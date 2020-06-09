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Єрмак Андрій (1352) Лерос Гео (383)

Єрмак про звинувачення "слуги народу" Лероса: Скоро суспільство дізнається, хто був замовником і в чиїх інтересах це відбувалося

Єрмак про звинувачення

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак відмовився коментувати звинувачення нардепа "Слуги народу" Гео Лероса на свою адресу.

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

В інтерв'ю Цензор.НЕТ Лерос заявив, що Єрмак нібито відрізав його від спілкування з президентом Зеленським.

"Це цілковита брехня. Так, він був радником президента, але я знаю, що президент зустрічався з ним лічені рази. Він звертався з якимись дивними проєктами. Президент сам ухвалює рішення, з ким йому зустрічатися, спілкуватися і як будувати відносини", - зазначив глава ОП.

Про звинувачення Лероса на свою адресу Єрмак сказав: "Ви ж бачите, що мені є багато що сказати. Але я утримуюся від цього; нехай все, що каже народний депутат, залишається на його совісті. Я не буду коментувати його слова".

Водночас, за словами Єрмака, з такими людьми, як Лерос, найкраща відповідь - це правда.

"Ну, ви знаєте, ця правда стане відома в результаті роботи правоохоронних органів; ця правда стане відома в результаті подальшого життя. Я думаю, скоро все суспільство отримає відповіді на ці та багато інших питань: хто був замовником, у чиїх інтересах це відбувалося, і так далі", - пояснив глава Офісу Президента.

Інтерв'ю з нардепом "Слуги народу" Гео Леросом читайте тут.

Також читайте: "Слуга народу" Лерос: Єрмак проводить співбесіди з усім Кабміном, взяв на себе функцію прем'єра, глави ОП та віцепрезидента України

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Топ коментарі
+83
То чиїх інтересах твій братєльнік торгував посадами?
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09.06.2020 12:32
+52
Єрмак,розкажи,хто замовив убивство твого брата і хто його воскресив
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09.06.2020 12:35
+46
Ермак про обвинения "слуги народа" Лероса: Скоро общество узнает, кто был заказчиком и в чьих интересах это происходило - Цензор.НЕТ 9482
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09.06.2020 12:34
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Да похрен , кто заказчик и тд . Одно понятно всем .что ты мразь кгбешная . тупое -жирное существо . которое торгует Украиной . а должно мести улицы с Педаликом на пару .
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09.06.2020 18:26 Відповісти
при Зеле дермак стала самой успешной блондинкой, фавориткой Вошьдя.. и по факту эта секретарша двух господ (хйла и клоуна) рулит страной, на которую внуку НКВДшника насрать, оно сейчас тупо наслаждается властью, которую ему "нареферендили по сериалу" умудрённые опытом 73%ные дебилы-экспериментаторы.. жрите, зебилы
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09.06.2020 19:08 Відповісти
Да уже все знают что ты такое и куда ты тянешь
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09.06.2020 19:20 Відповісти
ща угадаю......
....Порох?
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09.06.2020 20:49 Відповісти
100%
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09.06.2020 21:02 Відповісти
Закажчиком чего?
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09.06.2020 21:01 Відповісти
Пан Ермак, ты такой всесильный, с уважением к Вам просьба:
- на протяжении карантина в Станице Луганской, (ну это где ваш президент был уже дважды за свою вяло-текущую каденцию) неизвестный человек на мотоцикле или мифическом роввере без глушителя и днем и ночью - подчеркиваю, если Вам еще не довели правила общежития - то после 23-00 , носится - невзирая на КАРАНТИН-ДЕТЕЙ-СТАРИКОВ и скажу вам по-секрету - его никто не останавливает. К вам вопрос, кто так может поступать:
- члены 95 квартала;
- менты;
- бандиты????
ПС: позвоните Авакову - он сможет.
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09.06.2020 21:03 Відповісти
Єрмак, чого ти у кожній дирі качан кукурудзи? Куратори навчили?
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09.06.2020 21:24 Відповісти
Час вже з цім космічним дуетом закінчивати.
Країна не кабаре, а Єрмак не Мата Харі, пикою не вийшов.
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09.06.2020 21:27 Відповісти
Так на записях не брат Ермака, что ли? Актер какой-то?
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09.06.2020 21:36 Відповісти
хитрожопое, ватное Гавно думает что оно с козаком самые умные и хитрые....общество давно поняло кто сидит в кресле гаранта и благодаря чему ты Животное стало его "руководителем"....
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09.06.2020 22:15 Відповісти
Вот паскуда, всё придумывает,лишь бы выйти сухим из воды. Да хрен тебе в твою хитрую жопу, за всё, что натворил будешь отвечать, времена уже не те, чтоб скрыть все твои махинации и т.д и т.п.
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09.06.2020 22:32 Відповісти
Ермак! Поговаривают что ты сч сомнительными проектами мутишь воду в АП и якшаешься с русскими свиньями. А Лерос- никто, один из депутатов, всего лоишь. И брат у тебя явный коррупционер. Народ за тобой следит. Помни это!
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09.06.2020 22:41 Відповісти
Єрмак про звинувачення "слуги народу" Лероса: Скоро суспільство дізнається, хто був замовником і в чиїх інтересах це відбувалося - Цензор.НЕТ 4684
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09.06.2020 22:45 Відповісти
Смешно и жалко то, что Ермак не говорит "это не правда"..Он говорит , что знает кто эту правду засветил и ему эти люди (почему-то) не нравятся ...
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09.06.2020 23:04 Відповісти
и никто ж не сажает Ермака ибо власть у этой ОПГ сейчас. Только уже следующая власть будет судить или если люди восстанут...
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09.06.2020 23:21 Відповісти
дЕрьмак прямо говорит, что в его коррупции и взяточничистве виноват Лерос.

это Лерос насрал ему и его брату в штаны.
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10.06.2020 00:27 Відповісти
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