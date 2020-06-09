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Новини Коронавірус і карантин
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У районі ООС із 10 червня частково відновлюється робота КПВВ: маска, соціальна дистанція і температурний скринінг обов'язкові

У районі ООС із 10 червня частково відновлюється робота КПВВ: маска, соціальна дистанція і температурний скринінг обов'язкові

З 11:00 10 червня відновлюється пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування в контрольних пунктах в'їзду-виїзду для автомобільного та пішого сполучення в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє штаб ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Пропуск громадян і транспортних засобів буде проводитися щоденно з 11:00 до 14:00 та здійснюватися:

- для автомобільного сполучення через КПВВ "Мар’їнка" – дорожній коридор "Донецьк – Курахове";
- для пішого сполучення через КПВВ "Станиця Луганська" – дорожній коридор "Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар".

Під час в’їзду на підконтрольну Уряду України територію з громадянами проводитиметься температурний скринінг. Обов’язковою умовою також є перебування в захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

Пріоритет на перетин лінії розмежування надається громадянам:

- за наявності причин соціально-гуманітарного характеру (при наданні відповідних підтверджуючих документів);
- які слідують для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та особам, що їх супроводжують (при пред’явлені сертифікату та запрошення-перепустки).

Громадяни, які перетинатимуть лінію розмежування для участі у складанні тестування із ЗНО та особи, які їх супроводжують будуть звільнені від заходів обов’язкової самоізоляції або обсервації.

Пропуск решти осіб здійснюватиметься після оформлення громадян пріоритетної категорії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КПВВ на Донбасі відкриють 10 червня, умова пропуску - двотижнева обсервація

Автор: 

кордон (4748) карантин (18172) операція Об'єднаних сил (6725) КПВВ (330) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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маски то фигня. Надо каждого новороса на три недели на обсерацию.
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09.06.2020 09:39 Відповісти
"Не извольте сумлеваться, чай оно не в первый раз"
https://censor.net/news/3200705/******************************************************************************* сразу будут пропускать только абитуриентов и лиц, которые их сопровождают. Для всех остальных - обязательная двухнедельная обсервация.
Фёдоров дию не будет переписывать. Но заставит 2 дии ставить, не одновременно, а одна за одной. Четыре недели Вас устроит?
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09.06.2020 11:53 Відповісти
Дарот Дамбаса знов почне годувати всю Україну.
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09.06.2020 09:46 Відповісти
А зачем восстанавливать работу КПВВ?
Закрыли, а через 20 лет, эти КПВВ как найдём и откроем. Но тогда это будет воспринято энтузиазмом поумневших орков.
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09.06.2020 10:10 Відповісти
И хлынет поток орков (полноводной рекой) ежедневно с 11:00 до 14:00 после оформления граждан приоритетной категории Источник: https://censor.net/n3200757
Дыровцы с нетерпением поглядывают на часы. Ну когда же, когда? Без открытия линии пересечения с другой стороны (пока подтверждения нет) - это благостные заверения о намерениях. Ограничения по времени и категориям - для кошелька.
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09.06.2020 11:39 Відповісти
А в Ростове эпидемия
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09.06.2020 10:52 Відповісти
В районе ООС с 10 июня частично НЕ восстанавливается работа КПВВ: маска, социальная дистанция и температурный скрининг НЕ обязательны.

штаб ООС, сообщает - это была проверка готовности с 11:00 до 14:00.
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09.06.2020 16:12 Відповісти
 
 