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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на COVID-19 захворіли 39 дітей і 34 медики, загалом 2003 дитини і 5135 медиків

За добу на COVID-19 захворіли 39 дітей і 34 медики, загалом 2003 дитини і 5135 медиків

За час пандемії коронавірусу в Україні захворіли 2003 дитини, а також 5135 медичних працівників.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 394 особи. З них 39 дітей, а також 34 медпрацівники", - зазначив глава МОЗ.

За словами міністра, госпіталізовано 59 осіб. Зафіксовано 13 летальних випадків.

"Загалом за весь час пандемії захворіли 27 856 осіб. З них 2003 дитини, а також 5135 медиків", - розповів Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікарям, які борються з коронавірусом, виплатили всі надбавки за квітень, - Степанов

Автор: 

діти (5035) карантин (18172) МОЗ (5388) лікарі (1285) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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эта зе-мразь вызывает рвотный рефлекс...
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09.06.2020 09:49 Відповісти
Стебанов!
1. скока тестов сделали седня и сколько дней тем тестам рез-ты которых вчера подтвердились?
2. что ты делаешь для борьбы с микробом?
3. что ты ваще делаешь в кресле министра?
4. ты надоел, несите нового министра! можем сделать лотерею - купи билетик за 1грн. и выиграй "работы" Мизсдоха, то есть Минвыздорова
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09.06.2020 09:49 Відповісти
 
 