УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10296 відвідувачів онлайн
Новини
3 838 35

"Зелена" асоціація закликала Геруса подати у відставку з посади голови енергетичного комітету Ради

Голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус має подати у відставку за дії, що призвели до кризи в енергогалузі та доводять до банкрутства "зелену" енергетику.

Про це заявив співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний на пресконференції в "Інтерфакс Україна".

"Ми вважаємо в діях регулятора НКРЕКП ознаки злочинів, ми подали декілька позовів до суду і заяви про злочин до поліції, Служби безпеки України і будемо намагатися довести, що штучними методами нам здійснюється неоплата для доведення галузі до банкрутства. Зокрема зараз розслідується справа, коли регулятор довільно, не користуючись прогнозом, який зроблено "Укренерго", оператором систем розподілу, здійснив під час розрахунку її тарифа, в два рази занизив обсяги електричної енергії, яку виробляє наша зелена енергетика. Тобто їм сказано було виробить стільки-то мільйонів кВт-год, а вони взяли і зробили цей прогноз менший. Звідки у "Гарантованого покупця" зараз в тарифі не вистачає грошей", - сказав Тинний.

Окрім того, він вважає, що до злочинних схем в енергогалузі причетний голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус, та наголосив, що він має подати у відставку.

"Стосовно пана Геруса, то він же в нас політик, він депутат, він сам своїми руками не робить крім того, що обіцяє нас віддячити і все, що з цим пов’язано. Тому це політично мотивована історія, ми щиро закликаємо до відставки його, бо це саме ганебне і непрофесійне керівництво енергетичним комітетом в історії України взагалі напевно за всі роки", - сказав Тинний.

Нагадаємо, раніше шведсько-український підприємець, один з найбільших інвесторів в "зелену" енергетику в Україні Карл Стурен заявив, що "зелена" генерація за останні 4 місяці не отримала оплату за електроенергію, на відміну від інших енергокомпаній, що іноземні інвестори розцінюють як політичне замовлення голови енергокомітета ВР Андрія Геруса.

До цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що уряд перебуває на фінальній стадії перемовин з інвесторами в сектор відновлювальної енергетики щодо вирішення проблеми "зеленого" тарифу.

В свою чергу іноземні інвестори, які представляють більше 10 країн, в листі до прем'єр-міністра України заявили про готовність піти на добровільне зниження "зелених" тарифів, щоб підписати Меморандум про взаєморозуміння та вирішити проблеми сектора ВДЕ.

Автор: 

відставка (1459) енергетика (2572) Герус (446) НКРЕКП (1813) альтернативна енергетика (845) Тинний Ігор (43)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Ахметовское шакалье завыло! Хотят больше денюх!
показати весь коментар
09.06.2020 09:27
+4
"Зелена" асоціація закликала Геруса подати у відставку з посади голови енергетичного комітету Ради - Цензор.НЕТ 3170
показати весь коментар
09.06.2020 09:30
+4
Геруса, вообще-то, легко и просто выгнать с должности главы комитета путем голосования членов комитета.
Почему учредитель Тынный не обращается к преЗеденту с его монобольшинством?
Они могут сделать это без согласия с самим Герусом за один день.

Очередная игра в доброго царя и плохого Геруса.
показати весь коментар
09.06.2020 09:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нормальное население куклу олигорхата не выбрало бы.
показати весь коментар
09.06.2020 09:40 Відповісти
А який вибір краще? Олігархи при владі чи їх ляльки?
показати весь коментар
09.06.2020 09:53 Відповісти
Цифры в помощь.
показати весь коментар
09.06.2020 09:54 Відповісти
Які цифри?
Цифри говорять, що НЕЗАЛЕЖНО від розвитки економіки, все з'їдають олігархи і їх прислуга. А власне тим, хто створює всі багатства нічого не залишається. Говорити повинні не цифри о "середній температурі по лікарні", а прийняті закони про демократичний справедливий устрій держави. Тоді і "середня температура" буде нормальною.
показати весь коментар
09.06.2020 10:01 Відповісти
Ну вот вы и выбрали себе тупую куклу олигархов. Наверное для справедливости и лучшей жизни? Теперь можете жаловаться на жизнь сами себе.
показати весь коментар
09.06.2020 10:07 Відповісти
В принципі, згоден
Вибір повинен був проходити між ідеологічними платформами, а не між олігархом і "німим" без будь-якої ідеології. Як згодом виявилось, такий німий нічим іншим, ніж лялькою олігархів і не може бути.
Провину за те, що не спромоглись за роки Незалежності створити дієву демократичну партію визнаємо і спробуємо виправитись.
показати весь коментар
09.06.2020 10:23 Відповісти
Это все хорошо и правильно. Но это вопрос будущего. А сейчас вы должны расплачиваться в магазине не красивыми и умными словами, а противными цифрами. И от работодателя вы тоже хотите получить побольше этих самых цифр, а не красивых фраз. И что можно сказать о избирателях, которые выбирают не думая ЗАВЕДОМО худший вариант, а потом плачутся на ухудшение жизни?
показати весь коментар
09.06.2020 10:33 Відповісти
Якщо так розмірковувати, то Янукович був "завідомо кращий варіант", ніж Порошенко. Навіть в 2018 (і 2019) році ВВП на душу населення не досяг рівня 2013 (в межах контролюємих територій), а темпи зростання . Але ж хотілось жити не в мафіозно-феодальній країні, яка займає перше місце Європі по рівню бідності і корупції, а нормальній демократичній державі, яка динамічно розвивається. Того і Майдан, того і надія на краще життя.

Так само і під час цих виборів. Такий вже ми нарід - нащадки козаків, що не терпимо, коли нам брешуть в очі і роблять протилежне від того, що обіцяють. Перемогли одного іуду, переможемо і нинішнього.
показати весь коментар
09.06.2020 10:48 Відповісти
Володимире, по-перше вибору між Януковичем і Порошенко не було, тому як перший, як "лох" утік, а по-друге це не зовсім вірно порівнювати ВВП по рокам, а краще порівняти індекси реальної заробітної платні ( це відсоткове відношення номінальної заробітної платні до індексу споживчих цін) Так ось по рокам: 2013 -106,8% 2014 -86,5% 2015 -90,1% 2016 -106,5% 2017 -118,9% 2018 - 109,7% 2019 -111,4%, тобто бачимо що українці вийшли на довоєнний рівень 2013 року у 2016 , а у 2017-2018 роках найкрашій показник. Якщо був би вибір, то розумний економіст обрав би Порошенко
показати весь коментар
09.06.2020 14:26 Відповісти
Але якщо чесно то в цьому питанні і до Зеленського пока немає питань, тому як показники ціх індексів майже не змінились.
показати весь коментар
09.06.2020 14:34 Відповісти
Вибачте за помилку "цих індексів"
показати весь коментар
09.06.2020 14:36 Відповісти
Як добре, що у нас все ж таки досі не скасована демократія і вибирає не "розумний економіст", а громадяни, які зараз (після підписання договору про Асоціацію - безперечний плюс Порошенка) можуть власноруч порівнювати організацію суспільства і життя в демократичних країнах і в Україні.
Їх і нашу податкові системи, їх і нашу правові системи, їх і наш рівень життя. І во всьому наш совковий мафіозно-феодальний хаос є антиподом їхньої демократичного порядку. Економіка - це похідна від суспільно-політичної організації суспільства, а не навпаки. Але вузьколобі "розумні економісти" цього не розуміють.
показати весь коментар
09.06.2020 15:30 Відповісти
Володимире, я порівнював ще у радянські часи і тоді порівняння було не нашу користь. Наприклад мій дідусь герой 2-ої світової. 3.5 роки на передовій, після війни помер майже на роботі, грошей завжди не вистачало. І ось я побачив німців віком мого дідуся, а деякі з них напевно воювали на стороні гітлера. В мене з тих пір питання: - Хто кому програв у війні? І за таким прикладами далеко не треба йти. Бачили радянське кіно "Операция Ы", там в 3-ій частині до бабці, пенсійного віку, котра ще і сторожує приходить студент, та приносить гроші за квартиру.і бабця не в шовках.
А про економіку зовсів не зрозомів Ваш спіч, тобто Ви порівняли ВВП на душу населення 2013 і 2014-2019, я вказав, що для людини головне не ВВП а купівельна спроможність, тобто скільки людина може придбати. До речі я не економіст, а працівник сфери ІТ.
показати весь коментар
09.06.2020 17:13 Відповісти
Сенс мого спічу в тому, що економічні показники в державах з різним суспільно-політичним устроєм мають зовсім інший сенс і порівнювати їх некоректно.

Ми живемо в час, коли в світі домінує концепція держави як суспільно-політичного договору ВІЛЬНИХ громадян. Тобто вільні РІВНОПРАВНІ громадяни створюють державу для задоволення своїх спільних потреб: охорони зовнішніх кордонів, забезпечення економічного розвитку, СПРАВЕДЛИВОГО розподілу благ від економічної діяльності, страхування він каліцтва, нещасних випадків і втрати здоров'я тощо.

Для того, щоб така держава функціонувала нормально, треба щоб більшість громадян погодилась з принципами державотворення. Бо люди ж різні. Ось РІВНОПРАВНІ громадяни і створили такий собі демократичний збірник постулатів, порушення яких буде протирічити самої концепції держави і того така держава закономірно розпадеться:
1) громадяни рівноправні
2) діє верховенство права (тобто закони не протирічать концепції держави - Конституції)
3) демократичне обрання органів влади (і президента як гаранта Конституції і не більше)
4) вільна ринкова економіка.

Як бачимо, економіка - це лише останній пункт в такій концепції державотворення. Не буде перших трьох - не буде вільної ринкової економіки, і буде не демократична держава, а тоталітарна (авторитарна) мафіозно-феодальна держава, яка не задовільняє потреби всіх громадян, а служить лише для гноблення більшості громадян панівним класом і перерозподілу суспільного багатства на їх користь.

Пробачте за довгий вступ, але він необхідний, щоб зрозуміти, що в такій державі (а такою є Україна) економічні показники брехливі і мають зовсім інший сенс, ніж в демократичних. Податки є насправді даниною і виконують лише фіскальну функцію (і стягуються багато разів за один і той саме податок), а не функцію регулювання економічного взаємовигідного розвитку, бюджет перерозподіляється виключно на користь правлячої верхівки. Подивіться, наприклад, Розділ ХII Закону про Судоустрій чи Розділ Х (там же) і порівняйте їх з законодавством "для звичайних" громадян, наприклад, Законом про пенсійне страхування. Панує абсолютний (навмисний) хаос, відсутність елементарної логіки в законодавстві, а закони протирічать як здоровому глузду, так і Конституції.

Жонглювання економічними показниками у нас лише привід відволікти увагу від справжніх причин нашого жалюгідного стану. Економіка ніколи нормально не запрацює, якщо не привести законодавство в відповідність з Конституцією. Тобто не забезпечити безумовне виконання постулатів 1...4.

PS. А те, що ви IT-ник - це добре Значить мізки спроможні сприйняти дійсність як вона є, а не та що вбита нам в голову совковими тоталітарними догмами.
показати весь коментар
09.06.2020 19:05 Відповісти
народ читайте, запоминайте, как пидсвынкы визжат
на выборах вспомните
показати весь коментар
09.06.2020 11:03 Відповісти
Ты посмотри, сколько бабломойской и кремлевской мерзости повылазило. Пытаются тотальное воровство геруса с бабломойскаим оправдать тем, что типа ахметка будет от этого выйграше. Не терплю гудка, но еще более отвратителен бабломойский, вор и аферист конченный, и его редкая тварь герус. И все под прикрытием "честного антикоррупционера" осла оманского. Не надо тут киздеть, манкурты, вам же баш бубочкак обещал инвестиции зарубежные, вот они, че развылись убогие? Вашего любимого шефа беньку обижают, не дают красть ему очередной ********?
показати весь коментар
09.06.2020 10:47 Відповісти
А чим гудок кращий (чи гірший) коломойського чи порошенка?
Взагалі весь цей поділ на кращого чи гіршого олігарха - те відволікання уваги від системних питань - мафіозно-феодального устрою України. Від тотального порушення Конституції в законах про владні інституції. Країна стає НЕПРАВОВОЮ, в якій все вирішує не ПРАВО (система законів, які відповідають Конституції), а мафіозно-феодальною, в якій все вирішує начальник-феодал.
Свідки віщаєш, volley? З Ольгіно?
показати весь коментар
09.06.2020 11:00 Відповісти
эту СВОЛОЧЬ надо СУДИТЬ --за сдачу Государственных интересов !!!!!! НО МУДРЫЙ ОМАНСКИЙ ОСЕЛ---не видит в этом ничего плохого,КАКАЯ РАЗНИЦА !!!!!!
показати весь коментар
09.06.2020 12:10 Відповісти
Фигня всё это.
Сейчас никто в отставку не подаёт и на допросы не ходит.
показати весь коментар
09.06.2020 09:24 Відповісти
Ахметовское шакалье завыло! Хотят больше денюх!
показати весь коментар
09.06.2020 09:27 Відповісти
'Зелёная' ассоциация, всё-таки
показати весь коментар
09.06.2020 09:31 Відповісти
"Зелена" асоціація закликала Геруса подати у відставку з посади голови енергетичного комітету Ради - Цензор.НЕТ 3170
показати весь коментар
09.06.2020 09:30 Відповісти
Походу Ляшку проиграл, а свидетелем был сам Ренат Леонидович.
показати весь коментар
09.06.2020 10:15 Відповісти
Геруса, вообще-то, легко и просто выгнать с должности главы комитета путем голосования членов комитета.
Почему учредитель Тынный не обращается к преЗеденту с его монобольшинством?
Они могут сделать это без согласия с самим Герусом за один день.

Очередная игра в доброго царя и плохого Геруса.
показати весь коментар
09.06.2020 09:31 Відповісти
Смотрящего от Бени и снимут? Не смешите Бенины пейсы.
показати весь коментар
09.06.2020 09:39 Відповісти
Так зачем эти смешные воззвания к Герусу?
показати весь коментар
09.06.2020 09:43 Відповісти
Кто их знает? Непрямое обращение к главной Бениной кукле, например."Да уберите же его"
показати весь коментар
09.06.2020 09:53 Відповісти
Такие все стеснительные стали ..., раньше у них был один виновный во всех проблемах, и его имя кричали по любому поводу.
показати весь коментар
09.06.2020 09:58 Відповісти
Ага. Зараз. Це безцінний кадр, відданий коломойському, та іншим олігархам. З першого для роботи старанно поглиблюючий торгівлю на крові та енергетичну залежність України від "братського кацапського народу"
показати весь коментар
09.06.2020 09:40 Відповісти
У нас на работе из-под палки заставляют людей подписываться под петицией к президенту, чтобы Геруса отправили в отставку.
Ну очень он не нравится Ахметову. И с чего бы это?
показати весь коментар
09.06.2020 15:30 Відповісти
Не знаю кому він подобається, та на кацапів паше, аж гай гуде.
Чи співпраця з окупантом вже не торгівля на крові?
показати весь коментар
09.06.2020 18:03 Відповісти
Вот так...
Нихрена не разбираясь в энергетике - мнение о Герусе меняется от статьи к статье с точностью до наоборот....
То он вроде сволочь, убивающий атомную энергетику, то молодец, давящий "зелёных"....
показати весь коментар
09.06.2020 09:45 Відповісти
всех этих "знергетиков" надо посадить, за мародерство в военный час!
показати весь коментар
09.06.2020 10:13 Відповісти
Герус-мелочь. Этих мальков уберём сразу после импичмента шмаркли.
показати весь коментар
09.06.2020 10:15 Відповісти
 
 