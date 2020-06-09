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Зеленський (22456) Квартал-95 (182) кредит (3775) МВФ (3051) жарт (20) гумор (681)

Зеленський щодо жарту про Україну та повію: "За такі речі мені соромно"

Зеленський щодо жарту про Україну та повію:

За словами президента Зеленського, він не порівнював Україну з повією, а жарт був про фінансову несамостійність держави.

Про це він розповів Українській правді, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання чи соромно йому за жарти з минулого "Кварталу" про Україну, Зеленський відповів: "Не треба соромитися якихось помилок. Хоча їх ніхто не хотів робити, когось ображати. Навіть у гуморі".

"Я ніколи не називав Україну повією. Це – перше... Можу вам сказати відверто. Якщо дійсно велика кількість людей, чи навіть хтось, це сприйняв як жарт і порівняння України з "повією", то за такі речі мені соромно. І я – неправий. Але жарт був про інше.

Жарт був, я вважаю, про несамостійність фінансову. І так воно є. Несамостійність української фінансової системи від інших. Ми маємо бути незалежною країною. Ніхто не має права нами керувати", – додав Зеленський.

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"Кількома хвилинами раніше він розповідав журналістам про те, як зумів домогтися збільшення траншу МВФ двома телефонними дзвінками голові Фонду Крістін Лагард", - зазначає видання.

Ще до президентства під час одного з номерів про міжнародні кредити в шоу "Вечірній Квартал" Зеленський сказав, що "Україна нагадує актрису з німецьких фільмів для дорослих: готова прийняти в будь-якій кількості, з будь-якого боку". Тоді Зеленський заявив: "Це жарт про нашу владу, а не про людей: не потрібно вишукувати у творчості "Кварталу" те, чого немає і ніколи не буде".

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Топ коментарі
+50
Зеленський щодо жарту про Україну та повію: "За такі речі мені соромно" - Цензор.НЕТ 8431
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09.06.2020 12:08
+46
Зеленский о шутке про Украину и проститутку: "За такие вещи мне стыдно" - Цензор.НЕТ 9309
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09.06.2020 11:51
+42
Идиот-с
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09.06.2020 11:48
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Так за таке зелебенське чмо мені невимовно соромно, бо 73% хохломаси побачили в ньому месію і рятівника України!!!
Подивишся пресконференцію, послухаєш виступи, побачиш як воно шаурму жере, послухаєш як відноситься до української державної мови, як називає україну повією і хочеться гукнути:"Всесвіте, забери це створіння з очей моїх нахрін навіки-вічні"!
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09.06.2020 13:17 Відповісти
Интересно,теперь, когда являясь почти основной составляющей своей шутки, --какой частью органа, он себя представляет?
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09.06.2020 13:43 Відповісти
подлецом-моникой управляет сказочный из кремля и бородатая бабушка...))
заткнулся бы и помалкивал про порноактрису, протитуткой он таки не называл ))))
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09.06.2020 13:47 Відповісти
Це Зеленський з своїм кодлом повії, а не Україна. Також повії ті хто за нього проголосував
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09.06.2020 13:48 Відповісти
Умнеет на глазах. А то раньше "примус", "пивная"...
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09.06.2020 13:49 Відповісти
Коли буде вибачення за "Термос"?
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09.06.2020 15:11 Відповісти
а чеж ты щас не шутишь про то как у мвф кредит берешь
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09.06.2020 15:39 Відповісти
ну да, актриса из немецкой порнухи это же не проститутка... ну и тварь
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09.06.2020 15:40 Відповісти
Клоун у власти. Этим все сказано...
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09.06.2020 15:48 Відповісти
хуже клоуна. фигляр.
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09.06.2020 16:23 Відповісти
срублишки за свои "шутки" получать не стыдно было, шлюха гнусавая?
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09.06.2020 16:21 Відповісти
стыдно? но доходно
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09.06.2020 16:42 Відповісти
-
...резиденту українофобу , ЗЕбілу капітулянту і всім депутатам Верховної Ради треба несамовито, безмежно и віддано любити рідну Україну так як її заповідав любити Великий Український геній Т Г. Шевченко. Для якого нічого - нічогісінько в світі і навіть самого Господа Бога не було Вищого як рідна Україна!
*
"Я так її, я так люблю
Мою Україну убогу,
Що прокляну святого Бога
За неї душу погублю. "
*
Уривок з величного вірша Тараса Григоровича Шевченка:
На жаль що екс-кловун ...резидент для якого Україна це повія, так і багато продажних депутатів поточної і схоже що анти-української Верховної Ради зовсім не любят рідну Україну як її заповідав любити Т Г. Шевченко.
Та й не всі парламентарі, які нібито навіть " Слуги " та і ще ніби як українського народу, але викликає дуже великий сумнів що вони вірять і в самого Бога в рідній українській церкві ПЦУ .... І чи є вони взагалі є депутатами вищого законодавчого органу Української держави. А не парламентаріями філіалу нелегітимної кацапської думи з проклятої ворожої паРаши, бо навіть злочинно хочуть знищити українську: мову, церкву, історію, територіальну цілісність і навіть своєю капітуляцією і суверенитет Української держави...
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09.06.2020 17:15 Відповісти
Що прокляну святого Бога?
Т.Г.Шевченко українців любив так,як вони Зеленського. Недаром написав:"німії подлії раби не любить,а розпинать ви вчились брата о роде суєтний проклятий коли ти видохнеш."
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09.06.2020 19:01 Відповісти
еврейская лапша на уши .как всегда .
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09.06.2020 17:19 Відповісти
А-ха-ха))) Додику стыдно... Та весь репертуар этого ср#ного квартала - це суцільна лайно та стидоба. ..
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09.06.2020 18:39 Відповісти
А шо,за 29-ть лет не видно,какая власть в Украине?Валютная!
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09.06.2020 18:49 Відповісти
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1163439894018609&set=a.121417091554233&type=3 Alex Noinets: Фінансова неспроможність держави при Зеленському посилилася у багато разів. Діра в бюджеті - 500 мільйярдів гривень І ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ. Уряд нічого не зробив для зменшення темпів падіння. Це рекордна бюджетна діра, такої не було ніколи за всю історію.

Іншими словами, якщо коли Зеленський минулого разу порівнював Україну з порноактрисою, то чим Україна стала в такому разі завдяки самому Зеленському?..
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09.06.2020 19:57 Відповісти
Зеленський щодо жарту про Україну та повію: "За такі речі мені соромно" - Цензор.НЕТ 8439
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09.06.2020 19:59 Відповісти
Оксана Забужко:
"Гастролер. Він абсолютно непридатний до професійного виконання функцій президента нашої країни. У нього ні освіти, ні підготовки, ні компетентності, ні, нарешті, відчуття своєї приналежності до цієї країни. Це не його країна! Він тут на гастролях".
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09.06.2020 20:30 Відповісти
У Зе раздвоение личности. Тут он хвалится звонком в МВФ с просьбой быстрее предрставить кредит,минутой позже -рассказывает о том,как хреново звонить в МВФ с просьбами об кредитах!
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09.06.2020 21:26 Відповісти
Викручується, як ****, що застрягла в тину. Про фінансову залежність мова не ішла, він сказав, що Україна похожа на німецьку дівку, готову давати будь кому і з будь якого боку. Слава 73%!
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09.06.2020 22:33 Відповісти
скоро он договорится, что ему стыдно за то шоу с порохом на стадионе!

нам тоже стыдно, а кому от этого легче??
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10.06.2020 00:17 Відповісти
Зеленський щодо жарту про Україну та повію: "За такі речі мені соромно" - Цензор.НЕТ 8680
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10.06.2020 10:28 Відповісти
Шутка была, я считаю, о несамостоятельности финансовой. И это так и есть. Несамостоятельность украинской финансовой системы от других. Мы должны быть независимой страной. - поэтому вместо того чтобы работать мы про*б*м бюджет и неберем кредитов?
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10.06.2020 11:10 Відповісти
А зараз Зеленський сам канючить гроші у МВФ ,ось тільки висміювати його небезпечно бо це розцінять як замах.
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10.06.2020 11:31 Відповісти
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