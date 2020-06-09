15% опублікованих мною матеріалів надали колеги по фракції, які самі не ризикнули цього зробити, - "слуга народу" Лерос

Нардеп "Слуги народу" Гео Лерос розповів, що у фракції багато нардепів його підтримують, а деякі діляться з ним інформацією, яку самі не ризикнули б опублікувати.

Про це Лерос розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За словами нардепа, він бачить в очах багатьох своїх колег усвідомлену підтримку того, чим займається.

"Всі у фракції розуміють: щось іде не так. Скажу більше: приблизно 15% матеріалів, які я опублікував, надали колеги по фракції. Це люди, які самі не ризикнули це зробити. Надали мені, а я це зробив. І взагалі, за останній парламентський тиждень я познайомився з колегами, з якими раніше не спілкувався. Люди підходять до мене і кажуть: молодець, що ти це робиш. Не зупиняйся!" - розповів Лерос.

Парламентарій зазначає, що він, можливо, свого роду сигнал Зеленському, що не все гаразд. Просто люди ще не готові виступити, але вже хочуть.

Водночас Лерос зазначив, що жодного разу ні копійки грошей за публікацію, за оформлення якихось матеріалів не брав.

"Матеріальні блага я не отримував, не отримую і не отримуватиму. Гадаю, якби такі факти або провокації були, Єрмак би в першу чергу скористався цим і навів докази. А так це просто технологія зміщення акцентів і дешевих спроб дискредитації мене як джерела інформації", - пояснив нардеп.

Повний текст інтерв'ю з народним депутатом "Слуги народу" Гео Леросом читайте тут.

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