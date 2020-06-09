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Міністерство культури (734) Ткаченко Олександр (509)

Глава Мінкульту Ткаченко просить Шмигаля розглянути питання про повернення 2 млрд грн фінансування на підтримку культури

Глава Мінкульту Ткаченко просить Шмигаля розглянути питання про повернення 2 млрд грн фінансування на підтримку культури

Міністр культури Олександр Ткаченко просить прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля розглянути на засіданні уряду питання про повернення 2 млрд грн фінансування на підтримку культури.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"За нашою оцінкою, від 10-20 млрд грн втратили креативні індустрії під час кризи. Тому зараз стоїть питання виживання. Потрібно повернути секвестровані кошти на підтримку художників і інститутів, які вони представляють. Це перший крок. Сьогодні вже передав лист прем'єр-міністру Денису Шмигалю щодо повернення фінансування на підтримку культури. Зараз - це 2 млрд. грн. Буду лобіювати оперативний розгляд звернення", - написав Ткаченко.

За його словами, далі буде створена концепція, кому саме виділяються ці кошти. Серед іншого він зазначив, що в зв'язку з кризою стратегія розвитку галузі буде змінена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр культури Ткаченко про співпрацю українських продюсерів з Росією: Не можу їм заборонити

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Топ коментарі
+9
Яка саме культура мається на увазі?
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09.06.2020 12:11
+9
Креативна індустрія - квартали, квни, серіали. Тобто те, без чого отупілий нарід не може жити.
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09.06.2020 12:13
+7
Уж очень хочется масштаб для распила.
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09.06.2020 12:10
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Уж очень хочется масштаб для распила.
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09.06.2020 12:10 Відповісти
73/43%зебілів, це вам всім разом пиляти...
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09.06.2020 12:23 Відповісти
??? болеешь?!
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09.06.2020 12:24 Відповісти
Если это случится , то за наш счёт . Они там все чем-то зелёным болеют .
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09.06.2020 12:10 Відповісти
Яка саме культура мається на увазі?
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09.06.2020 12:11 Відповісти
Креативна індустрія - квартали, квни, серіали. Тобто те, без чого отупілий нарід не може жити.
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09.06.2020 12:13 Відповісти
Сериал "Сваты" . "Гениальное" творение . Поклонники "Слуги народа" в восторге . Мы хотим построить новую страну ? Не получится . Слишком много не очень умных .
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09.06.2020 12:19 Відповісти
ткаченко-зеленковская
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09.06.2020 12:36 Відповісти
а ось і фільми

Глава Минкульта Ткаченко просит Шмыгаля рассмотреть вопрос о возврате 2 млрд грн финансирования на поддержку культуры - Цензор.НЕТ 7601
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09.06.2020 12:11 Відповісти
В законі вона буде тоді, коли найвеличніший протягне через свою монобільшість закон про першу лядь, як він хоче А поки що вона - незаконне формування
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09.06.2020 12:30 Відповісти
Чому Поярков не просить грошей на свої креативи? Може тут діло в іншому - хочеться попиляти лярди платників подптків.
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09.06.2020 12:12 Відповісти
Пояркова финансирует на своем канале Петро!
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09.06.2020 14:00 Відповісти
треба дати..... разом з пилорамою
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09.06.2020 12:13 Відповісти
Какой же мерзкий. Фу!
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09.06.2020 12:13 Відповісти
73/43%зебілів, ви цю мерзенність своїм галасуванням забезпечили всі разом!
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09.06.2020 12:22 Відповісти
кстати за "25%" - смотреть то надо:
а. первый тур(там не 25)
б. сколько набрала т.н. ЕС.(там даже и не 10)

ибо "Кивалов мне друг, но истина дороже"
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09.06.2020 12:30 Відповісти
Ткаченко анонсував зняття заборони на показ низки російських фільмів
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко поставив під сумнів доцільність запровадженої в Україні заборони на показ низки російських фільмів.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "UA: Перший".
"По-перше я вважаю, що і санкції були запроваджені необгрунтовано. По-друге, давайте розрізняти. Є заборона в'їзду. Яким чином заборона в'їзду може стосуватися аудіовізуального продукту. …На мій погляд, одна справа, коли є порушена кримінальна справа проти когось, наприклад Охлобистіна, Пореченкова, тоді це має стосуватися так званих чорних списків. Інша справа, коли автоматом всі ці люди заносяться в чорні списки, і сотні годин аудіовізуального продукту, в тому числі фільм Романа Балаяна, кладуться на полицю", - сказав Ткаченко.
Він наголосив, що заборона певним акторам на в'їзд до України не може одночасно слугувати підставою для заборони фільмів з їхньою участю.
Разом з тим, Ткаченко виключає можливість виділення бюджетних коштів на спільне з Росією виробництво серіалів.
Нагадаємо, у червні 2015 року в Україні було запроваджено заборону на показ в кінотеатрах і трансляцію в телеефірі фільмів та серіалів російського виробництва.
Зазначимо, станом на 2018 рік українське Держкіно заборонило трансляцію 780 російських фільмів і серіалів.
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09.06.2020 12:14 Відповісти
Аваков просит в два раза больше на поддержку пострадавших при борьбе с пандемией органов мвд.
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09.06.2020 12:16 Відповісти
у клованів бабла нема в принципі.

Хіба що - знімуть Якова Смолія, посталять на його місце Рабиновича, і почнуть друкувати "гроші".
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09.06.2020 12:17 Відповісти
"хорошо, пускай у нас разные вкусы, давайте спорить. я вообще за условное искусство! да, я не реалист, я вижу мир иначе, чем вы". но деньги - вперёд!
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09.06.2020 12:18 Відповісти
Не успел сесть в кресло а уже просит грошей.
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09.06.2020 12:18 Відповісти
этого следовало ожидать. затем и шел в министры. Каломой реши лразвалить и культуру Украины, толкает в бок етого"министра" - давай, к распилу готовы.
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09.06.2020 13:01 Відповісти
І яку сумму відвалять ;варталу-95;?
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09.06.2020 12:19 Відповісти
На скільки це збільшить діру в бюджеті? На що підуть кошти? Якщо прізвище цього "культурника" пов'язують з історією одеської кіностудії, то, мабуть, він напрвить ці кошти на розвиток саме неї? Нє? Може на новий серіал? В головній ролі буде Порєчєнков?
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09.06.2020 12:21 Відповісти
"Ликвидация-2" . Только в украинском варианте .
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09.06.2020 12:23 Відповісти
Вот, он, новый молодой министр!
А он хотел..... Всего два миллиарда..... Но ему не дали....
И вот наконец он сможет об этом объявить во всеуслышанье:
"Я хотел, но мне не дали, поэтому хрен вам, а не культура. Звоните в прачечную!"
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09.06.2020 12:23 Відповісти
Пропоную зняти гроші з медагогів і педиків, які несамовито підтримували владу кловунів і передати їх креативщикам для фінансування сватів і тролів.
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09.06.2020 12:26 Відповісти
Таксиситы и официанты тоже пострадали, кто им 2 лярда даст?
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09.06.2020 12:30 Відповісти
Санек, может сначала программу напишешь, по распилу?
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09.06.2020 12:34 Відповісти
Минкульта это было во время стецька.
Сейчас минкультуры.
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09.06.2020 12:49 Відповісти
сваты же надо за что-то снимать...
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09.06.2020 15:36 Відповісти
 
 