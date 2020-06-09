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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу - 394 нові випадки COVID-19, померли 13 осіб, загалом зафіксували 27 856 випадків

В Україні за добу - 394 нові випадки COVID-19, померли 13 осіб, загалом зафіксували 27 856 випадків

Станом на 9 червня в Україні лабораторно підтверджено 27 856 випадків COVID-19. За добу - 394 нові випадки. 13 осіб померли від хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Напередодні повідомлялося про 463 нові випадки захворювання на COVID-19, за 7 червня - про 485 нових випадків, за 6 червня - про 550 нових хворих, 5 червня - про 553.

За добу померли 13 пацієнтів (добою раніше - дев'ять), загалом - 810.

Також читайте: COVID-19: найбільша кількість жертв у США, Великій Британії та Бразилії. Загалом у світі 7,19 млн інфікованих і 408,7 тис. померлих. ІНФОГРАФІКА

За останню добу видужали 217 осіб (добою раніше - 141), загалом - 12 412.

Загалом в Україні зараз хворіє 14 647 осіб, що на 177 більше, ніж напередодні. Протягом двох тижнів, із 23 травня, цей показник залишався в межах між 13 і 14 тисячами.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (49), Закарпатській (39) і Житомирській (38) областях.

У Дніпропетровській, Хмельницькій, Миколаївській, Полтавській, Херсонській та Луганській областях нових випадків коронавірусної хвороби не виявили.

В Україні за добу - 394 нові випадки COVID-19, померли 13 осіб, загалом зафіксували 27 856 випадків 01
В Україні за добу - 394 нові випадки COVID-19, померли 13 осіб, загалом зафіксували 27 856 випадків 02
В Україні за добу - 394 нові випадки COVID-19, померли 13 осіб, загалом зафіксували 27 856 випадків 03
В Україні за добу - 394 нові випадки COVID-19, померли 13 осіб, загалом зафіксували 27 856 випадків 04
В Україні за добу - 394 нові випадки COVID-19, померли 13 осіб, загалом зафіксували 27 856 випадків 05
В Україні за добу - 394 нові випадки COVID-19, померли 13 осіб, загалом зафіксували 27 856 випадків 06

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+9
Все эти карантины, остановка общественного транспорта, намордники - всё это туфта для поддержания паники. Что они есть, что нет - цифры ежедневно заболевших от этого никак не меняются. А это значит, что принимаемые меры абсолютно неэффективны и должны быть отменены как неработающие. У нас в государстве ничего не работает, вместо работы - одна имитация, картинка для СМИ. Правоохранительные органы, суд, медицина, образование - они только имитируют свою деятельность, а на деле ничего не делают. Если их просто убрать, скорее всего никто даже и не заметит их отсутствия.
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09.06.2020 09:02
+7
Ну что ни за придурок - так разаблачитель!

Єти карантинніе мері вводятся не для того, чтобы уничтожить вирус, а для того, чтобы избежать ОДНОВРЕМЕННОГО МАССОВОГО заболевания, превосходящего численность кроватей в больницах.
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09.06.2020 09:13
+5
дороговато. не находишь?
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09.06.2020 09:18
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Все эти карантины, остановка общественного транспорта, намордники - всё это туфта для поддержания паники. Что они есть, что нет - цифры ежедневно заболевших от этого никак не меняются. А это значит, что принимаемые меры абсолютно неэффективны и должны быть отменены как неработающие. У нас в государстве ничего не работает, вместо работы - одна имитация, картинка для СМИ. Правоохранительные органы, суд, медицина, образование - они только имитируют свою деятельность, а на деле ничего не делают. Если их просто убрать, скорее всего никто даже и не заметит их отсутствия.
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09.06.2020 09:02 Відповісти
Ну что ни за придурок - так разаблачитель!

Єти карантинніе мері вводятся не для того, чтобы уничтожить вирус, а для того, чтобы избежать ОДНОВРЕМЕННОГО МАССОВОГО заболевания, превосходящего численность кроватей в больницах.
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09.06.2020 09:13 Відповісти
дороговато. не находишь?
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09.06.2020 09:18 Відповісти
Каждый делает свой выбор между гуманностью и экономикой...
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09.06.2020 11:03 Відповісти
чушь. если убить экономику точно умрут многие. а от вирусочка может быть пяток хроников, но это не точно.
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09.06.2020 11:09 Відповісти
Если тибе проделать дырку в голове - ты тоже умрёшь. И что из этого следует?
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09.06.2020 12:04 Відповісти
я должен успеть проделать тебе раньше.
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09.06.2020 12:06 Відповісти
Идиот ! Посмотри на Бразилию ! Там през , такой же идиот как твой любимый Лука , который тоже вируса в упор не видел , и свех отправлял работать .Результат на лицо , 2 место в мире, медицина на грани колапса , экономика в жопе , хоть и работали .Кстати в Швеции и Белоруси ожидается падение как минимум на 5 %.С чего бы это ? Они же ничего не закрывали , а работали ? Работать на склад , это временно нужно кому то еще и продавать , что бы вернуть вложеные деньги .И уволили в Швеции самое большее количество за последние 10 лет .
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09.06.2020 13:32 Відповісти
И что, как помогли эти карантинные меры? Что они есть, что нет - практика показывает, что заболеваемость от этого никак не меняется. Вот смотри - март месяц, карантин, всё стоит, транспорт не ходит, в стране жопа с экономикой, люди в ужасе хлоркой моют руки до дыр. И по 400-500 человек заболевших ежедневно. Июнь - транспорт ходит, народ устал носить намордники, да и хреново в них при +30, все забили болт на все эти карантинные мероприятия, и в первую очередь преЗедент. И что? Всё те же 400-500 человек заболевших ежедневно. Те, кто верит в то, что это число зависит от количества проведенных тестирований - тоже идут нафиг, потому что это число увеличилось на порядок, а количество подтвержденных лабораторно случаев стоит колом в районе 500 человек. Вывод - всё что делается, не дает ВООБЩЕ никаких результатов. И нет, я не считаю, что "нет никакого вируса", или что это "такой нестрашный грипп, а СМИ раздули панику". Я только считаю, что принимаемые в Украине меры никак не влияют на распространение коронавируса. А экономически и социально они, эти меры, наносят существенный ущерб. В нормальной стране это было бы поводом для анализа, принятия новых решений и коррекции курса. Но не у нас, у нас давно, лет 100, нет цепочки обратной связи, а все решения власти - мудрые и единственно правильные, которые нельзя обсуждать.
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09.06.2020 09:34 Відповісти
Помогли. Заболеваемость в среднем сохраняется на уровне 500 чел. на Украину. Ещё вопросы?
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09.06.2020 11:05 Відповісти
анекдот, как мужик разгонял крокодилов знаешь?
цену дуранитина считаешь нулевой?
для тебя права человека дрянь?
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09.06.2020 11:11 Відповісти
Ты дурак?
Мыть руки перед едой ущемляет тебя? Ешь с лопаты, я не против.
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09.06.2020 12:07 Відповісти
размечтался! твои "аргументы" для дураков - это правда. держи талончик на 11.80.
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09.06.2020 12:09 Відповісти
Увы, на дураков аргументы не действуют.
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09.06.2020 15:06 Відповісти
Что ты считаешь? Что ты хочешь доказать?
Как и все эти крикливые идиоты, что вирус не может отягчить инфаркт, инсульт и онко?
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09.06.2020 12:10 Відповісти
И идиоту понятно, что набившиеся в учёбу школьники и студенты увеличиваю вероятность заражения. Отчего ТЫ бьёшься в истерике и колотишь ножками о коврик?
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09.06.2020 12:13 Відповісти
7 миллионов детей до 5 лет ежегодно умирают в мире. В основном в странах Африки и Азии. И "золотому миллиарду" наплевать на смерти этих детей. А вот по поводу рисков своих стариков и хронически больных очень даже не наплевать. тут мы вспоминаем про гуманизм. Украинцам пора понять, что они к "золотому миллиарду" никак не относятся, что они для Запада - такое же дерьмо, как и африканцы. Но коронавирус сыграл злую шутку над "золотым миллиардом" - в Африке смертность на порядок ниже из-за меньшей доли пожилых
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09.06.2020 14:54 Відповісти
И профессору Преображенскому...
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09.06.2020 15:13 Відповісти
Насправді це великий сором не розуміти, що це афера. Я навіть не сумніваюся, що цей вірус вже давно гуляє по світу просто раніше ніхто не проводив тестування на нього. Цей вірус завжди становить близько 5-10% від смертей пневмонійних. Як можна не розуміти, що віруси завжди існували і будуть існувати! ДНК людини на 50% віруси. Це надзвичайно тупо не розуміти всього цього. Афера медійна і не більше. Вражає, як ще залишаються зазомбовані коронаістероїди і свідки секти масочників при спекі +33. І що ми бачимо. Країна вже живе без карантину а ніякого збільшення статистики немає, тому що сезон орві і закінчився. І всі ці 394 позитивних теста це на 95% безсимптомні люди. Вражає ця тотальна брехня яка льється в змі. Потрібно розуміти, що всі центральні змі кормляться з рук олігархів
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09.06.2020 16:03 Відповісти
Заметь, не просто олигархов, а олигархов-евреев рептилоидов!
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09.06.2020 17:23 Відповісти
Ты считаешь, что 500человек в день - это результат карантина? Обоснуй, почему это так. Потому что примеры массовых нарушений карантинных мероприятий по идее должны давать вспышки заболеваемости, однако, к примеру, больные православием головного мозга на Пасху особо не повлияли на заболеваемость.
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11.06.2020 09:54 Відповісти
В Україні за добу - 394 нові випадки COVID-19, померли 13 осіб, загалом зафіксували 27 856 випадків - Цензор.НЕТ 3361
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11.06.2020 10:45 Відповісти
Картинка красивая, не спорю. Но вот насколько она соответствует действительности? Может неверна сама математическая модель, может - исходные данные для неё, может - интерпретация. Проходит эта картинка по критерию фальсифицируемости Поппера?
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11.06.2020 18:03 Відповісти
Друг мой, это простая иллюстрация, смысл которой в том, что площади под красной и синей кривыми равны!
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11.06.2020 20:49 Відповісти
Не-не-не, это всё не более чем математическая модель. Насколько эта модель отображает действительность?
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13.06.2020 02:45 Відповісти
Модель - это некоторая система взаимосвязей, в той или иной степени соответствующая действительности, в которую подставляются некоторые входящие данные для получения результирующих данных. А это - просто картинка, иллюстрирующая тот факт, что если у нас есть ёмкость больниц (обозначенная пунктиром), то одно и то же количество заболеваний (площадь под кривыми) во времени может быть распределено различным образом - как с превышением пунктира (красный) без карантинных мер, так и без превыщения (синий) с карантинными мерами. Ход кривых носит условный характер.
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13.06.2020 09:32 Відповісти
Ты упорно съезжаешь с темы. Хотя последнее предложение всё же показывает, что ты небезнадежен. Ещё раз, кто доказал, что в Украине сейчас синяя кривая, а не красная?
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13.06.2020 13:09 Відповісти
Ты идиот?
Не умеешь читать или просто не понимаешь смысла прочитанного?
Кто доказал, что медведица гонялась за Машей в сарафане, а не чадре?

В Україні за добу - 394 нові випадки COVID-19, померли 13 осіб, загалом зафіксували 27 856 випадків - Цензор.НЕТ 6672
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13.06.2020 13:26 Відповісти
Так никто и не доказал, что вообще были Маша и медведица. Сказка это. Ты хочешь сказать, что COVID-19 - тоже сказка?
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13.06.2020 14:03 Відповісти
Это, друг мой, тибе к школьному учителю арифметики. Это ему ты будешь высказывать свои сомнения в существовании параболы У = Хквадрат. А с меня хватит.
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13.06.2020 19:11 Відповісти
а если подумать?
главное - скока тестов делают, и скока из них депутаты, попы и прочий скам.
и еще нюанс, среди "сегодня выявленных" - часть уже была помянута - "3 дня", ибо тестов то ждать до 2-х недель. Так то.
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09.06.2020 09:33 Відповісти
Количество тестов тоже никак на результат не влияет. За пару месяцев количество ежедневных тестирований выросло на порядок, а количество подтвержденных случаев стоит колом в районе 400-500 человек в день. Нет, от количества тестирований эпидемия тоже никак не зависит. Хотя многие в это верят, я понимаю, это удобно и думать не надо.
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09.06.2020 09:38 Відповісти
Н-да и как же Украина без твоего углубленного анализа коронобесия обходилась? Если количество анализов увеличилось в июне на порядок с марта-апреля, что вполне возможно, а количество выявленных на том же уровне осталось, то это говорит только о том, что количество заболевших уменьшилось на порядок. А власти в те месяцы не сообщали количество проведенных обследований, что расширяло возможность манипуляции цифрами подтвержденных. Господа у власти посоветуйтесь с эпидемиологами и забудьте о короновирусе, который является заболеванием зимним и переходных периодов. Пора и об энтеровирусах подумать и возможном массовом расстройстве кишечника у миллионов людей. Представляете, что может быть?
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09.06.2020 10:07 Відповісти
"власти в те месяцы не сообщали" - c теориями заговора
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09.06.2020 10:29 Відповісти
в Киеве позавчера было 72 случая, сейчас 33. Выходной или левая статистика
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09.06.2020 09:23 Відповісти
Выходной. Если посмотреть графики, то на начало недели всегда приходится минимум, а на четверг-пятницу - максимум. И это объясняется вполне объективными факторами, можно даже не начинать строить теорию заговора.
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09.06.2020 09:40 Відповісти
У нас кто-нибудь из медиков додумывался хоть раз заподозрить у взрослого коклюш? Просто интересно, т. к. у взрослых он протекает атипично, а детской вакцины хватает всего на несколько лет.
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09.06.2020 09:26 Відповісти
Вы первый, кто додумался.
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09.06.2020 10:53 Відповісти
У нас и детям его не ставят, а он есть, и взрослые активно заражают детей.
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09.06.2020 11:42 Відповісти
Сомневаюсь, шо по коклюшу есть какой-то спад, его просто не любят ставить, т.к. теоретически привитые несколько лет им болеть не могут, получат по шапке и от ВОЗ тоже при вспышках. И это все-таки догейтсовская вакцина.
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09.06.2020 11:49 Відповісти
Вихідні та святкові дні роблять свою статистику, на жаль.
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09.06.2020 11:21 Відповісти
Штатные идиоты "вирусологи" уже на посту в коментах.
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09.06.2020 11:50 Відповісти
А чего ж молчат "нештатные"? Им ведь наверняка есть что сказать, но низзя говорить правду, вот и талдычат заезженный шаблоны от ВОЗа
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09.06.2020 14:02 Відповісти
Смертность от ковида вполне сопоставима со смертностью от традиционной пневмонии, которой болели и будут болеть. Средняя смертность от пневмонии на уровне 3-5%, и по возрастным категориям очень и очень сопоставимо. При этом пневмонией в Украине ежегодно болеет порядка 170-200 тыс чел. Причиной пневмонии всегда были в том числе и коронавирусы. Цели всемирного локдауна совсем не в борьбе за жизнь болеющих пневмонией.
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09.06.2020 14:52 Відповісти
Опасность CОVID-19 не больше, а даже меньше чем тех форм гриппа, которые прошли через Украину - свиной, куриный, еще какой-то. И когда никакого тотального карантина не было. Все равно коронавирус есть и все кому положено заболеют и кто-то умрет. Считать что в Бразилии мол больше умерли на данный момент бессмыслено. Там где сейчас болеют меньше все равно заболеют, но позже. А в Бразилии больных потом будет меньше. А в целом будет одно и то же по всем плотностям населения. Лучший выход был не вводить никакого карантина не гробить экономику. А дать возможность переболеть и приобрести иммунитет. Вот и все. Это законы биологии и дело только во времени. Кстати от коронавируса не умирают, а умирают от осложнений
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10.06.2020 01:20 Відповісти
Кстати вирусы часть нашей биосистемы. Мы живем в море и мире вирусов. В нашем организме их полно, всяких. Если рассматривать всю человеческую популяцию в целом, то вирусы даже полезны, потому что они тренируют наш иммунитет. Большинство людей болезни от вирусов переносят в легкой форме. Хотя, ДА! Кто-то умирает. И например если нашу экосистему сделать стерильной от вирусов, то человечество в целом и его защитные иммуно функции пострадают намного больше, чем от всех этих вирусов вместе взятых.
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10.06.2020 01:28 Відповісти
Это не означает, что не надо бороться с вирусами. Надо лечиться, надо прививаться, надо помогать нашему организму побеждать вирусы. Но в целом ситуация такова как написано выше.
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10.06.2020 01:30 Відповісти
 
 