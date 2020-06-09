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Блогер Казанський заявив про участь у ТКГ щодо Донбасу: Переселенці отримали можливість вирішувати долю рідного регіону

Блогер Казанський заявив про участь у ТКГ щодо Донбасу: Переселенці отримали можливість вирішувати долю рідного регіону

Український блогер Денис Казанський, який через окупацію Донбаса Росією був змушений переїхати на контрольовану українською владою територію, заявив про своє включення до складу Тристоронньої контактної групи по Донбасу.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Від сьогодні я беру участь у засіданнях Тристоронньої контактної груп щодо Донбасу. Нагадаю, що вона називається тристоронньою, бо сторонами переговорів вважаються України, РФ і ОБСЄ ("ЛДНР"не сторона конфлікту)",- повідомив Казанський.

Він уточнив, що йдеться не про Консультативну раду, яку планували створити раніше і проти якої виступило товариство: "Від ідеї створення такої ради відмовилися, і її не буде". За його словами, йдеться про пункти 11 і 12 комплексу заходів щодо виконання Мінських угод, в яких йдеться про те, що питання, що стосуються місцевих виборів в окремих районах, а також закон про особливий статус цих районів має обговорюватися і узгоджуватися з представниками окремих районів Луганської та Донецької областей.

Дивіться: Казанський про росіян Дейнего та Ніконорову в ТКГ: Тепер очевидно, що ті, хто наполягає на прямих переговорах з ОРДЛО, насправді закликають піти на поступки РФ. ВIДЕО

"Довгий час від окремих районів виступали чомусь громадяни Росії - Дейнего і Ніконорова, яких ніхто не обирав і які чомусь присвоїли собі право говорити від імені Донбасу. При цьому переселенці - корінні донеччани і луганчани, які народилися і виросли на Донбасі, і яких терором і переслідувань змусили виїхати, чомусь були позбавлені можливості вирішувати долю свого рідного регіону. Тепер же ситуація змінилася, до переговорів залучена група корінних жителів Донбасу, які виїхали в 2014 році через переслідування і погрози, до яких увійшов і я", - додав блогер.

Казанський позначив, що українська сторона в ТКГ виступає проти закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України.

"Що ж стосується можливих майбутніх виборів на непідконтрольній території, то наша позиція така, що вони можливі лише після отримання Україною контролю над кордоном і відбуватися  можуть винятково за українськими законами - з поверненням українського ТБ, українських журналістів, українських політичних партій і переселенців", - резюмував блогер.

Блогер Казанський заявив про участь у ТКГ щодо Донбасу: Переселенці отримали можливість вирішувати долю рідного регіону 01
Блогер Казанський заявив про участь у ТКГ щодо Донбасу: Переселенці отримали можливість вирішувати долю рідного регіону 02

Автор: 

Донбас (22354) Казанський Денис (308) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+33
Во всяком случае, Казанский - был и есть на проукраинских позициях.
Надеюсь, от него будет посыл для ОБСЕ, что на Донбассе без вмешательства РФ никакой войны бы не было.
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09.06.2020 09:53
+24
Денис Казанский патриот и уважаемый человек. Такой и должен быть в ТКГ, что бы следить за нашими зрадниками,которых хватает и не дать слить наши интересы, россии.
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09.06.2020 09:55
+19
и это круто!!! Удачи тебе Денис в этой безнадежной операции...
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09.06.2020 09:49
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При цьому переселенці - корінні донеччани і луганчани, які народилися і виросли на Донбасі,Джерело: https://censor.net/ua/n3200762

корінні- це пророщені з корня, але переселенці??? Що зайняли "порожні" оселі винищених до корінних?
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09.06.2020 10:10 Відповісти
Прогнозы соевой зрады опять не сбываются...не Сивохо, а Казанский...и это хорошо.
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09.06.2020 10:12 Відповісти
Зеб, не имеет значение - кто делает субъектами "представителей" разных точек зрения отдельного региона Украины. Региона, а не всей Украины.
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09.06.2020 10:51 Відповісти
Деб, ты на столько упоротый, что никак не хочешь признать, что зелени удалось переиграть (незначительно, но все же) кацапье на их же поле - просили услышать Донбасс - вот вам представители Донбасса, слушайте.
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09.06.2020 11:40 Відповісти
И после этого ты будешь продолжать считать, что Лукашенко ты бы не выбрал, будучи в Беларуси?
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09.06.2020 13:47 Відповісти
Деніс Казанський патріот і я впевненний буде відстоювати проукраїнську позицію,тому нехай щастить тобі Денисе!
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09.06.2020 10:17 Відповісти
Он может конечно и патриот, а может быть просто - полезный идиот, для путина полезный.
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09.06.2020 10:45 Відповісти
Все правильно , - Кто будит деоккупировать и устанавливать справедливость . С русскими паспортами и замешенными в разбоях приютит как всегда россия .А все остальные вернутся.Всех кто сейчас вещает о хунте , - дать каждому по Заслуге и личному вкладе в разжигании ненависти .Готовится нужно уже сегодня и кто и где будит работать в Донецке и Луганске .
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09.06.2020 10:18 Відповісти
Точно, в Лугандоне должны орки с переселенцами выяснять - идёт гражданская война или нет, выясняя - кто прав...
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09.06.2020 10:55 Відповісти
А что Здесь Выяснять . Как зашли группы россии и Посеяли хаос и нищету, -И он уже пророс и дает Плоды и не Радужные и Горьки на Вкус. Не выяснять нужно , а восстанавливать все , что разрушил русский мир. И Думать было нужно прежде чем пускать его в свой Дом.
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09.06.2020 11:11 Відповісти
И чем эта трехсторонняя контактная группа по Донбассу отличается от контактной группы? Только названием? Это называется не мытьем так катаньем.Источник: https://censor.net/n3200762
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09.06.2020 10:19 Відповісти
Якусь латентну сепарню понабирали
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09.06.2020 10:20 Відповісти
хотілось би ще Андрія Луганського там побачити
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09.06.2020 10:21 Відповісти
Згоден. Людина розбирається в ситуації та наводить переконливі аргументи.
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09.06.2020 10:27 Відповісти
Он бы отказался, надеюсь, т.к. никто из отдельных регионов, а только вся Украина, не может что-то выяснять с орками...
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09.06.2020 10:56 Відповісти
ДЕНИС! УДАЧИ ТЕБЕ ТЕРПЕНИЯ И ВЫДЕРЖКИ!!!!!
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09.06.2020 10:23 Відповісти
Файне рішення! Бажаю успіху у боротьбі з коричньовою чумою!
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09.06.2020 10:41 Відповісти
Денис - достойный человек.
Будет очень жаль, если хитрожопое правящее кодло найбет к нему ключики...
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09.06.2020 10:53 Відповісти
Уже подобрали и это видно из того, что он участвует в этой акции...
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09.06.2020 10:57 Відповісти
Г-н Казанский!
Похоже Вас, и еще ряд Патриотов, используют в качестве маскировки -
полических гешефтов хитрожопой своры.
Постарайтесь это побыстрее понять!
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09.06.2020 11:17 Відповісти
Это правильный шаг. Нормальные дончане-украинцы смогут высказать мордам из-за поребрика каково оно. Для контр пропаганды самое то.
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09.06.2020 11:29 Відповісти
один из трюков фсб -- легитимизировать, "создать видимость" путем включения в игру нескольких "нормальных"...
Похоже что Ермак неплохо учится у Кремля, или просто выполняет прямые его указания...

Ну а Казанский, хм...
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09.06.2020 11:32 Відповісти
Очередная партия игры в пятьдесят оттенков серого. До сих пор считал, что подобные вопросы, касающиеся территориальной целостности и безопастности граждан страны, должны обсуждаться и решаться на уровне высшего руководства государства, а не блогерами, всякими там "бывшими" и иного рода "патриотами". Клоуны-стрелочники, бл@дь...
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09.06.2020 11:35 Відповісти
Минуточку! Я выражаю полное уважение господину Денису Казанскому, прочитав его материалы в фейсбуке. Но всё не так просто. Кто ещё в этой "группе привлечённых жителей Донбасса"? Как она формировалась и кем утверждена? Ведь уехавших из оккупированных территорий сотни и тысячи! Выборов-то группы не было, хотя их можно было организовать по интернету. А что, если большинство "группы" начнёт плясать под дудку РФ-ордло-Ермака?
Ермак не вызывает никакого доверия; Россия открыто говорит о том, что он представляет ФСБ России. Да зачем говорит - это ясно из его поведения, особенно после "отдыха семьи президента в Омане" (вы верите? Я - нет.)
Именно по инициативе господина Ермака и при его участии выполнено проведение в жизнь настояний Путина: разведение войск (в Минских соглашениях этого не было, говорилось об отводе тяжёлых вооружений), принятие формулы Штайнмайера, подталкивание президента Зеленского встретиться с Путиным, отзыв крупной претензии к Газпрому, возвращение убийц Майдана без окончательного решения суда, явное пренебрежение армией и неправосудное преследование патриотов Украины. Ермак, несомненно, проводит в жизнь интересы агрессора. Появились предложения о выборах в октябре в ордло, о воде в Крым, о посадке Порошенко. Лицемерно прикрывая свои цели якобы сохранением жизней. Не будет страны - не будет защиты.
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09.06.2020 11:42 Відповісти
Шановне товариство! Спочатку потрібно взяти під контроль кордон Донбасу с РФ, а вже потім вирішувати питання з представниками. Не треба ставити воза попереду коня.
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09.06.2020 12:13 Відповісти
Який з того Єрмака "господін"!
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09.06.2020 12:16 Відповісти
Это опасные игры, и однозначно такого шулера как российская империя нынешняя власть Украины не переиграет.
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09.06.2020 12:27 Відповісти
Подберите сопли и слушайте - Расия может решить конфликт исключительно на СОБСТВЕННЫХ условиях. Поэтому наша задача - тянуть резину до бесконечности, ставя неприемлемые для Расии условия и размахивая своей гуманностью, чтоб Запад не думал о снятии санкций.
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09.06.2020 12:34 Відповісти
Казанскому довіряю як справжньому громадянину України, але є що сказати про вибори в Донецьку і Луганську - навіть як що ми будемо контролювати кордон, буде ТБ України і повернуться переселенці, більщість голосів мабуть буде за ватних кандидатів типу медведчука, бойка і інший проросійський треш, тому на мою думку в Донецьку і Луганську краще років 10 зовсім ніяких виборів не проводити, але це вже проблеми України і кацапи тут свого носа совати на повинні
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09.06.2020 12:37 Відповісти
Было бы правильно,действительно, лишить избирательного права ВСЕХ оставшихся на оккупированной территории ,лет на 5 минимум,а получивших паспорта оккуппанта на 10 лет, с временным видом на жительство! Кто не согласен - за поребик пусть едут....И нечего их жалеть... Умные - поймут!

А ТЕПЕРЬ НАДО ВСЕМ,КТО ПРОТИВ "ЗРАДЫ ", НАДО БЫТЬ НАЧЕКУ!!!!!
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10.06.2020 05:54 Відповісти
И я задаю себе вопрос: для кого это сделано? - Для ордло? - Они разразятся проклятиями, не более. - Для Западных нормандских партнёров? Они будут склоняться к мысли, что это подтверждение внутриукраинского конфликта. - Для России - то же.
И я отвечаю на вопрос: для маскировки выполнения плана агрессора: подчиить себе Украину.
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09.06.2020 12:44 Відповісти
Удачи там.
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09.06.2020 13:14 Відповісти
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