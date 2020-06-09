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Новини Коронавірус і карантин
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Бондаренко Володимир (54) карантин (18171) Київ (19130) ресторани (328) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Підстав для відкриття залів ресторанів і кафе в Києві поки немає, - КМДА

Підстав для відкриття залів ресторанів і кафе в Києві поки немає, - КМДА

У Київській міській державній адміністрації не бачать підстав для відкриття залів ресторанів і кафе. Поки в столиці занадто великий показник захворюваності на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна розповів радник мера Києва, секретар штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко.

Він зазначив, що цього тижня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій навряд чи буде розглядати таке питання.

"Поки для цього немає ніяких підстав. Сьогодні показник інтенсивності (захворювання на коронавірус - ред.) - 15,23 осіб на 100 тисяч населення. Відповідно, буде залежати від епідемічної ситуації. Прогнози давати досить складно, з 31 травня фіксуємо тенденцію зростання", - розповів Бондаренко.

Нагадаємо, в Україні з 5 червня дозволили роботу внутрішніх залів ресторанів і кафе з певними обмеженнями.

При цьому влада Києва вирішила не відкривати зали ресторанів.

Читайте: За добу в Києві 33 нові випадки COVID-19, серед них один медик, двоє людей померли, - Кличко. КАРТА

Зазначимо, станом на 9 червня Київ і ще сім областей не готові до ослаблення карантину, в столиці за минулу добу підтвердили 33 нові захворювання COVID-19.

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Все с Кличко в Велюр и Авалон!
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09.06.2020 10:52 Відповісти
Вообще конченные?? Хотите ресторанный майдан?? Получите..
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09.06.2020 10:57 Відповісти
А для сходок клованов в«Велюре «есть основания… зелёные гниды 🤡🤢думают , что их лохторат 🐏🐐 все прожуёт
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09.06.2020 11:07 Відповісти
 
 