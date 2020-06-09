У районі ООС із 10 червня частково відновлюється робота КПВВ: маска, соціальна дистанція і температурний скринінг обов'язкові
З 11:00 10 червня відновлюється пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування в контрольних пунктах в'їзду-виїзду для автомобільного та пішого сполучення в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє штаб ООС, інформує Цензор.НЕТ.
Пропуск громадян і транспортних засобів буде проводитися щоденно з 11:00 до 14:00 та здійснюватися:
- для автомобільного сполучення через КПВВ "Мар’їнка" – дорожній коридор "Донецьк – Курахове";
- для пішого сполучення через КПВВ "Станиця Луганська" – дорожній коридор "Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар".
Під час в’їзду на підконтрольну Уряду України територію з громадянами проводитиметься температурний скринінг. Обов’язковою умовою також є перебування в захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.
Пріоритет на перетин лінії розмежування надається громадянам:
- за наявності причин соціально-гуманітарного характеру (при наданні відповідних підтверджуючих документів);
- які слідують для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та особам, що їх супроводжують (при пред’явлені сертифікату та запрошення-перепустки).
Громадяни, які перетинатимуть лінію розмежування для участі у складанні тестування із ЗНО та особи, які їх супроводжують будуть звільнені від заходів обов’язкової самоізоляції або обсервації.
Пропуск решти осіб здійснюватиметься після оформлення громадян пріоритетної категорії.
Будь ласка, зачекайте...
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https://censor.net/news/3200705/******************************************************************************* сразу будут пропускать только абитуриентов и лиц, которые их сопровождают. Для всех остальных - обязательная двухнедельная обсервация.
Фёдоров дию не будет переписывать. Но заставит 2 дии ставить, не одновременно, а одна за одной. Четыре недели Вас устроит?
Закрыли, а через 20 лет, эти КПВВ как найдём и откроем. Но тогда это будет воспринято энтузиазмом поумневших орков.
Дыровцы с нетерпением поглядывают на часы. Ну когда же, когда? Без открытия линии пересечения с другой стороны (пока подтверждения нет) - это благостные заверения о намерениях. Ограничения по времени и категориям - для кошелька.
штаб ООС, сообщает - это была проверка готовности с 11:00 до 14:00.