В Україні за добу - 394 нові випадки COVID-19, померли 13 осіб, загалом зафіксували 27 856 випадків

Станом на 9 червня в Україні лабораторно підтверджено 27 856 випадків COVID-19. За добу - 394 нові випадки. 13 осіб померли від хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Напередодні повідомлялося про 463 нові випадки захворювання на COVID-19, за 7 червня - про 485 нових випадків, за 6 червня - про 550 нових хворих, 5 червня - про 553.

За добу померли 13 пацієнтів (добою раніше - дев'ять), загалом - 810.

Також читайте: COVID-19: найбільша кількість жертв у США, Великій Британії та Бразилії. Загалом у світі 7,19 млн інфікованих і 408,7 тис. померлих. ІНФОГРАФІКА

За останню добу видужали 217 осіб (добою раніше - 141), загалом - 12 412.

Загалом в Україні зараз хворіє 14 647 осіб, що на 177 більше, ніж напередодні. Протягом двох тижнів, із 23 травня, цей показник залишався в межах між 13 і 14 тисячами.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (49), Закарпатській (39) і Житомирській (38) областях.

У Дніпропетровській, Хмельницькій, Миколаївській, Полтавській, Херсонській та Луганській областях нових випадків коронавірусної хвороби не виявили.











