"Слуга народу" Лерос: Єрмак проводить співбесіди з усім Кабміном, взяв на себе функцію прем'єра, глави ОП та віцепрезидента України

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак "влазить в усе - кадрові призначення (від начальника ЖЕКу в Києві до прем'єр-міністра), міжнародну політику та бізнес.

Про це нардеп фракції "Слуга народу" Гео Лерос розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Парламентарій зазначив, що Єрмак прагне поклоніння його статусу, всі на нього чекають у приймальні по три години, він так тренує людей.

"Я йому відразу дав зрозуміти, що розмовляю на рівних і хамства не терпітиму. Його злякало, що я можу висловлювати свою думку, і президент почує правду. А це - холодний душ, а не тепла ванна. Він відразу почав викреслювати мене з графіка (хоча раніше я міг зайти і без цього), почав встановлювати нові порядки, не допускати заступників до президента", - додав Лерос.

За словами нардепа, робота Офісу Президента зупинилася.

"Більше того, він проводить співбесіди з усім Кабінетом Міністрів, і всюди в нього - шкурний інтерес! На сьогодні мені здається, що він взяв на себе функцію прем'єр-міністра України, функцію глави Офісу Президента, функцію віцепрезидента України. Людина влазить в усе - кадрові призначення (від начальника ЖЕКу в Києві до прем'єр-міністра), міжнародну політику і бізнес. Все підім'яв під себе! Ну, це просто абсурд. Займися своєю справою, куди ти прийшов! Я не розумію, навіщо президенту взагалі потрібна людина з таким функціоналом?" - наголосив Лерос.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак знайомим розповідає, що у нього на мене величезна тека справ, що мені хана, - "слуга народу" Лерос