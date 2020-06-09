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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (14083) путін (23330) росія (63614) Чубаров (561) водопостачання (824) кримські татари (1997) вода (1168)

Поновлення поставок води в окупований Крим може бути приводом для розширення агресії РФ, - Чубаров

Поновлення поставок води в окупований Крим може бути приводом для розширення агресії РФ, - Чубаров

Питання подачі води в окупований Крим для президента Росії Володимира Путіна може бути не стільки причиною для розширення агресії, скільки приводом.

Про це в інтерв'ю "Громадському радіо" заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, різке падіння цін на нафту, наслідки коронавірусної інфекції призвели до падіння дуже помітного рейтингу президента Росії Володимира Путіна і він зараз робить такі дії, щоб знову продемонструвати російському суспільству нібито свої можливості, що вони ніяк не змінились, як було у 2014 році, коли Росія захопила Крим.

"Нестача води в окупованому Криму є відносною, але дійсно у Криму не вистачає води, потрібної для рекреаційної сфери для підпансіонатів, санаторіїв. Не вистачає води для будівництва житла для колонізації Криму громадянами Росії, не вистачає для військових об’єктів і оце питання води для Путіна ще може бути не скільки причиною для розширення агресії, а скільки приводом. Це привід для того, щоб підняти свій рейтинг, продемонструвати світові, що він спроможний на рішучі дії, "забезпечити" водою Крим і треба показати гуманітарні аспекти, мовляв я не хотів би брати під контроль додаткову територію України, але в мене немає іншого виходу, оскільки вони залишили без води громадян Криму. Він буде намагатись так стверджувати, і тому треба бути уважними до дій Путіна, особливо після 1 липня", – сказав Чубаров.

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Також голові Меджлісу здається не випадковим те, що протягом 2 місяців в Україні відбулось тестування гілок влади і політиків питанням щодо забезпечення окупованого Криму дніпровською водою.

"Абсолютно переважна кількість кримських татар за умови окупації Росії і контролю Криму Росією вважає, що у кримських татар просто немає майбутнього. Це не пафосні слова, просто історія за останні 235 років нам надає багато трагічних прикладів для такого висновку і більшість кримських татар чекають на відновлення суверенітету України над Кримом, і вони розуміють, що якщо відбудеться відновлення водопостачання – то це буде говорити про відмову України від Криму, і тому тут позиція кримських татар вона є майже одностайною", – додав Чубаров.

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Топ коментарі
+15
Дебил..
Или спать..
Путин *****.
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09.06.2020 10:41
+12
Це добре, що ти гнидо в курсі українських новин.
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09.06.2020 10:42
+11
Це добре, гнидо, що тебе вже навчили писати "в Україні".
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09.06.2020 10:43
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Вода же не бесплатно будет подаваться. а за деньги. На которые будут закупаться для населения газ, уголь, дизтопливо, минудобрения и прочее, чего нет в Украине.
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09.06.2020 10:28 Відповісти
Дебил..
Или спать..
Путин *****.
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09.06.2020 10:41 Відповісти
Це добре, гнидо, що тебе вже навчили писати "в Україні".
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09.06.2020 10:43 Відповісти
А, за деньги. Напоминает анекдот про то, сколько стоит английская королева.
Зайдем с другой стороны. Я согласен подавать воду в Крым за деньги. По $60 000 за литр. Не бывает таких цен? Так нет, бывает, именно столько стоит литровая бутылка Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani. Согласны покупать по такой цене 380 кубометров воды в секунду? А денег на это хватит у вашей бензоколонки?
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09.06.2020 10:48 Відповісти
Да, а мы на эти деньги купим пару сотен F-35, боевых вертолетов, боеприпасы и многое другое, чего нет в Украине.
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09.06.2020 10:51 Відповісти
так КРІМ єто УКраина!!! и ті своим согражданам предагаешь єто???
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09.06.2020 11:15 Відповісти
Крым - Украина, а коллаборанты - не украинцы, поэтому пить им мочу *****.
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09.06.2020 11:21 Відповісти
Співгроадянам надали можливість евакуюватися з під агресора. Війна зла штука.
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09.06.2020 12:45 Відповісти
Да, пусть учатся сначала думать, потом делать. А поскольку у этих людей мышление развито слабо, то нужно давить на рефлексы: учишься думать - пьёшь, не стараешься - иди купайся в море.
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09.06.2020 16:07 Відповісти
Вот вы уже и согласились. На это и рассчитывают те, кто зондирует население вбросами о поставке воды.А расчет цены будет уже происходить в тишине и без вас.
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09.06.2020 12:08 Відповісти
Докладываю. В Украине также нет телевизоров и айфонов. Но у меня хватает денег, чтобы всё это купить на свободном рынке. И ума, чтобы не вмешивать в это государство.
А те, кто думает иначе, по совковому, называются у нас ватниками
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09.06.2020 10:48 Відповісти
73% наверняка думают по другому. А если это им пообещать бесплатно, то они и за это с радостью проголосуют на референдуме.
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09.06.2020 12:04 Відповісти
А свою ду(п)у за деньги не согласен, тварь рашистская?
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09.06.2020 11:03 Відповісти
Так треба негайно створити схему нейтралізації загрози при захопленні відповідних споруд. Негайно приступити до будівництва. Забезпечити плани евакуації громадян. Розробити плани відбиття агресії. Розміщення кількох артилерійських полків з озброєнням площадного враження відіб'є бажання лізти на нашу територію. Хто сунувся - вогонь на знищення. Не жувати соплі, а відкривати нищівний вогонь.
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09.06.2020 10:29 Відповісти
Когда полчища россии рванутся в Украину , - крымские татары если станут живым щитом на пути и преградят и покажут всему Миру , что за мир на своей земле, а если надо то и с оружием в руках будут отстаивать Свободу , а не будут чистить сапоги Оккупантам.
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09.06.2020 10:31 Відповісти
Они с Донбасса рванутся, мимо татар. Которые в недоумении будут стоять "живым щитом"....
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09.06.2020 10:34 Відповісти
Не переоценивайте крымских татар. Я это пишу не от недостатка патриотизма, а реально зная многих татар.
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09.06.2020 12:08 Відповісти
Почитайте Внимательно , что Написал, а я уже знаю прочитав Вас , что Вы имели ввиду.Если что то Происходит Нужно смотреть вглубь Корней и они приведут к многим как бы не решенным вопросам.
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09.06.2020 12:37 Відповісти
Наверное вы где-то запятые пропустили, или слово "если" лишнее. В таком виде ваш пост непонятен.
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09.06.2020 12:49 Відповісти
Це добре, що ти гнидо в курсі українських новин.
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09.06.2020 10:42 Відповісти
самое прикольное , кацапское говно под америкосовским флагом тявкать начало. в спам пи дары ))))
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09.06.2020 10:43 Відповісти
От дивина: за баригу та торгівця на крові Пороха питання подачі води до Криму виникло і вирішилось один раз. А за нинішнього найвеличнішого та найчеснішого і найсміливішого - вже раз п'ятий, якщо не більше тіко за півроку. Але для тих 30%, що ще лишилися у нинішнього це нічого не значитиме, бо "какая разніца"
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09.06.2020 10:43 Відповісти
А як вирішив Сивий Гетьман питання постачання води Лугандону?
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09.06.2020 10:48 Відповісти
Відповідь на це питання буде у відповідній темі. А по суті цієї є що сказати?
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09.06.2020 11:06 Відповісти
Ни о какой подачи воды в Крым и речи не может быть.
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09.06.2020 10:48 Відповісти
Какая вода. С первой водой в Крым поплывет действующая власть!
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09.06.2020 11:00 Відповісти
ты забыл уточнить- в гробах
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09.06.2020 11:04 Відповісти
Почему она не поплыла с делом Шеремета? Она не поплыла с продажей, зерна, масок, земли. Она не поплывёт с издевательствами Коломойского и НИКОГДА не поплывёт (без чужого вмешательства) от видосиков. Чего ей плыть с продажей воды в Крым? С разведением войск? Оставьте, батенька.

Витая в придуманной реальности мы пропускаем действительно происходящие события.
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09.06.2020 11:24 Відповісти
Воду в Крым можно и давно нужно дать заденьги ив обмен на установление контроля над границами в части ДНР и ЛНР. мы забираем огромную территорию под свой контроль,проводим выборы и финиш. Иначе эти самозванные короли не откажутся от своих кресел и все закончится как в ПРИДНЕСТРОВЬЕ- бесконечные дебаты,бесполезные ШТАЙМАЙЕРЫ и вечнная нажива навойне и горькие слезы матерей.... У нас достаточно мудаков от политики согласных на войну до последней гривны... А деокупация Крыма по прежнему останетсянашей задачей которую придется решать дипломатическим путем.
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09.06.2020 11:00 Відповісти
баран ты, виктор
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09.06.2020 11:06 Відповісти
Необходимо принять закон о запрете подачи воды в оккупированный Крым. Пока Крым, оккупирован ни какой подачи воды. Чтобы никто не смог пойти на сговор с оккупантами
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09.06.2020 11:02 Відповісти
Пусть мочу пьют (с)
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09.06.2020 11:20 Відповісти
Поновлення поставок води в окупований Крим може бути приводом для розширення агресії РФ, - Чубаров - Цензор.НЕТ 6522
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09.06.2020 11:22 Відповісти
Сколько можно писать, что в Херсонской области сейчас активно расширяются площади под орошением. Какая вода в Крым? Самим нужна.
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09.06.2020 12:06 Відповісти
Зараз в цілому світі проблеми з питною водою. Україна всіх не здатна забезпечити. Ну, а ***** згідно міжнародним законам має побудувати водогін, наприклад з Дону по мосту..
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09.06.2020 12:48 Відповісти
***** любит и страдает по утерянному "СССР" ? так пусть начнет знаменитый совплановский прожект "переброс северных рек", а хоть в тот же Крым - и будет всем щастье.
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09.06.2020 12:53 Відповісти
 
 