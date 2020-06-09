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Верховний Суд (1171) Фармак (38) Дарниця (97)

Верховний Суд засумнівався у висновках судів попередніх інстанцій про законність визнання знака "Корвалол Corvalolum" добре відомим

Верховний Суд засумнівався у висновках судів попередніх інстанцій про законність визнання знака

Попередні судові рішення на користь компанії "Фармак" скасовано.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дело.ua", Верховний Суд ухвалив постанову, яка скасувала рішення судів попередніх інстанцій, а саме - київських Господарського суду і Північного апеляційного господарського суду, які були ухвалені на користь АТ "Фармак". Йдеться про справу, в якій фармацевтична компанія "Дарниця" оскаржує рішення МЕРТ про визнання знака "Корвалол Corvalolum" добре відомим.

Справу знову буде направлено до суду першої інстанції. Про це повідомив партнер юридичної компанії AEQUO Олександр Мамуня.

За його словами, Верховний Суд засумнівався в цих рішеннях і побачив процесуальні порушення і помилки з боку судів нижчих інстанцій. Це було озвучено під час оголошення рішення.

"У нашій касаційній скарзі ми вказували на такі порушення, як, наприклад, залучення до справи матеріалів, які не стосуються предмета спору. А саме - звіту про соціологічне дослідження про торгову марку "Корвалол Corvalolum" і висновку експерта", - пояснив Олександр Мамуня.

Повний текст постанови Верховний Суд оприлюднить найближчим часом.

У ньому, за словами юриста, суд дасть вказівки судам попередніх інстанцій і пояснить, які помилки ними були допущені.

Судові розгляди між фармацевтичними компаніями "Фармак" і "Дарниця" тривають майже 15 років. У 2011 році "Фармак" повністю програв "Дарниці" судовий процес, де предметом спору було позначення "Корвалол". Але у 2017 році "Фармак" реанімував судовий спір вже на підставі іншого знака - "Корвалол Corvalolum".

"Фармак" називає себе єдиним виробником "корвалолу" ще з радянських часів, хоча препарат з такою назвою випускали 70 фармацевтичних заводів СРСР. Як зазначали ЗМІ, монополія "Фармаку" на торговельну марку "Корвалол" може негативно позначитися на українських пацієнтах і призвести до зростання ціни на цей препарат.

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Все эти многоуровневые суды бесят, если не прокатывает подкуп в одном суде то есть шанс это сделать во втором или третьем.
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09.06.2020 11:45 Відповісти
Корвалол, барбовал ліки якими лікувалась бабуся 25років тому. Щось я не пам'ятаю в назві слово дарниця.
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09.06.2020 12:42 Відповісти
 
 