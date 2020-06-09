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Жертвами COVID-19 у РФ вже стали понад 6 тис. осіб, кількість інфікованих досягла 485 тис.

Жертвами COVID-19 у РФ вже стали понад 6 тис. осіб, кількість інфікованих досягла 485 тис.

У Росії за останню добу зареєстровано 8595 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 у 83 регіонах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "КоммерсантЪ" із посиланням на дані оперативного штабу з боротьби з вірусом.

Напередодні приріст становив 8985 осіб. Загальна кількість хворих досягла 485 253.

Померли за останню добу 171 особа, загальна кількість загиблих досягла 6142. Одужали 11 709 осіб, за весь час - 242 397.

Найбільше заражених за добу:

- у Москві - 1572 (за весь час виявлено 198 590),

- у Московській області - 39 (45 722),

- у Санкт-Петербурзі - 318 (19 153),

- у Нижньогородській області - 292 (12 734),

- у Свердловській області - 242 (7910).

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Як повідомлялося раніше, мер Москви Сергій Собянін скасував самоізоляцію і режим перепусток із 9 червня. Він пояснив це зниженням поширення коронавірусу в столиці. Обмеження будуть знімати поетапно з 9, 16 і 23 червня. Однак зазначені в указі мера терміни можуть бути змінені залежно від епідеміологічної ситуації. Обов'язкове носіння масок і рукавичок зберігається.

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Топ коментарі
+2
так это у москалей завтра-послезавтра маленький юбилей будет . полумиллионный заболевший
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09.06.2020 11:55
+2
та щоб вони там усі повиздихали разом з главпітухом ******!
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09.06.2020 11:57
+1
Єту цифру 6 тысяч можно множить на 5 минимум. В недогосударстве тотального вранья врут во сем и всегда
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09.06.2020 12:00
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так это у москалей завтра-послезавтра маленький юбилей будет . полумиллионный заболевший
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09.06.2020 11:55 Відповісти
Если бы столько в ящик сыграли
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09.06.2020 11:57 Відповісти
та щоб вони там усі повиздихали разом з главпітухом ******!
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09.06.2020 11:57 Відповісти
Коронабесие продолжается.
Вирус, однако, испугался Собянина, и отступил в Москве.
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09.06.2020 11:57 Відповісти
не - это собянин испугался пу
https://graniru.org/Politics/Russia/Election/m.279203.html
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09.06.2020 12:15 Відповісти
Єту цифру 6 тысяч можно множить на 5 минимум. В недогосударстве тотального вранья врут во сем и всегда
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09.06.2020 12:00 Відповісти
почему не поделить 2.18?
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09.06.2020 12:16 Відповісти
вот бы все это была исключительно фауна военных частей...
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09.06.2020 12:00 Відповісти
Гражданский свинособаки чем-то лучше? Пусть все подохнут
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09.06.2020 12:03 Відповісти
Странные люди . Их не жалко . Весь мир с интересом наблюдает .
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09.06.2020 12:07 Відповісти
статистики заставили взять вирус вынужденную передышку. проведут парад, обнулят, а там будут посмотреть, публиковать новые данные или засекретить, как потери в мирное время ))
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09.06.2020 12:31 Відповісти
rfrfz какая разница
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09.06.2020 12:32 Відповісти
Ocen mnogo raske bolnix koronoj I virusa nositelej,im nemozno vydavat vizu v drugyje strani
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09.06.2020 12:34 Відповісти
"Бабы еще нарожают " ( Жуков) "Лес рубят , щепки летят" и т.д. Главное реХферендум по обнулению сроков " царя батюшки Вована Питерского", марш покойного бульона , выборы там всякие. А потом посчитают "естественную" убыль холопов.
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09.06.2020 13:01 Відповісти
Мелочь, но как приятно!
Жертвами COVID-19 у РФ вже стали понад 6 тис. осіб, кількість інфікованих досягла 485 тис. - Цензор.НЕТ 695
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09.06.2020 13:26 Відповісти
Партия единая роися ставит задачу : догнать и перегнать америку ! #коронавируснаш !
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09.06.2020 17:28 Відповісти
🇺🇳❗️Анализ структуры более 10 тысяч образцов коронавируса SARS-CoV-2 из разных регионов мира показал (https://nauka.tass.ru/nauka/8683867), что сейчас по миру распространяется шесть его разновидностей. Свои выводы ученые опубликовали в электронной научной библиотеке bioRxiv (https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.06.08.139055v1).
(https://t.me/coronavirusN/7860)Мы создали алгоритм, с помощью которого можно быстро секвенировать и объединять в группы полные геномы возбудителей быстро распространяющихся эпидемий. Используя эту методику, мы изучили 10,4 тыс. штаммов SARS-CoV-2 и выяснили, что существует шесть клональных групп этого вируса, которые циркулируют по миру", - пишут ученые.
Географически представители этих групп были распределены очень неравномерно. К примеру, вирусы из групп СС256 и CC258 встречаются в основном (https://t.me/coronavirusN/7860)в США, представители групп СС70 и CC225 - в Европе, а на территории Южной Америки распространяется "европейский" коронавирус из группы CC300.
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09.06.2020 21:55 Відповісти
 
 