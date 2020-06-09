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Дніпропетровщина (3261) міст (1221) Укравтодор (1200) Бондаренко Олександр (14)

Понтонний міст на Дніпропетровщині, який "відкрив" глава ОДА, так і не запрацював: "Люди приїжджають і з матом розвертаються назад". ВIДЕО (оновлено)

20 травня в Дніпропетровській області обрушився Олексіївський міст. У момент проїзду багатотонної фури, конструкція не витримала і проліт разом з вантажівкою полетів у воду. Як тимчасову переправу 808-й понтонно-мостовий полк побудував поруч із зруйнованим мостом понтонний. 4 червня понтонний міст урочисто відкрили. До слова, відкривав переправу особисто губернатор Дніпропетровської області Олександр Бондаренко. Втім, як виявилося, роботи ще не закінчені, а міст як і раніше закритий.

Про це пише "Наше Місто", передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, дізнавшись про урочисте відкриття понтонної переправи, місцеві жителі попрямували цим маршрутом. Втім, на переправі їх чекало лише розчарування. Міст перекритий, а на місці ведуться зварювальні роботи. Не приховуючи емоцій, люди змушені розвертатися і їхати по колу, - в об'їзд.

"Міст ще закритий. Укравтодор дав неправдиву інформацію про відкриття понтонного моста в Олексіївці. Люди приїжджають і з матом розвертаються назад, їдуть в об'їзд. На мосту стоїть кран, проводяться зварювальні роботи", - цитує видання повідомлення в спільноті "OrdzhoCity спільнота м.Покров (Орджонікідзе)".

Дивіться: Під вантажівкою провалився міст на Тернопільщині, водій відбувся переляком. ФОТОрепортаж

У той же час, як повідомила Цензор.НЕТ  в "Укравтодорі", міст запрацював в минулу середу.

"Там рух йде в реверсному режимі для автомобілів, автобусів вагою до 30 т. І по обидва боки мосту стоять світлофори, які працюють в режимі 10 хвилин, щоб не перевантажувати понтонний міст", - процитувала вона слова представника "Укравтодору", надавши відеодоказ роботи переправи

Нагадаємо, після того, як шляховики і рятувальники провели днопоглиблювальні роботи на місці події, - особовий склад 808-го понтонно-мостового полку ЗСУ побудував понтонний міст поряд з обваленням Олексіївським мостом. В цей час дорожники облаштовували тимчасовий під'їзд до переправи. Зокрема, асфальтну дорогу для автомобільного транспорту.

20 травня в селі Олексіївка Нікопольського району обвалився автомобільний міст через Олексіївську затоку Каховського водосховища. За фактом обвалення частини автомобільного моста поліція відкрила три кримінальні провадження.

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Топ коментарі
+17
У зеленой пошести главный принцип работы не результат, а процесс обещания под видосики. Результат не важен. Люмпен и так схавает.
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09.06.2020 12:42
+15
Он случайно не с этой партии?
Понтонный мост на Днепропетровщине, который "открыл" глава ОГА, так и не заработал: "Люди приезжают и с матом разворачиваются обратно" - Цензор.НЕТ 7194
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09.06.2020 12:03
+6
Где Бостууга? При Пети такого точно не было
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09.06.2020 12:07
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вавий мосто строй такой строй
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09.06.2020 12:02 Відповісти
Какая в жопу сварка раскладного военного понтонного моста???
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09.06.2020 12:38 Відповісти
Он случайно не с этой партии?
Понтонный мост на Днепропетровщине, который "открыл" глава ОГА, так и не заработал: "Люди приезжают и с матом разворачиваются обратно" - Цензор.НЕТ 7194
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09.06.2020 12:03 Відповісти
"приезжают и с матом разворачиваются обратно ?" Дебилы , только гадить и требовать умеют .
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09.06.2020 12:03 Відповісти
У зеленой пошести главный принцип работы не результат, а процесс обещания под видосики. Результат не важен. Люмпен и так схавает.
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09.06.2020 12:42 Відповісти
Люди правильно обурюються. Навіщо було показово відкривати міст, якщо роботи не завершені?!
Так хто в цій ситуації дебіл?
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09.06.2020 12:50 Відповісти
А что не так там, нет будки с полицаем-регулировщиком?
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09.06.2020 12:04 Відповісти
Тебе нужна будка? Ты и так хорошо лаешь. Косточка хоть от мин. культа перепадает?
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09.06.2020 12:10 Відповісти
Странно, что ты в меру твоей тупости, не приплел сюда Зеленского или еще каких то там "агентов крымля".
Тебе бронелобому обьясняю смысл моих слов: понтонно-мостовая переправа - самодостаточное полноценное сооружение и там единственное что надо - это подьездные пути к первой секции.
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09.06.2020 12:15 Відповісти
Любой "бронелобый" в разы умнее зебилов. и адекватнеее рыгов
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09.06.2020 12:47 Відповісти
На мосту ще потрібна огорожа і автовідбійники, щоб ніхто, разом з машиною, не нирнув. А понтонний міст - це для військових і на ньому ні огорожа ні відбійники не передбачені конструкцією.
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09.06.2020 12:48 Відповісти
ну !!!! если асфальт укладывают то это надолго. на носу ведь уже ямковый ремонт на участках с которых начиналась укладка. дожди то уже прошли, а они самы страшный враг асфальта!
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09.06.2020 12:07 Відповісти
Где Бостууга? При Пети такого точно не было
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09.06.2020 12:07 Відповісти
зе-леный еще мост, недозрел...
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09.06.2020 12:10 Відповісти
Мост торжественно открыли но он еще закрыт, ведутся сварочные работы.)))
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09.06.2020 12:12 Відповісти
Ну это только у нас такое, понтонный мост построили военные но открывать его приезжает глава области, да еще и раньше времени.
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09.06.2020 12:15 Відповісти
Мостъ слишком сложное инженерное решение. Зачем их вообще строить я не понимаю.
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09.06.2020 12:19 Відповісти
Дебилы русские! В Украине нет губернаторов!
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09.06.2020 12:22 Відповісти
Понтонньій мост оказался понтовьім.
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09.06.2020 12:23 Відповісти
Шо за брехня? В суботу я по ньому їхав. На кінцях екіпажі поліції та автоматичний світлофор.
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09.06.2020 12:24 Відповісти
КАКАяразніца
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09.06.2020 12:27 Відповісти
Они пошутили...
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09.06.2020 12:35 Відповісти
Что за бред вы цитируете? А проверить нельзя? В воскресенье проезжал на том мосту. С матом разворачивались только те, кому лень ждать было.
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09.06.2020 12:37 Відповісти
Понтонный мост? А где канатная дорога? В каком веке мы сейчас живем, подскажите? Зато боевикам мосты и дороги строят в считанные недели. По логике *наших* властей, если обеспечивать сепаров и окупантов всем необходимым и вылизывать им регулярно сраку то они стразу захотят вернуться в Украину где до сих пор понтонные переправы, дырявые дороги и пенсии по $80-100
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09.06.2020 12:37 Відповісти
РАДЯНСЬКА ПОКАЗУХА НЕ ВМЕРЛА В ГОЛОВАХ ВАТИ
ЗВИЧКИ НЕ МІНЯЮТЬСЯ.
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09.06.2020 12:44 Відповісти
Проблема намного серьезнее чем кажется. Сколько и каких понтонов должно быть в ПМП, согласно штатного расписания? А сколько фактически? Сколько из них оказались рабочими? (Кстати, понтоны на шасси КРАЗ 225 выпуск которых завершился 35 лет назад). Когда 808 ПМП последний раз проводили полевые учения? Сколько там, вообще, спецов, которые хоть что-то понимают в разворачивании понтонов? Это далеко не полный список вопросов. Через такой ручей понтон обязаны были развернуть за пару часов. А то что я читаю, говорит о полной жоп.. в 808 ПМП (и подозреваю в большинстве частей техобеспечения ВСУ). И если завтра, не дай бог, война ...
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09.06.2020 12:54 Відповісти
Недавно родственник хотел там проехать, трасса Запорожье-Кривой Рог. Не пустили - сказали чтото там протекает и мост под нагрузкой уходит под воду. Неделю уже мучают! Короче шел 6 год войны, на армию есть 1 понтонный мост и тот оказался не исправен.
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09.06.2020 13:35 Відповісти
Хорошо что об этом узнали не во время военного применения. Одна из лучших армий Европы!
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09.06.2020 13:39 Відповісти
Очеь переживательный ватник из Усть-Каменогорска. Переживат тут за Украину.
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09.06.2020 13:53 Відповісти
ты считаешь надо замалчивать?
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09.06.2020 14:02 Відповісти
Повторю - поскольку ты удалил мой ответ - что лучше бы твоим ху*йлом занялся. Это твой типа прп*иИздЭнт. Чего ты тут у нас делаешь? А еще раз удалишь, то я тебя под корень - вместе с клонами твоими поудаляю на веки вечные. И не видать тебе руЭлей.
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09.06.2020 15:17 Відповісти
Твой профиль sergey.bardo.9 явно и не девятый. В одноклассниках ты шире представлен. Потому, мокша, если вякнешь, я во всех сетях тебя забаню. Включая весьма редкие для твоего узкого разума.
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09.06.2020 15:26 Відповісти
ты в бреду
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09.06.2020 19:29 Відповісти
Нельзя прямо так сказать что "на всю армию есть 1 понтон", но где-то рядом, т.к., извините, Запорожье - прифронтовая область.
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09.06.2020 14:45 Відповісти
Вообще-то с 7 февраля 2019 года нет такой области, как Днепропетровская. Ее перименовали в Сечеславскую. А сама "новость" полностью переписана из "ленты.ру". Позор!
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09.06.2020 13:51 Відповісти
Президент должен уволить губернатора не за то, что мост ЗАКРЫТ, о за то что что губер сказал на камеру что мост ОТКРЫТ.
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09.06.2020 13:55 Відповісти
Ну губернатор не думал что так получится. Наверно ж навели переправу, быстро проверили и отчитались что все хорошо. А оно в процессе уже оказалось что не.
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09.06.2020 14:06 Відповісти
Это ложь! 07.07.20 свободно проезжал,реверсное движение. Уважаемому Бутусову нужно проверять информацию!
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09.06.2020 14:26 Відповісти
Да я вот выше написал, что "новость" из "ленты.ру". А говн*носрань (люди) верят".
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09.06.2020 14:57 Відповісти
*07.06.20
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09.06.2020 18:22 Відповісти
Кто извинится за ложь? Или это очередная провокация?
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09.06.2020 14:44 Відповісти
Вообще-то понтонный мост работает на дату публикации. Зашел в эту группу, что указана источником. Новость сделали из одного комментария от 04.06.2019, опубликовали его 09.06, когда мост работает.. цензор.нет - вы серьезно? это халатная публикация новости.
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09.06.2020 14:45 Відповісти
Думаю, что Бутусову бабло дали. Вот он типа и "Ашибся".
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09.06.2020 14:59 Відповісти
Мост работает, может в какие-то моменты скапливается много авто, водители не хотят ждать, и уезжают. Когда едут авто, движение только в одну сторону. А еще нужно смотреть на предельную нагрузку. Вот так появляются фейки не только на россСМИ.
Понтонний міст на Дніпропетровщині, який "відкрив" глава ОДА, так і не запрацював: "Люди приїжджають і з матом розвертаються назад" - Цензор.НЕТ 6944
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09.06.2020 15:11 Відповісти
понтовый мост
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09.06.2020 15:37 Відповісти
НАДО ДУБИНСКОГО ТУДА ПОСЛАТЬ !)
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09.06.2020 16:47 Відповісти
Так переправа понтонная открыта уже четвертый день !!!!
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09.06.2020 19:48 Відповісти
 
 