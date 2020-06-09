Зеленський щодо жарту про Україну та повію: "За такі речі мені соромно"
За словами президента Зеленського, він не порівнював Україну з повією, а жарт був про фінансову несамостійність держави.
Про це він розповів Українській правді, передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання чи соромно йому за жарти з минулого "Кварталу" про Україну, Зеленський відповів: "Не треба соромитися якихось помилок. Хоча їх ніхто не хотів робити, когось ображати. Навіть у гуморі".
"Я ніколи не називав Україну повією. Це – перше... Можу вам сказати відверто. Якщо дійсно велика кількість людей, чи навіть хтось, це сприйняв як жарт і порівняння України з "повією", то за такі речі мені соромно. І я – неправий. Але жарт був про інше.
Жарт був, я вважаю, про несамостійність фінансову. І так воно є. Несамостійність української фінансової системи від інших. Ми маємо бути незалежною країною. Ніхто не має права нами керувати", – додав Зеленський.
"Кількома хвилинами раніше він розповідав журналістам про те, як зумів домогтися збільшення траншу МВФ двома телефонними дзвінками голові Фонду Крістін Лагард", - зазначає видання.
Ще до президентства під час одного з номерів про міжнародні кредити в шоу "Вечірній Квартал" Зеленський сказав, що "Україна нагадує актрису з німецьких фільмів для дорослих: готова прийняти в будь-якій кількості, з будь-якого боку". Тоді Зеленський заявив: "Це жарт про нашу владу, а не про людей: не потрібно вишукувати у творчості "Кварталу" те, чого немає і ніколи не буде".
Будь ласка, зачекайте...
Подивишся пресконференцію, послухаєш виступи, побачиш як воно шаурму жере, послухаєш як відноситься до української державної мови, як називає україну повією і хочеться гукнути:"Всесвіте, забери це створіння з очей моїх нахрін навіки-вічні"!
заткнулся бы и помалкивал про порноактрису, протитуткой он таки не называл ))))
...резиденту українофобу , ЗЕбілу капітулянту і всім депутатам Верховної Ради треба несамовито, безмежно и віддано любити рідну Україну так як її заповідав любити Великий Український геній Т Г. Шевченко. Для якого нічого - нічогісінько в світі і навіть самого Господа Бога не було Вищого як рідна Україна!
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"Я так її, я так люблю
Мою Україну убогу,
Що прокляну святого Бога
За неї душу погублю. "
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Уривок з величного вірша Тараса Григоровича Шевченка:
На жаль що екс-кловун ...резидент для якого Україна це повія, так і багато продажних депутатів поточної і схоже що анти-української Верховної Ради зовсім не любят рідну Україну як її заповідав любити Т Г. Шевченко.
Та й не всі парламентарі, які нібито навіть " Слуги " та і ще ніби як українського народу, але викликає дуже великий сумнів що вони вірять і в самого Бога в рідній українській церкві ПЦУ .... І чи є вони взагалі є депутатами вищого законодавчого органу Української держави. А не парламентаріями філіалу нелегітимної кацапської думи з проклятої ворожої паРаши, бо навіть злочинно хочуть знищити українську: мову, церкву, історію, територіальну цілісність і навіть своєю капітуляцією і суверенитет Української держави...
Т.Г.Шевченко українців любив так,як вони Зеленського. Недаром написав:"німії подлії раби не любить,а розпинать ви вчились брата о роде суєтний проклятий коли ти видохнеш."
Іншими словами, якщо коли Зеленський минулого разу порівнював Україну з порноактрисою, то чим Україна стала в такому разі завдяки самому Зеленському?..
"Гастролер. Він абсолютно непридатний до професійного виконання функцій президента нашої країни. У нього ні освіти, ні підготовки, ні компетентності, ні, нарешті, відчуття своєї приналежності до цієї країни. Це не його країна! Він тут на гастролях".
нам тоже стыдно, а кому от этого легче??