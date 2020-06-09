Єрмак про звинувачення "слуги народу" Лероса: Скоро суспільство дізнається, хто був замовником і в чиїх інтересах це відбувалося
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак відмовився коментувати звинувачення нардепа "Слуги народу" Гео Лероса на свою адресу.
Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ.
В інтерв'ю Цензор.НЕТ Лерос заявив, що Єрмак нібито відрізав його від спілкування з президентом Зеленським.
"Це цілковита брехня. Так, він був радником президента, але я знаю, що президент зустрічався з ним лічені рази. Він звертався з якимись дивними проєктами. Президент сам ухвалює рішення, з ким йому зустрічатися, спілкуватися і як будувати відносини", - зазначив глава ОП.
Про звинувачення Лероса на свою адресу Єрмак сказав: "Ви ж бачите, що мені є багато що сказати. Але я утримуюся від цього; нехай все, що каже народний депутат, залишається на його совісті. Я не буду коментувати його слова".
Водночас, за словами Єрмака, з такими людьми, як Лерос, найкраща відповідь - це правда.
"Ну, ви знаєте, ця правда стане відома в результаті роботи правоохоронних органів; ця правда стане відома в результаті подальшого життя. Я думаю, скоро все суспільство отримає відповіді на ці та багато інших питань: хто був замовником, у чиїх інтересах це відбувалося, і так далі", - пояснив глава Офісу Президента.
Інтерв'ю з нардепом "Слуги народу" Гео Леросом читайте тут.
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....Порох?
- на протяжении карантина в Станице Луганской, (ну это где ваш президент был уже дважды за свою вяло-текущую каденцию) неизвестный человек на мотоцикле или мифическом роввере без глушителя и днем и ночью - подчеркиваю, если Вам еще не довели правила общежития - то после 23-00 , носится - невзирая на КАРАНТИН-ДЕТЕЙ-СТАРИКОВ и скажу вам по-секрету - его никто не останавливает. К вам вопрос, кто так может поступать:
- члены 95 квартала;
- менты;
- бандиты????
ПС: позвоните Авакову - он сможет.
Країна не кабаре, а Єрмак не Мата Харі, пикою не вийшов.
это Лерос насрал ему и его брату в штаны.