Зеленський щодо жарту про Україну та повію: "За такі речі мені соромно"

За словами президента Зеленського, він не порівнював Україну з повією, а жарт був про фінансову несамостійність держави.

Про це він розповів Українській правді, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання чи соромно йому за жарти з минулого "Кварталу" про Україну, Зеленський відповів: "Не треба соромитися якихось помилок. Хоча їх ніхто не хотів робити, когось ображати. Навіть у гуморі".

"Я ніколи не називав Україну повією. Це – перше... Можу вам сказати відверто. Якщо дійсно велика кількість людей, чи навіть хтось, це сприйняв як жарт і порівняння України з "повією", то за такі речі мені соромно. І я – неправий. Але жарт був про інше.

Жарт був, я вважаю, про несамостійність фінансову. І так воно є. Несамостійність української фінансової системи від інших. Ми маємо бути незалежною країною. Ніхто не має права нами керувати", – додав Зеленський.

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"Кількома хвилинами раніше він розповідав журналістам про те, як зумів домогтися збільшення траншу МВФ двома телефонними дзвінками голові Фонду Крістін Лагард", - зазначає видання.

Ще до президентства під час одного з номерів про міжнародні кредити в шоу "Вечірній Квартал" Зеленський сказав, що "Україна нагадує актрису з німецьких фільмів для дорослих: готова прийняти в будь-якій кількості, з будь-якого боку". Тоді Зеленський заявив: "Це жарт про нашу владу, а не про людей: не потрібно вишукувати у творчості "Кварталу" те, чого немає і ніколи не буде".