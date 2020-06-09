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У ЗСУ за добу виявили чотири нові випадки COVID-19, загалом - 293, - Командування Медсил

У ЗСУ за добу виявили чотири нові випадки COVID-19, загалом - 293, - Командування Медсил

У Збройних силах України станом на ранок вівторка, 9 червня, зафіксовано чотири нові випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 10:00 9 червня в Збройних силах України хворіє 144 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Загалом за час пандемії одужали - 145 осіб, летальних випадків - 4", - йдеться в повідомленні медиків.

Так, за минулу добу зареєстровано чотири нові випадки захворювання на COVID-19.

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У Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону перебувають 2 військовослужбовці. Також на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 2 військовослужбовці Київської області. Зазначається, що стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Загалом на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 616 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 43 особи.

У ЗСУ за добу виявили чотири нові випадки COVID-19, загалом - 293, - Командування Медсил 01

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Швидкого одужання
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09.06.2020 11:01 Відповісти
Здоровья всем!
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09.06.2020 11:05 Відповісти
А ще повинно бути припинено користування презервативами через відсутність наукового підгрунтя. Швидке демографічне зростання населення на планеті доводить що гумові засоби контрацепції не діють!
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09.06.2020 11:19 Відповісти
класична маніпуляція причинно-наслідковими зв'язками

наведіть, будь-ласка, наукові факти або дослідження, які доводять ефективність використання маски хоча б у магазинах, транспорті та інших громадських місцях?
до речі, в США виробники масок почали вказувати на масках, що вони не захищають від вірусів
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09.06.2020 11:40 Відповісти
 
 