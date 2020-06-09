Жертвами COVID-19 у РФ вже стали понад 6 тис. осіб, кількість інфікованих досягла 485 тис.

У Росії за останню добу зареєстровано 8595 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 у 83 регіонах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "КоммерсантЪ" із посиланням на дані оперативного штабу з боротьби з вірусом.

Напередодні приріст становив 8985 осіб. Загальна кількість хворих досягла 485 253.

Померли за останню добу 171 особа, загальна кількість загиблих досягла 6142. Одужали 11 709 осіб, за весь час - 242 397.

Найбільше заражених за добу:

- у Москві - 1572 (за весь час виявлено 198 590),

- у Московській області - 39 (45 722),

- у Санкт-Петербурзі - 318 (19 153),

- у Нижньогородській області - 292 (12 734),

- у Свердловській області - 242 (7910).

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Як повідомлялося раніше, мер Москви Сергій Собянін скасував самоізоляцію і режим перепусток із 9 червня. Він пояснив це зниженням поширення коронавірусу в столиці. Обмеження будуть знімати поетапно з 9, 16 і 23 червня. Однак зазначені в указі мера терміни можуть бути змінені залежно від епідеміологічної ситуації. Обов'язкове носіння масок і рукавичок зберігається.