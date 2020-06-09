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"Слуга народу" Лерос: Єрмак проводить співбесіди з усім Кабміном, взяв на себе функцію прем'єра, глави ОП та віцепрезидента України

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак "влазить в усе - кадрові призначення (від начальника ЖЕКу в Києві до прем'єр-міністра), міжнародну політику та бізнес.

Про це нардеп фракції "Слуга народу" Гео Лерос розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Парламентарій зазначив, що Єрмак прагне поклоніння його статусу, всі на нього чекають у приймальні по три години, він так тренує людей.

"Я йому відразу дав зрозуміти, що розмовляю на рівних і хамства не терпітиму. Його злякало, що я можу висловлювати свою думку, і президент почує правду. А це - холодний душ, а не тепла ванна. Він відразу почав викреслювати мене з графіка (хоча раніше я міг зайти і без цього), почав встановлювати нові порядки, не допускати заступників до президента", - додав Лерос.

За словами нардепа, робота Офісу Президента зупинилася.

"Більше того, він проводить співбесіди з усім Кабінетом Міністрів, і всюди в нього - шкурний інтерес! На сьогодні мені здається, що він взяв на себе функцію прем'єр-міністра України, функцію глави Офісу Президента, функцію віцепрезидента України. Людина влазить в усе - кадрові призначення (від начальника ЖЕКу в Києві до прем'єр-міністра), міжнародну політику і бізнес. Все підім'яв під себе! Ну, це просто абсурд. Займися своєю справою, куди ти прийшов! Я не розумію, навіщо президенту взагалі потрібна людина з таким функціоналом?" - наголосив Лерос.

Повний текст інтерв'ю з нардепом "Слуги народу" Гео Леросом читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак знайомим розповідає, що у нього на мене величезна тека справ, що мені хана, - "слуга народу" Лерос

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Топ коментарі
+43
Ну что, зелебобы, "аби не Порох" ? Вами теперь завхоз правит. Новое, блин, личико.
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09.06.2020 11:23
+32
Ермак - это завхоз. Помещение проветривать, туалетную бумагу заносить - вот его работа.
Происходящее сейчас - это театр абсурда.
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09.06.2020 11:51
+23
Порох был проукраинским президентом, а вы - крысы.
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09.06.2020 12:10
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"Я не понимаю, зачем президенту вообще нужен человек с таким функционалом?Источник: https://censor.net/n3200783"
а разве сволочь моника что то решает?? ))))
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09.06.2020 13:50 Відповісти
Новий срач у Зю!-клоаці. Коли вони врешті пожеруть одне одного разом з мештами?
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09.06.2020 13:54 Відповісти
Єрмак - агент ФСБ з позивним "Козирь"
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09.06.2020 16:47 Відповісти
Вова, Вова, пока ты думаешь, как узаконить функции Ленки, боись, что бы сам "первой леди" у Ермака не стал!
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09.06.2020 17:11 Відповісти
Він хоче у пуйла.
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09.06.2020 18:29 Відповісти
дЕрмак просто усыновил Бубочку , закрыл от проблем , как мужичонка бабенку .
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09.06.2020 18:22 Відповісти
Витя Оващь в Ростове упал со стула когда прочитал эту новость, такого днища даже при нем небыло
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09.06.2020 18:29 Відповісти
Во-первых завхоз рулит нами не в первой, а во вторых постельничный царя всегда весомая фигура!
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09.06.2020 19:13 Відповісти
Его место давным-давно на нарах, а он падло, всюду свой сопливый нос сунет, ну что же, друг зе...
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09.06.2020 19:49 Відповісти
это не президент,а кукла в народе названая "картонная дурилка".
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09.06.2020 20:03 Відповісти
Зеленский марионетка он ничего не решает.
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09.06.2020 21:00 Відповісти
Так собеседует или перетрахивает
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09.06.2020 21:09 Відповісти
Кстати да Ермак ,а где зерно Я думаю без него не обошлось
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09.06.2020 21:24 Відповісти
А там, де і маски.
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09.06.2020 23:24 Відповісти
это результат поездки ваЗЕлинв в Оман.....
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09.06.2020 22:17 Відповісти
дЕрьмак сразу понял, как управлять клоуном.

он вынул из клоунской задницы руку Бэни и всунул туда свою руку.

и теперь вертит клоуном как захочет.
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10.06.2020 00:16 Відповісти
а когда клоун становится временно ненужным, его вводят в наркотическую кому.
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10.06.2020 00:20 Відповісти
Проблема в том, что Осел Оманский не только глуп и неопытен, но он еще и крайне ленив! Работает по несколько часов в день, все выходные и праздники--святое дело!, ну и отдыхал раз 10 за год)---этим пользуется ермак и прочая дворня , избавляя его от нудной работы --зебила это устраивает! Его максимум ---видосики и выступления в лукашенко-стайле, или х-йло-стайле в зависимости от ситуации...Свадебный генерал, самовлюбленный и недалекий.
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10.06.2020 01:31 Відповісти
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