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Міністр культури Ткаченко про співпрацю українських продюсерів з Росією: Не можу їм заборонити

Міністр культури Ткаченко про співпрацю українських продюсерів з Росією: Не можу їм заборонити

Міністр культури Олександр Ткаченко допускає співпрацю українських виробників кіно з російськими компаніями.

Про це він сказав в інтерв'ю Lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Для себе особисто виключаю. Але заборонити таку ко-продукцію приватним продюсерам я не можу. Якщо хтось з цих продюсерів вбачає можливим для себе і вигідним продавати ці серіали в Росію, юридично їм це не заборониш", - сказав міністр.

На його думку, така кооперація буде сприяти розвитку української кіноіндустрії.

"Тим більш, запрацюють рібейти, а зараз є поправки до закону, які дозволять їм запрацювати краще", - додав чиновник.

Також читайте: Факт заборони в'їзду в Україну актора не може бути підставою для заборони фільмів, в яких він знімався, - міністр Ткаченко

При цьому він категорично проти, щоб рібейти запрацювали для росіян, а також щоб спільні проєкти з РФ отримували держфінансування.

Крім того, Ткаченко зізнався, що під час війни в 2017 році Україна заплатила РФ за права на сценарій і адаптацію російського фільму "Ментовські війни", який продюсував він сам. При цьому Ткаченко стверджує, що свідомо припинив співпрацю з росіянами ще в 2014 році.

Ткаченко також заявив, що Україні варто переглянути "чорні списки" російських акторів, яким заборонений в'їзд в Україну.

"Заборони мають стосуватись не лише в’їзду на територію України, але й візуальних продуктів, де вони беруть участь. Наприклад, Порєчєнков чи Охлобистін, чи гуру всіх російських режисерів Міхалков для мене особисто в чорних списках", - сказав він.

Автор: 
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Топ коментарі
+25
Ткаченко признался, что во время войны в 2017 году Украина заплатила РФ за права на сценарий и адаптацию российского фильма Ментовские войны, который продюсировал он сам (с)
Нарид должен быть доволен - он добился своего. Зачем нам "Киборги", "Черкассы" или "Наши котики" - "ментовские войны" важнее...
ЗЕорганизмы, что тут еще скажешь
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09.06.2020 11:27
+20
Министр культуры Ткаченко о сотрудничестве украинских продюсеров с Россией: Не могу им запретить - Цензор.НЕТ 7220
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09.06.2020 11:21
+20
Министр культуры Ткаченко о сотрудничестве украинских продюсеров с Россией: Не могу им запретить - Цензор.НЕТ 683

не можеш козел? Тоді запрошуй, тим паче вони вже приїздили, кіно знімали..
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09.06.2020 11:22
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Министр культуры Ткаченко о сотрудничестве украинских продюсеров с Россией: Не могу им запретить - Цензор.НЕТ 7220
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09.06.2020 11:21 Відповісти
Янукович бежал в РФ, потому что против него был Запад, больше негде ему было укрыться. Против Зеленского Запад ничего не имеет, поэтому если его прогонит другая власть, сможет уехать куда угодно, как это сделал Саакашвили.
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09.06.2020 14:35 Відповісти
не встигне
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09.06.2020 14:43 Відповісти
гнида
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09.06.2020 11:22 Відповісти
а что сей гей может?
хоть сраку свою поставить кадырке и пуцьке - способен?
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09.06.2020 11:22 Відповісти
Министр культуры Ткаченко о сотрудничестве украинских продюсеров с Россией: Не могу им запретить - Цензор.НЕТ 683

не можеш козел? Тоді запрошуй, тим паче вони вже приїздили, кіно знімали..
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09.06.2020 11:22 Відповісти
Чмо !
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09.06.2020 11:49 Відповісти
*****!
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09.06.2020 11:23 Відповісти
Гібридний міністр.....гібридні всі
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09.06.2020 11:23 Відповісти
Бизнес на крови, ка бы...
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09.06.2020 11:26 Відповісти
Ткаченко признался, что во время войны в 2017 году Украина заплатила РФ за права на сценарий и адаптацию российского фильма Ментовские войны, который продюсировал он сам (с)
Нарид должен быть доволен - он добился своего. Зачем нам "Киборги", "Черкассы" или "Наши котики" - "ментовские войны" важнее...
ЗЕорганизмы, что тут еще скажешь
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09.06.2020 11:27 Відповісти
Так и есть, ментально мы не далеко от кацапов ушли. Не могут уйти просто так годы в составе кацапской империи, совка. Сейчас прохожу мимо школы, у всех из телефонов звучит кацапский быдло реп, что несомненно свидетельствует о крайне низком интеллекте нынешних школьников и их родителей в большинстве своем и это возле Киева. 73 процента олигофренов из ничего не берется
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09.06.2020 11:32 Відповісти
Была возможность продолжать уход от лаптестана, но эту возможность нарид спустил в унитаз
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09.06.2020 11:35 Відповісти
Да, простый и мудрый нарид.......
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09.06.2020 11:36 Відповісти
К сожалению, да. Но всегда можно инициировать закон о штафах или уголовных сроках. Но такого не будет. Пои этой власти по крайней мере
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09.06.2020 11:28 Відповісти
А как же тема предвыборной компании Г+ Г « проклятые барыги торгуют на крови»?
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09.06.2020 11:28 Відповісти
Твоя задача, как министра Украины, не тащить это г-но в Украину.
Но ты, как и твой хозяин Беня, готов зарабатывать на всем без разбору.
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09.06.2020 11:28 Відповісти
Из всех искусств важнейшим для нас является кино. Владимир Ильич Ленин
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09.06.2020 11:29 Відповісти
это уже прошлое. сегодня из всех исскуств важнейшим является исскуство властей рубить бабло. на всём.
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09.06.2020 11:32 Відповісти
Пока население будет потреблять подобную продукцию, такие ткаченки будут жить и процветать.
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09.06.2020 11:31 Відповісти
Сериалы и фильмы в рашку продавали и всегда будут. И про Порошенко и при царе горохе. Потому что никто кроме рашки украинскую продукцию покупать не станет. А им надо хоть как-то окупать свое "творчество".
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09.06.2020 11:31 Відповісти
Абы что ляпнуть? Или ты "знаток" в области отечественного синематографа?
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09.06.2020 11:33 Відповісти
Зайдите на запрещенный Яндекс(Яндекс-Эфир, КинопоискHD) и посмотрите сколько там украинских сериалов. Или посмотрите на программы кацап-тв.

Міністр культури Ткаченко про співпрацю українських продюсерів з Росією: Не можу їм заборонити - Цензор.НЕТ 918
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09.06.2020 11:40 Відповісти
Українська продукція для інтелектуалів - фільми Плем'я і Донбас - отримали нагороди фестивалю в Каннах і після цього їх аж бігом купували на Заході...

А продукція для бидло-люмпенів (серіали про сватов і мєнтов) - так, нікому не потрібна, крім рашки...
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09.06.2020 11:38 Відповісти
Я уже молчу о том, что наверняка АндрейКр не слышал о фильме "Захар Беркут", с Робертом Патриком в главной роли. Тут ведь jedem das seine - кому быдло-сериалы, а кому Беркут и Киборги
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09.06.2020 11:49 Відповісти
Наверно порох бубочку уговорил назначить Ткаченко всё никак не угомониься но боюсь 73% новый министр "какаяразница"
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09.06.2020 11:34 Відповісти
каломойшене говно - ватный министр культуры))))
членограй, это очередной зашквар))))
еще минус в репу))))))
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09.06.2020 11:35 Відповісти
Яка "культура", такі й міністри!
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09.06.2020 11:39 Відповісти
Стаття 111. Державна зрада

1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України,

- Це вже чи ще ні?
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09.06.2020 11:39 Відповісти
Всех любителей торговли с "бл*тским народом" нужно на недельку на передовую,чтоб на своей шкуре оценили все прелести "сотрудничества" .Чтоб жилье их элитное разбомбили к ......Чтоб дети их посилели в подвалах.
А то для них войны нет,есть бизнес.
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09.06.2020 11:39 Відповісти
Сейчас нацкорпус собирает митинг за отставку Ткаченко и готовятся обьявить ультиматум власти за торговлю на крови.........где-то в параллельной вселенной
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09.06.2020 11:39 Відповісти
Ну шо, зебіли, расєюшка всьо бліжє і бліжє. Ви задоволені?
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09.06.2020 11:40 Відповісти
Більшість виборців зедауна дійсно задоволені цим. А реально не задоволені тим що ту халяву яку зе чмо наобіцяло перед виборами не настала
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09.06.2020 11:44 Відповісти
срсрДрочер і поц.
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09.06.2020 11:43 Відповісти
Это существо без хребта, пресмыкающее, типичный хохол, вот почему вовчик взял его в свою команду.
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09.06.2020 11:44 Відповісти
Пока в Украине некоторые политики и журналисты говорят о "гражданской войне", Донецк тем временем готовится отмечать 12 июня государственный праздник днр - День России... Этот день России порохом пропах,это радость со слезами у донецких на ....
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09.06.2020 11:45 Відповісти
Конечно не можешь. И это логично.
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09.06.2020 11:49 Відповісти
Тебе запроданця призначили задля всебічного сприя2ня.
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09.06.2020 11:58 Відповісти
ну естественно он же сам на рен тв кажись в москвабаде был каким то там ***/директором з чего то там ..
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09.06.2020 12:05 Відповісти
ЗеГнидное чмо министр культуры ...
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09.06.2020 12:08 Відповісти
Хоть что-то этот урод очкастый в пользу Украины и украинского языка брякнуть может? Подпуйловник зеленый. На каких кастингах этих дегенератов Зеля выбирает?
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09.06.2020 12:12 Відповісти
Г + Г ЦЕ ДІАГНОЗ

ЦЕ Ж СТОСУЄТЬСЯ І ІНШИХ ХТО ВИПУСКАЄ ВАТНІ СЕРІАЛИ ТИПУ "ПЕС" ТА ІНШИЙ ТРЕШ ОКУПАЦІЙНИЙ.
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09.06.2020 12:46 Відповісти
Міністр культури Ткаченко про співпрацю українських продюсерів з Росією: Не можу їм заборонити - Цензор.НЕТ 4038
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09.06.2020 12:49 Відповісти
Міністр культури Ткаченко про співпрацю українських продюсерів з Росією: Не можу їм заборонити - Цензор.НЕТ 2893
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09.06.2020 12:51 Відповісти
Міністр культури Ткаченко про співпрацю українських продюсерів з Росією: Не можу їм заборонити - Цензор.НЕТ 2591
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09.06.2020 12:53 Відповісти
Ну, какой же хитрожопый запретит гешефты?
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09.06.2020 13:06 Відповісти
Так враження,що він несповна розуму.Хоча,при владі зараз всі такі. Вибрані папріколу...
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09.06.2020 13:14 Відповісти
Коли вже нарешті всі ці зеленські і слуги олігархів зникнуть назавжди? Таких покидьків нігде більше не знайти.
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09.06.2020 13:51 Відповісти
нахрен ты нужен если ниче не можешь
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09.06.2020 15:44 Відповісти
Вопросов нет, но сначала пусть эти "продюсеры" создадут патриотичный фильм с показом на телеканалах Украины о войне с российско-фашисткими захватчиками на востоке Украины и потом пусть едут в Москву налаживать там "сотрудничество".
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09.06.2020 17:24 Відповісти
Новоназначенный уже просит зелёнку на свою голову.
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10.06.2020 13:48 Відповісти
 
 