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Донбас (22348) Тристороння контактна група (827) Гармаш (136)

Журналіст Гармаш увійшов до ТКГ з питань Донбасу: Влада згадала, що не тільки прихильники РФ мають стосунок до ОРДЛО

Журналіст Гармаш увійшов до ТКГ з питань Донбасу: Влада згадала, що не тільки прихильники РФ мають стосунок до ОРДЛО

Журналіст, головний редактор видання "ОстроВ" Сергій Гармаш, який через окупацію Донбасу Росією був змушений переїхати на контрольовану українською владою територію, заявив про своє включення до складу Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Наше керівництво справді згадало про те, що не тільки прихильники Росії мають стосунок до окремих районів Донецької та Луганської областей України, а й ми, ті, кого ці "патріоти" вигнали зі своїх будинків. І ми, у будь-якому разі, маємо більший стосунок до України, ніж новоспечені власники червоношкірої російської паспортини", - написав Гармаш.

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Він уточнив, що переговорів з терористами не буде.

"Ми як представники ОРДЛО будемо вести консультації з нашою владою і погоджувати або не погоджувати її рішення з важливих для нас питань щодо Донбасу. Зрештою, нам там жити і не враховувати наші інтереси - значить створювати ґрунт для майбутніх, тепер уже дійсно - громадянських, конфліктів. Росія як сторона конфлікту теж може "запрошувати" туди кого завгодно, але оскільки Донецька і Луганська області (разом з їхніми окремими районами) є адміністративними одиницями України (і це визнає весь світ, в тому числі і Москва ), то логічно, що Київ сам визначає з ким йому консультуватися на переговорах з Росією", - написав він.

Раніше про своє включення до складу ТКГ з питань Донбасу повідомив донецький блогер Денис Казанський.

Журналіст Гармаш увійшов до ТКГ з питань Донбасу: Влада згадала, що не тільки прихильники РФ мають стосунок до ОРДЛО 01
Журналіст Гармаш увійшов до ТКГ з питань Донбасу: Влада згадала, що не тільки прихильники РФ мають стосунок до ОРДЛО 02

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Топ коментарі
+6
Кто другие представители ОРДЛО, кроме Казанского и пылкого сторонника Зе Гармаша?
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09.06.2020 10:53
+6
Браво! Як на мене, то це дуже потужний хід!
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09.06.2020 10:56
+4
В чому компроміс? Влада пропонє виконати всі кацапські вимоги. Вибори, без деокупації, та "особий статус"- федералізація. Це не компроміс, а капітуляція
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09.06.2020 11:08
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А ещё займите чем-то полезным ахметовских выходцев с Донбасса. А то уже лезут в меры...
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09.06.2020 10:52 Відповісти
Кто другие представители ОРДЛО, кроме Казанского и пылкого сторонника Зе Гармаша?
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09.06.2020 10:53 Відповісти
Браво! Як на мене, то це дуже потужний хід!
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09.06.2020 10:56 Відповісти
бесперспективный. Идея правильная но это чисто способ потроллить Путина - не более.
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09.06.2020 12:26 Відповісти
У рамках підписанного- це дуже файне рішення!
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09.06.2020 12:30 Відповісти
"ОстроВ". Не "ОстріВ".
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09.06.2020 10:57 Відповісти
Это, что бы никто не догадался)
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09.06.2020 11:31 Відповісти
Хоть что-то позитивное сделали.
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09.06.2020 11:01 Відповісти
В чому компроміс? Влада пропонє виконати всі кацапські вимоги. Вибори, без деокупації, та "особий статус"- федералізація. Це не компроміс, а капітуляція
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09.06.2020 11:08 Відповісти
Всё как и хотел парашен: сперва выборы, потом - граница. Но ты же не скулил тогда, верно?
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09.06.2020 11:13 Відповісти
" Все требования ОРДЛО уже озвучили"

Какие такие требования ОРДЛО? Кто озвучил? Граждане РФ? А какое право у граждан РФ озвучивать требования ОРДЛО? Ведь это отдельные районы Донецкой и Луганской областей УКРАИНЫ! И граждане РФ по этому поводу свои требования могут засунуть себе в зад.
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09.06.2020 11:53 Відповісти
В Минских соглашениях нет никаких требованиях ОРДЛО - это соглашения между воющими сторонами - Украиной и РФ при посредничестве ОБСЕ. И за невыполнение Минских соглашений на РФ наложен отдельный пакет санкций.
И да, Минские соглашения интерпритируются сторонами совершенно по-разному: Украина указывает на то, что в Минских четко прописаны выборы по УКРАИНСКИМ ЗАКОНАМ, а это невозможно, пока Украина не получит контроль над территорией, а РФ пытается добиться признания Украиной назначенных РФ марионеток (ибо никаких реальных выборов в оккупации быть не может, все это фикция).
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09.06.2020 12:31 Відповісти
Закончится это тогда, когда вы, оккупанты кацапские, свалите с нашей территории - ни раньше, ни позже.
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09.06.2020 12:32 Відповісти
Куди ви лізете, хлопці? Вами освячуть ганебні справи!
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09.06.2020 11:13 Відповісти
Нормальные журналисты становятся прикрытием политических гешефтов ЗЕбила?
Чудный ход!
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09.06.2020 11:13 Відповісти
,,нам там жить,, Да ни за что на свете я не вернусь в этот ,,павлинарий,,
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09.06.2020 11:36 Відповісти
где клоун, там дерьмо. бедосик однако, карма у него такая ))))
полетел в оман поговорить , помер глава омана))))
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09.06.2020 11:46 Відповісти
У мене враження, що патріотами- переселенцями хочуть прикрити, як фіговим листком, зрадницькі плани зеленлї влади. Єрмаки просто використовують патріотів, від яких нічого не залежить і які нічого не вирішують
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09.06.2020 11:54 Відповісти
Можливо, але й Казанський і Гармаш не прості, їм пальця в рота краще не ткати. Побачимо.
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09.06.2020 13:32 Відповісти
 
 