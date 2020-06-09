На питання про Бандеру має відповісти час. Не потрібно провокувати українське суспільство, - Зеленський

На питання про місце лідера ОУН Степана Бандери в історії має відповісти час, вважає президент Володимир Зеленський.

Про це він заявив в інтерв'ю Українській правді, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, яка історична постать його найбільше захоплює, президент відповів: "Я з великою повагою ставлюся до Кравчука. Він дав Україні незалежність. Щоб там не було. Багато кажуть. Але хто такий Кравчук сьогодні? Він - перший президент України. Зрозуміло, що люди підтримали на референдумі. Все це зрозуміло. Але... "

"Дипломатія, перемовини й хитрість Богдана Хмельницкого – там у нього всього було дуже багато. Він воював, потім з ними сідав за стіл. Потім мирився, потім союзничав. Все викручував, що потім забрав назад до України. Є дуже багато різного про Богдана Хмельницького – щось домовився, комусь продався. Все це, знаєте, дрібниці, з яких не складається історія України", - додав Зеленський.

Читайте також: Зеленський заявив, що хотів захворіти на коронавірус: На собі пройти цей етап, але потім вирішили, що перебор. ВIДЕО

Відповідаючи на запитання, чи вважає він Бандеру героєм, Зеленський сказав, що всі люди, які захищали незалежність України, є її героями. "У нас від героя до ворога - один крок", - водночас зауважив він.

Зеленський наголосив, що на сході України немає однозначності у ставленні до історії Бандери. "Не потрібно, на мою думку, провокувати українське суспільство і відповідати на питання, на які має відповісти час", - заявив президент.