Делегація України вимагатиме від Ірану виплати компенсацій родичам загиблих під час знищення літака МАУ, - Єнін

Українська делегація на переговорах з Іраном вестиме перемовини на міжурядовому рівні і вимагатиме від іранської сторони максимально повного виконання нею міжнародно-правових зобов'язань, зокрема щодо виплати компенсацій родичам загиблих в результаті знищення літака авіакомпанії "МАУ" в Ірані, заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

"Йдеться про те, що на першому етапі родичі загиблих мають отримати так звану "hardship" - страховку від страхових компаній. Після цього страхові компанії в регресному порядку звертаються до іранської сторони за відшкодуванням зазнаних збитків. Українська делегація буде вести переговори на міжурядовому рівні і зажадає від іранської сторони максимально повного виконання нею міжнародно-правових зобов'язань, в тому числі щодо виплати компенсацій", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Єнін пояснив, що формула підрахунку компенсацій якраз є одним з предметів переговорного процесу.

"Її розрахунок є досить непростим. Завданням української делегації буде забезпечення гідного рівня компенсацій відповідно до найкращих практик в цій сфері", - підкреслив він.

Заступник голови МЗС також додав, що Україна буде активно сприяти компенсації збитків МАУ.

Також читайте: Україна не бачить реального просування в розслідуванні катастрофи літака МАУ і розраховує, що Іран якнайшвидше перейде від красивих слів до дій, - Єнін

Єнін поінформував, що найближчим часом очікується оприлюднення указу президента про склад української делегації на переговорах з іранською стороною. Крім того, планується затвердити відповідні директиви делегації.

"Тим не менш, ми не стоїмо на місці, ми ведемо досить активні переговори з тим, щоб стимулювати іранську сторону до максимально ефективної співпраці не тільки з Україною, але і з іншими державами, які постраждали в результаті цієї катастрофи. Багато в чому це залежить від політичної волі іранської сторони ", - сказав він.

Заступник міністра зазначив, що під час минулої ради Міжнародної організації цивільної авіації в березні цього року іранська сторона запевнила, що передача відбудеться протягом двох тижнів.

"Безумовно, можна робити певні поправки на заходи, пов'язані з пандемією. Однак я впевнений, що іранська сторона, відтягуючи передачу чорних скриньок, грає не на свою користь", - підкреслив він.

Читайте: Офіційний Іран не відповідає на запити України, є тільки заяви в ЗМІ щодо готовності співпрацювати, - Єнін

Крім того, Єнін нагадав, що вимоги Чиказької конвенції та Монреальської конвенції визначають принцип невідкладної розшифровки або, в разі відсутності належних технічних можливостей, невідкладної і безумовної передачі для розшифровки чорних скриньок тій державі, яка має відповідне обладнання та авторизоване компанією-виробником, в даному випадку "Боїнг", програмне забезпечення.

"Ключовою на цьому етапі є довіра і міжнародне визнання результатів відповідної експертизи саме тому, що не можна виключати, що на певній стадії, якщо переговори з Іраном зайдуть в безвихідь, і відповідні переговорні можливості будуть вичерпані, Україні доведеться, можливо, разом з іншими державами, звертатися до інших механізмів захисту своїх інтересів", - сказав він.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Дивіться також: "Для МАУ поминальні дні цього року неймовірно болючі і сумні", - фільм пам'яті екіпажу рейсу PS752, збитого в Тегерані. ВIДЕО

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Пізніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року за Тегераном літаку Міжнародних авіаліній України майже завершена.