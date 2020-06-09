"Слуга народу" Лерос про справи проти Порошенка: Доведіть або вибачтеся перед людиною і розпишіться у своїй нікчемності

Офіс Генпрокурора і ДБР повинні або довести провину п'ятого президента Петра Порошенка, або вибачитися перед ним.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив нардеп "Слуги народу" Гео Лерос.

Парламентарій зазначає, що "Венедіктова зайшла на посаду Генерального прокурора, пообіцявши, що посадить Порошенка".

"Але всі ж іще перед виборами говорили, що Свинарчук під прикриттям Порошенка краде на "оборонці". Це ж ключовий цвях був! Так доведіть! Або - вийдіть і вибачтеся перед людиною, розпишіться в своїй нікчемності", - вважає Лерос.

У той же час, нардеп не підтримує Порошенка.

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"Але якщо декларувалося, що ця людина краде на "оборонці", він повинен сісти конкретно за це. А його тягають за якісь картини. Це просто смішно. Зараз ДБР і Генеральна прокуратура набивають рейтинг Порошенку своїми діями", - пояснив Лерос.

Повний текст інтерв'ю з нардепом "Слуги народу" Гео Леросом читайте тут.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 26 травня співробітники ДБР, застосовуючи фізичну силу, зламали двері музею Івана Гончара в Києві, в якому було відкрито виставку картин з приватної колекції Петра і Марини Порошенків.

У ДБР спростовують інформацію про штурм будівлі музею і пояснюють, що проводять огляд картин в рамках розслідування кримінального провадження.