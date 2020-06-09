Блогер Казанський заявив про участь у ТКГ щодо Донбасу: Переселенці отримали можливість вирішувати долю рідного регіону
Український блогер Денис Казанський, який через окупацію Донбаса Росією був змушений переїхати на контрольовану українською владою територію, заявив про своє включення до складу Тристоронньої контактної групи по Донбасу.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Від сьогодні я беру участь у засіданнях Тристоронньої контактної груп щодо Донбасу. Нагадаю, що вона називається тристоронньою, бо сторонами переговорів вважаються України, РФ і ОБСЄ ("ЛДНР"не сторона конфлікту)",- повідомив Казанський.
Він уточнив, що йдеться не про Консультативну раду, яку планували створити раніше і проти якої виступило товариство: "Від ідеї створення такої ради відмовилися, і її не буде". За його словами, йдеться про пункти 11 і 12 комплексу заходів щодо виконання Мінських угод, в яких йдеться про те, що питання, що стосуються місцевих виборів в окремих районах, а також закон про особливий статус цих районів має обговорюватися і узгоджуватися з представниками окремих районів Луганської та Донецької областей.
"Довгий час від окремих районів виступали чомусь громадяни Росії - Дейнего і Ніконорова, яких ніхто не обирав і які чомусь присвоїли собі право говорити від імені Донбасу. При цьому переселенці - корінні донеччани і луганчани, які народилися і виросли на Донбасі, і яких терором і переслідувань змусили виїхати, чомусь були позбавлені можливості вирішувати долю свого рідного регіону. Тепер же ситуація змінилася, до переговорів залучена група корінних жителів Донбасу, які виїхали в 2014 році через переслідування і погрози, до яких увійшов і я", - додав блогер.
Казанський позначив, що українська сторона в ТКГ виступає проти закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України.
"Що ж стосується можливих майбутніх виборів на непідконтрольній території, то наша позиція така, що вони можливі лише після отримання Україною контролю над кордоном і відбуватися можуть винятково за українськими законами - з поверненням українського ТБ, українських журналістів, українських політичних партій і переселенців", - резюмував блогер.
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корінні- це пророщені з корня, але переселенці??? Що зайняли "порожні" оселі винищених до корінних?
Будет очень жаль, если хитрожопое правящее кодло найбет к нему ключики...
Похоже Вас, и еще ряд Патриотов, используют в качестве маскировки -
полических гешефтов хитрожопой своры.
Постарайтесь это побыстрее понять!
Похоже что Ермак неплохо учится у Кремля, или просто выполняет прямые его указания...
Ну а Казанский, хм...
Ермак не вызывает никакого доверия; Россия открыто говорит о том, что он представляет ФСБ России. Да зачем говорит - это ясно из его поведения, особенно после "отдыха семьи президента в Омане" (вы верите? Я - нет.)
Именно по инициативе господина Ермака и при его участии выполнено проведение в жизнь настояний Путина: разведение войск (в Минских соглашениях этого не было, говорилось об отводе тяжёлых вооружений), принятие формулы Штайнмайера, подталкивание президента Зеленского встретиться с Путиным, отзыв крупной претензии к Газпрому, возвращение убийц Майдана без окончательного решения суда, явное пренебрежение армией и неправосудное преследование патриотов Украины. Ермак, несомненно, проводит в жизнь интересы агрессора. Появились предложения о выборах в октябре в ордло, о воде в Крым, о посадке Порошенко. Лицемерно прикрывая свои цели якобы сохранением жизней. Не будет страны - не будет защиты.
А ТЕПЕРЬ НАДО ВСЕМ,КТО ПРОТИВ "ЗРАДЫ ", НАДО БЫТЬ НАЧЕКУ!!!!!
И я отвечаю на вопрос: для маскировки выполнения плана агрессора: подчиить себе Украину.