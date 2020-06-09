В Україні за добу - 394 нові випадки COVID-19, померли 13 осіб, загалом зафіксували 27 856 випадків
Станом на 9 червня в Україні лабораторно підтверджено 27 856 випадків COVID-19. За добу - 394 нові випадки. 13 осіб померли від хвороби.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Напередодні повідомлялося про 463 нові випадки захворювання на COVID-19, за 7 червня - про 485 нових випадків, за 6 червня - про 550 нових хворих, 5 червня - про 553.
За добу померли 13 пацієнтів (добою раніше - дев'ять), загалом - 810.
За останню добу видужали 217 осіб (добою раніше - 141), загалом - 12 412.
Загалом в Україні зараз хворіє 14 647 осіб, що на 177 більше, ніж напередодні. Протягом двох тижнів, із 23 травня, цей показник залишався в межах між 13 і 14 тисячами.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській (49), Закарпатській (39) і Житомирській (38) областях.
У Дніпропетровській, Хмельницькій, Миколаївській, Полтавській, Херсонській та Луганській областях нових випадків коронавірусної хвороби не виявили.
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цену дуранитина считаешь нулевой?
для тебя права человека дрянь?
Мыть руки перед едой ущемляет тебя? Ешь с лопаты, я не против.
Как и все эти крикливые идиоты, что вирус не может отягчить инфаркт, инсульт и онко?
Не умеешь читать или просто не понимаешь смысла прочитанного?
Кто доказал, что медведица гонялась за Машей в сарафане, а не чадре?
главное - скока тестов делают, и скока из них депутаты, попы и прочий скам.
и еще нюанс, среди "сегодня выявленных" - часть уже была помянута - "3 дня", ибо тестов то ждать до 2-х недель. Так то.