Глава Мінкульту Ткаченко просить Шмигаля розглянути питання про повернення 2 млрд грн фінансування на підтримку культури
Міністр культури Олександр Ткаченко просить прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля розглянути на засіданні уряду питання про повернення 2 млрд грн фінансування на підтримку культури.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"За нашою оцінкою, від 10-20 млрд грн втратили креативні індустрії під час кризи. Тому зараз стоїть питання виживання. Потрібно повернути секвестровані кошти на підтримку художників і інститутів, які вони представляють. Це перший крок. Сьогодні вже передав лист прем'єр-міністру Денису Шмигалю щодо повернення фінансування на підтримку культури. Зараз - це 2 млрд. грн. Буду лобіювати оперативний розгляд звернення", - написав Ткаченко.
За його словами, далі буде створена концепція, кому саме виділяються ці кошти. Серед іншого він зазначив, що в зв'язку з кризою стратегія розвитку галузі буде змінена.
Будь ласка, зачекайте...
а. первый тур(там не 25)
б. сколько набрала т.н. ЕС.(там даже и не 10)
ибо "Кивалов мне друг, но истина дороже"
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко поставив під сумнів доцільність запровадженої в Україні заборони на показ низки російських фільмів.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "UA: Перший".
"По-перше я вважаю, що і санкції були запроваджені необгрунтовано. По-друге, давайте розрізняти. Є заборона в'їзду. Яким чином заборона в'їзду може стосуватися аудіовізуального продукту. …На мій погляд, одна справа, коли є порушена кримінальна справа проти когось, наприклад Охлобистіна, Пореченкова, тоді це має стосуватися так званих чорних списків. Інша справа, коли автоматом всі ці люди заносяться в чорні списки, і сотні годин аудіовізуального продукту, в тому числі фільм Романа Балаяна, кладуться на полицю", - сказав Ткаченко.
Він наголосив, що заборона певним акторам на в'їзд до України не може одночасно слугувати підставою для заборони фільмів з їхньою участю.
Разом з тим, Ткаченко виключає можливість виділення бюджетних коштів на спільне з Росією виробництво серіалів.
Нагадаємо, у червні 2015 року в Україні було запроваджено заборону на показ в кінотеатрах і трансляцію в телеефірі фільмів та серіалів російського виробництва.
Зазначимо, станом на 2018 рік українське Держкіно заборонило трансляцію 780 російських фільмів і серіалів.
Хіба що - знімуть Якова Смолія, посталять на його місце Рабиновича, і почнуть друкувати "гроші".
А он хотел..... Всего два миллиарда..... Но ему не дали....
И вот наконец он сможет об этом объявить во всеуслышанье:
"Я хотел, но мне не дали, поэтому хрен вам, а не культура. Звоните в прачечную!"
Сейчас минкультуры.