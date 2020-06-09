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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві 33 нові випадки COVID-19, серед них один медик, двоє людей померли, - Кличко. КАРТА

За добу в Києві 33 нові випадки COVID-19, серед них один медик, двоє людей померли, - Кличко. КАРТА

Кількість жителів столиці, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 33 людини. Серед них 1 медик. Двоє хворих померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Сьогодні в Києві вже 3523 підтверджені випадки захворювання на COVID-19. За період пандемії від коронавірусу померли 79 осіб.

захворіли:

- 20 жінок віком від 19 до 82 років

- 12 чоловіків від 19 до 73 років

- 1 хлопчик, якому 9 років.

У лікарні столиці госпіталізували 5 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем медиків.

Одужали за минулу добу 37 киян. Загалом коронавірус подолали 925 жителів столиці.

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Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Святошинському районі - 7. В Оболонському та Подільському - по 5 випадків.

За добу в Києві 33 нові випадки COVID-19, серед них один медик, двоє людей померли, - Кличко 01

"Не нехтуйте елементарними правилами! Бережіть себе", - додав Кличко.

Як повідомлялося раніше, станом на 9 червня в Україні лабораторно підтверджено 27 856 випадків COVID-19. За добу - 394 нові випадки. 13 людей померли від хвороби.

За добу в Києві 33 нові випадки COVID-19, серед них один медик, двоє людей померли, - Кличко 02

Автор: 

карантин (18172) Київ (19400) Кличко (3505) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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09.06.2020 09:22 Відповісти
 
 