час", - заявив президент.

Автор: 

Бандера (196) Зеленський (23642) історія (1071)


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Топ коментарі
+89
Бовдуре !Він давно вже зайняв свое почесне місце , але тобі йолопе цього не зрозуміти
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09.06.2020 08:47
+87
Хитрожопость - в каждом слове...
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09.06.2020 08:45
+85
а то общество, которое провоцирует вопрос о Степане Андреевиче... оно точно украинское?
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09.06.2020 08:45
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Сторінка 4 з 4
Безповоротні втрати західноукраїнського населення під окупаційним режимом Польщі в першій половині 20 століття становили в кілька сотень людей. А загибель українського народу в цей самий час під кривавим і також окупаційним сталінським режимом кремлівських комуно-фашистів в поневоленій українській державі УНР (окупаційна назва урср) від розстрілів, голодомору, репресій і геноциду..) були набагато більші в кілька мільйонів чоловік.
Видно не слов'яни кацапи але чомусь нібито лізуть в наші брати, вони дуже таки шалено до безтями любили нас українців - слов'ян, на відміну від слов'ян пшеків (поляків). Дивно ???
-
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09.06.2020 14:51 Відповісти
Бендера,Шухевич Герои Украины!!!
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09.06.2020 14:22 Відповісти
Окуповану в 1922 році жахливими кремлівськими бандитами - більшовиками Українську державу УНР московські окупанти перетворили в свою кацапську колонію урср. А в 1941 році Україна вже була окупована (змінився окупант) гітлерівською Німеччиною яка спочатку дієво підтримувала відновлення суверенної Української держави як союзного Рейху але незалежної держави. Але Гітлер злочинно збрехав він затвердив Україну як землю - колонію Германії. Райхскомісаріат Україна (нім. Reichskommissariat Ukraine ) - створена 20 серпня 1941 роки як адміністративно-територіальна одиниця в складі нацистської Німеччини (Третього рейху) під німецькою адміністрацією на окупованій німецькими військами території вже поневоленій України після сталінських окупантів.. Тобто гітлерівські загарбники теж як і кремлівські окупанти стали категорично діяти проти незалежної української держави за яке так мужньо билися патріоти УПА і весь український народ, в тому числі і його великі керівники патріоти і Герої України - Бандера Степан Андрійович, Шухевич Роман Йосипович і інші..
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09.06.2020 14:43 Відповісти
ОБЩЕСТВО УЖЕ ОТВЕТИЛО !!! ТЫ ЯНУКОВОЩА ВЕРНИ И ПОСАДИ !!!
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09.06.2020 16:56 Відповісти
Щось схоже на правильне рішення,мовчіть не каламутьте.
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09.06.2020 18:35 Відповісти
зеленский конечно большое зло. в первую очередь в том что он запускает дерибан знмли. но здесь он прав. а критикуют здесь порохоботы и агентура московии которые пытаются расколоть украинцев. давайте строить у себя европу. а с бандерой постепенно наладится.
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09.06.2020 19:23 Відповісти
Бандерою українців не розколюють, а відділяють від хохляцтва, типу тебе!
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09.06.2020 21:04 Відповісти
На питання про Бандеру має відповісти час. Не потрібно провокувати українське суспільство, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3214
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09.06.2020 21:12 Відповісти
правильно ответил.
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10.06.2020 02:14 Відповісти
как же ты утомил, ей-Богу
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10.06.2020 02:35 Відповісти
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