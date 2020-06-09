Жертвами COVID-19 у РФ вже стали понад 6 тис. осіб, кількість інфікованих досягла 485 тис.
У Росії за останню добу зареєстровано 8595 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 у 83 регіонах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "КоммерсантЪ" із посиланням на дані оперативного штабу з боротьби з вірусом.
Напередодні приріст становив 8985 осіб. Загальна кількість хворих досягла 485 253.
Померли за останню добу 171 особа, загальна кількість загиблих досягла 6142. Одужали 11 709 осіб, за весь час - 242 397.
Найбільше заражених за добу:
- у Москві - 1572 (за весь час виявлено 198 590),
- у Московській області - 39 (45 722),
- у Санкт-Петербурзі - 318 (19 153),
- у Нижньогородській області - 292 (12 734),
- у Свердловській області - 242 (7910).
Як повідомлялося раніше, мер Москви Сергій Собянін скасував самоізоляцію і режим перепусток із 9 червня. Він пояснив це зниженням поширення коронавірусу в столиці. Обмеження будуть знімати поетапно з 9, 16 і 23 червня. Однак зазначені в указі мера терміни можуть бути змінені залежно від епідеміологічної ситуації. Обов'язкове носіння масок і рукавичок зберігається.
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Вирус, однако, испугался Собянина, и отступил в Москве.
https://graniru.org/Politics/Russia/Election/m.279203.html
(https://t.me/coronavirusN/7860)Мы создали алгоритм, с помощью которого можно быстро секвенировать и объединять в группы полные геномы возбудителей быстро распространяющихся эпидемий. Используя эту методику, мы изучили 10,4 тыс. штаммов SARS-CoV-2 и выяснили, что существует шесть клональных групп этого вируса, которые циркулируют по миру", - пишут ученые.
Географически представители этих групп были распределены очень неравномерно. К примеру, вирусы из групп СС256 и CC258 встречаются в основном (https://t.me/coronavirusN/7860)в США, представители групп СС70 и CC225 - в Европе, а на территории Южной Америки распространяется "европейский" коронавирус из группы CC300.