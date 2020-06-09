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За добу на COVID-19 захворіли 39 дітей і 34 медики, загалом 2003 дитини і 5135 медиків
За час пандемії коронавірусу в Україні захворіли 2003 дитини, а також 5135 медичних працівників.
Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 394 особи. З них 39 дітей, а також 34 медпрацівники", - зазначив глава МОЗ.
За словами міністра, госпіталізовано 59 осіб. Зафіксовано 13 летальних випадків.
"Загалом за весь час пандемії захворіли 27 856 осіб. З них 2003 дитини, а також 5135 медиків", - розповів Степанов.
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1. скока тестов сделали седня и сколько дней тем тестам рез-ты которых вчера подтвердились?
2. что ты делаешь для борьбы с микробом?
3. что ты ваще делаешь в кресле министра?
4. ты надоел, несите нового министра! можем сделать лотерею - купи билетик за 1грн. и выиграй "работы" Мизсдоха, то есть Минвыздорова