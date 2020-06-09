Понтонний міст на Дніпропетровщині, який "відкрив" глава ОДА, так і не запрацював: "Люди приїжджають і з матом розвертаються назад". ВIДЕО (оновлено)

20 травня в Дніпропетровській області обрушився Олексіївський міст. У момент проїзду багатотонної фури, конструкція не витримала і проліт разом з вантажівкою полетів у воду. Як тимчасову переправу 808-й понтонно-мостовий полк побудував поруч із зруйнованим мостом понтонний. 4 червня понтонний міст урочисто відкрили. До слова, відкривав переправу особисто губернатор Дніпропетровської області Олександр Бондаренко. Втім, як виявилося, роботи ще не закінчені, а міст як і раніше закритий.

Про це пише "Наше Місто", передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, дізнавшись про урочисте відкриття понтонної переправи, місцеві жителі попрямували цим маршрутом. Втім, на переправі їх чекало лише розчарування. Міст перекритий, а на місці ведуться зварювальні роботи. Не приховуючи емоцій, люди змушені розвертатися і їхати по колу, - в об'їзд.

"Міст ще закритий. Укравтодор дав неправдиву інформацію про відкриття понтонного моста в Олексіївці. Люди приїжджають і з матом розвертаються назад, їдуть в об'їзд. На мосту стоїть кран, проводяться зварювальні роботи", - цитує видання повідомлення в спільноті "OrdzhoCity спільнота м.Покров (Орджонікідзе)".

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У той же час, як повідомила Цензор.НЕТ в "Укравтодорі", міст запрацював в минулу середу.

"Там рух йде в реверсному режимі для автомобілів, автобусів вагою до 30 т. І по обидва боки мосту стоять світлофори, які працюють в режимі 10 хвилин, щоб не перевантажувати понтонний міст", - процитувала вона слова представника "Укравтодору", надавши відеодоказ роботи переправи

Нагадаємо, після того, як шляховики і рятувальники провели днопоглиблювальні роботи на місці події, - особовий склад 808-го понтонно-мостового полку ЗСУ побудував понтонний міст поряд з обваленням Олексіївським мостом. В цей час дорожники облаштовували тимчасовий під'їзд до переправи. Зокрема, асфальтну дорогу для автомобільного транспорту.

20 травня в селі Олексіївка Нікопольського району обвалився автомобільний міст через Олексіївську затоку Каховського водосховища. За фактом обвалення частини автомобільного моста поліція відкрила три кримінальні провадження.