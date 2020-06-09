"Зелена" асоціація закликала Геруса подати у відставку з посади голови енергетичного комітету Ради
Голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус має подати у відставку за дії, що призвели до кризи в енергогалузі та доводять до банкрутства "зелену" енергетику.
Про це заявив співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний на пресконференції в "Інтерфакс Україна".
"Ми вважаємо в діях регулятора НКРЕКП ознаки злочинів, ми подали декілька позовів до суду і заяви про злочин до поліції, Служби безпеки України і будемо намагатися довести, що штучними методами нам здійснюється неоплата для доведення галузі до банкрутства. Зокрема зараз розслідується справа, коли регулятор довільно, не користуючись прогнозом, який зроблено "Укренерго", оператором систем розподілу, здійснив під час розрахунку її тарифа, в два рази занизив обсяги електричної енергії, яку виробляє наша зелена енергетика. Тобто їм сказано було виробить стільки-то мільйонів кВт-год, а вони взяли і зробили цей прогноз менший. Звідки у "Гарантованого покупця" зараз в тарифі не вистачає грошей", - сказав Тинний.
Окрім того, він вважає, що до злочинних схем в енергогалузі причетний голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус, та наголосив, що він має подати у відставку.
"Стосовно пана Геруса, то він же в нас політик, він депутат, він сам своїми руками не робить крім того, що обіцяє нас віддячити і все, що з цим пов’язано. Тому це політично мотивована історія, ми щиро закликаємо до відставки його, бо це саме ганебне і непрофесійне керівництво енергетичним комітетом в історії України взагалі напевно за всі роки", - сказав Тинний.
Нагадаємо, раніше шведсько-український підприємець, один з найбільших інвесторів в "зелену" енергетику в Україні Карл Стурен заявив, що "зелена" генерація за останні 4 місяці не отримала оплату за електроенергію, на відміну від інших енергокомпаній, що іноземні інвестори розцінюють як політичне замовлення голови енергокомітета ВР Андрія Геруса.
До цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що уряд перебуває на фінальній стадії перемовин з інвесторами в сектор відновлювальної енергетики щодо вирішення проблеми "зеленого" тарифу.
В свою чергу іноземні інвестори, які представляють більше 10 країн, в листі до прем'єр-міністра України заявили про готовність піти на добровільне зниження "зелених" тарифів, щоб підписати Меморандум про взаєморозуміння та вирішити проблеми сектора ВДЕ.
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Цифри говорять, що НЕЗАЛЕЖНО від розвитки економіки, все з'їдають олігархи і їх прислуга. А власне тим, хто створює всі багатства нічого не залишається. Говорити повинні не цифри о "середній температурі по лікарні", а прийняті закони про демократичний справедливий устрій держави. Тоді і "середня температура" буде нормальною.
Вибір повинен був проходити між ідеологічними платформами, а не між олігархом і "німим" без будь-якої ідеології. Як згодом виявилось, такий німий нічим іншим, ніж лялькою олігархів і не може бути.
Провину за те, що не спромоглись за роки Незалежності створити дієву демократичну партію визнаємо і спробуємо виправитись.
Так само і під час цих виборів. Такий вже ми нарід - нащадки козаків, що не терпимо, коли нам брешуть в очі і роблять протилежне від того, що обіцяють. Перемогли одного іуду, переможемо і нинішнього.
Їх і нашу податкові системи, їх і нашу правові системи, їх і наш рівень життя. І во всьому наш совковий мафіозно-феодальний хаос є антиподом їхньої демократичного порядку. Економіка - це похідна від суспільно-політичної організації суспільства, а не навпаки. Але вузьколобі "розумні економісти" цього не розуміють.
А про економіку зовсів не зрозомів Ваш спіч, тобто Ви порівняли ВВП на душу населення 2013 і 2014-2019, я вказав, що для людини головне не ВВП а купівельна спроможність, тобто скільки людина може придбати. До речі я не економіст, а працівник сфери ІТ.
Ми живемо в час, коли в світі домінує концепція держави як суспільно-політичного договору ВІЛЬНИХ громадян. Тобто вільні РІВНОПРАВНІ громадяни створюють державу для задоволення своїх спільних потреб: охорони зовнішніх кордонів, забезпечення економічного розвитку, СПРАВЕДЛИВОГО розподілу благ від економічної діяльності, страхування він каліцтва, нещасних випадків і втрати здоров'я тощо.
Для того, щоб така держава функціонувала нормально, треба щоб більшість громадян погодилась з принципами державотворення. Бо люди ж різні. Ось РІВНОПРАВНІ громадяни і створили такий собі демократичний збірник постулатів, порушення яких буде протирічити самої концепції держави і того така держава закономірно розпадеться:
1) громадяни рівноправні
2) діє верховенство права (тобто закони не протирічать концепції держави - Конституції)
3) демократичне обрання органів влади (і президента як гаранта Конституції і не більше)
4) вільна ринкова економіка.
Як бачимо, економіка - це лише останній пункт в такій концепції державотворення. Не буде перших трьох - не буде вільної ринкової економіки, і буде не демократична держава, а тоталітарна (авторитарна) мафіозно-феодальна держава, яка не задовільняє потреби всіх громадян, а служить лише для гноблення більшості громадян панівним класом і перерозподілу суспільного багатства на їх користь.
Пробачте за довгий вступ, але він необхідний, щоб зрозуміти, що в такій державі (а такою є Україна) економічні показники брехливі і мають зовсім інший сенс, ніж в демократичних. Податки є насправді даниною і виконують лише фіскальну функцію (і стягуються багато разів за один і той саме податок), а не функцію регулювання економічного взаємовигідного розвитку, бюджет перерозподіляється виключно на користь правлячої верхівки. Подивіться, наприклад, Розділ ХII Закону про Судоустрій чи Розділ Х (там же) і порівняйте їх з законодавством "для звичайних" громадян, наприклад, Законом про пенсійне страхування. Панує абсолютний (навмисний) хаос, відсутність елементарної логіки в законодавстві, а закони протирічать як здоровому глузду, так і Конституції.
Жонглювання економічними показниками у нас лише привід відволікти увагу від справжніх причин нашого жалюгідного стану. Економіка ніколи нормально не запрацює, якщо не привести законодавство в відповідність з Конституцією. Тобто не забезпечити безумовне виконання постулатів 1...4.
PS. А те, що ви IT-ник - це добре Значить мізки спроможні сприйняти дійсність як вона є, а не та що вбита нам в голову совковими тоталітарними догмами.
на выборах вспомните
Взагалі весь цей поділ на кращого чи гіршого олігарха - те відволікання уваги від системних питань - мафіозно-феодального устрою України. Від тотального порушення Конституції в законах про владні інституції. Країна стає НЕПРАВОВОЮ, в якій все вирішує не ПРАВО (система законів, які відповідають Конституції), а мафіозно-феодальною, в якій все вирішує начальник-феодал.
Свідки віщаєш, volley? З Ольгіно?
Сейчас никто в отставку не подаёт и на допросы не ходит.
Почему учредитель Тынный не обращается к преЗеденту с его монобольшинством?
Они могут сделать это без согласия с самим Герусом за один день.
Очередная игра в доброго царя и плохого Геруса.
Ну очень он не нравится Ахметову. И с чего бы это?
Чи співпраця з окупантом вже не торгівля на крові?
Нихрена не разбираясь в энергетике - мнение о Герусе меняется от статьи к статье с точностью до наоборот....
То он вроде сволочь, убивающий атомную энергетику, то молодец, давящий "зелёных"....