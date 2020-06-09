Підстав для відкриття залів ресторанів і кафе в Києві поки немає, - КМДА

У Київській міській державній адміністрації не бачать підстав для відкриття залів ресторанів і кафе. Поки в столиці занадто великий показник захворюваності на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна розповів радник мера Києва, секретар штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко.

Він зазначив, що цього тижня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій навряд чи буде розглядати таке питання.

"Поки для цього немає ніяких підстав. Сьогодні показник інтенсивності (захворювання на коронавірус - ред.) - 15,23 осіб на 100 тисяч населення. Відповідно, буде залежати від епідемічної ситуації. Прогнози давати досить складно, з 31 травня фіксуємо тенденцію зростання", - розповів Бондаренко.

Нагадаємо, в Україні з 5 червня дозволили роботу внутрішніх залів ресторанів і кафе з певними обмеженнями.

При цьому влада Києва вирішила не відкривати зали ресторанів.

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Зазначимо, станом на 9 червня Київ і ще сім областей не готові до ослаблення карантину, в столиці за минулу добу підтвердили 33 нові захворювання COVID-19.