Міністр культури Ткаченко про співпрацю українських продюсерів з Росією: Не можу їм заборонити
Міністр культури Олександр Ткаченко допускає співпрацю українських виробників кіно з російськими компаніями.
Про це він сказав в інтерв'ю Lb.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Для себе особисто виключаю. Але заборонити таку ко-продукцію приватним продюсерам я не можу. Якщо хтось з цих продюсерів вбачає можливим для себе і вигідним продавати ці серіали в Росію, юридично їм це не заборониш", - сказав міністр.
На його думку, така кооперація буде сприяти розвитку української кіноіндустрії.
"Тим більш, запрацюють рібейти, а зараз є поправки до закону, які дозволять їм запрацювати краще", - додав чиновник.
При цьому він категорично проти, щоб рібейти запрацювали для росіян, а також щоб спільні проєкти з РФ отримували держфінансування.
Крім того, Ткаченко зізнався, що під час війни в 2017 році Україна заплатила РФ за права на сценарій і адаптацію російського фільму "Ментовські війни", який продюсував він сам. При цьому Ткаченко стверджує, що свідомо припинив співпрацю з росіянами ще в 2014 році.
Ткаченко також заявив, що Україні варто переглянути "чорні списки" російських акторів, яким заборонений в'їзд в Україну.
"Заборони мають стосуватись не лише в’їзду на територію України, але й візуальних продуктів, де вони беруть участь. Наприклад, Порєчєнков чи Охлобистін, чи гуру всіх російських режисерів Міхалков для мене особисто в чорних списках", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
хоть сраку свою поставить кадырке и пуцьке - способен?
не можеш козел? Тоді запрошуй, тим паче вони вже приїздили, кіно знімали..
Нарид должен быть доволен - он добился своего. Зачем нам "Киборги", "Черкассы" или "Наши котики" - "ментовские войны" важнее...
ЗЕорганизмы, что тут еще скажешь
Но ты, как и твой хозяин Беня, готов зарабатывать на всем без разбору.
А продукція для бидло-люмпенів (серіали про сватов і мєнтов) - так, нікому не потрібна, крім рашки...
членограй, это очередной зашквар))))
еще минус в репу))))))
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України,
- Це вже чи ще ні?
А то для них войны нет,есть бизнес.
ЦЕ Ж СТОСУЄТЬСЯ І ІНШИХ ХТО ВИПУСКАЄ ВАТНІ СЕРІАЛИ ТИПУ "ПЕС" ТА ІНШИЙ ТРЕШ ОКУПАЦІЙНИЙ.