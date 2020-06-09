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Порошенко (15080) ДБР (3307) Лерос Гео (383) Офіс Генпрокурора (3160)

"Слуга народу" Лерос про справи проти Порошенка: Доведіть або вибачтеся перед людиною і розпишіться у своїй нікчемності

Офіс Генпрокурора і ДБР повинні або довести провину п'ятого президента Петра Порошенка, або вибачитися перед ним.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив нардеп "Слуги народу" Гео Лерос.

Парламентарій зазначає, що "Венедіктова зайшла на посаду Генерального прокурора, пообіцявши, що посадить Порошенка".

"Але всі ж іще перед виборами говорили, що Свинарчук під прикриттям Порошенка краде на "оборонці". Це ж ключовий цвях був! Так доведіть! Або - вийдіть і вибачтеся перед людиною, розпишіться в своїй нікчемності", - вважає Лерос.

У той же час, нардеп не підтримує Порошенка.

Також читайте: "Слуга народу" Лерос: Єрмак проводить співбесіди з усім Кабміном, взяв на себе функцію прем'єра, глави ОП та віцепрезидента України

"Але якщо декларувалося, що ця людина краде на "оборонці", він повинен сісти конкретно за це. А його тягають за якісь картини. Це просто смішно. Зараз ДБР і Генеральна прокуратура набивають рейтинг Порошенку своїми діями", - пояснив Лерос.

Повний текст інтерв'ю з нардепом "Слуги народу" Гео Леросом читайте тут.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 26 травня співробітники ДБР, застосовуючи фізичну силу, зламали двері музею Івана Гончара в Києві, в якому було відкрито виставку картин з приватної колекції Петра і Марини Порошенків.

У ДБР спростовують інформацію про штурм будівлі музею і пояснюють, що проводять огляд картин в рамках розслідування кримінального провадження.

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Топ коментарі
+33
Більш нікчемної влади в нас ще не було...
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09.06.2020 13:04
+29
Хотя я когда-то считал Овоща образцом тупости. Но Зеля и ему фору даст.
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09.06.2020 13:06
+29
"Слуга народа" Лерос о делах против Порошенко: Докажите, либо извинитесь перед человеком и распишитесь в своей никчемности - Цензор.НЕТ 5693
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09.06.2020 13:07
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бубочка извиняется исключительно перед зоофилом кадыркиным...
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09.06.2020 13:00 Відповісти
Всё очень напоминает предвыборную кампанию для Петра Алексеевича.И в этом спектакле участвуют и ГБР и ГПУ.Ничего не сделано по настоящему.Даже повестку вроде бы вручили Марине-ан нет не вручили говорят адвокаты.Вроде бы как- я лично положил в ваш почтовый ящик,а я там её не нашла.Неужто нет порядка,правил вручения повесток,а всё через пень - колоду.Спектакль ей богу.
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09.06.2020 13:50 Відповісти
Дубінскій-борець з корупцією?- Не сміши мої капці.
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09.06.2020 14:51 Відповісти
Зеленский увязает в топях порохоботского коррупционного болота.
И увязнет, если ему не помогут народные массы избавится от ылитного барыжья.
На примере выборов мэра Киева станет ясно, способна Украина выбрать
подобных Дубинскому вместо Кличков, чтобы обуздать коррупцию, или не способна.
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09.06.2020 16:58 Відповісти
https://twitter.com/fakeofforg/status/1140505531016208385?lang=en Дубинский - "Слава Украине - нацистский лозунг".
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09.06.2020 17:12 Відповісти
Фейкометательные потуги вышиванно-дерибанного петьриотизма а ля кацапский троль, как у тебя, Maxim Ak-Murza - не мое. Моё - свободная от кацапья независимая европейская Украина, твоё - обезумевшая от порохоботских воплей обдерибаненная окраина и русского мира и европейской цивилизации. Ты этого не понимаешь в силу убогости своего советского афицерского умишка.

Давно видно, что порохоботные мечут в Дубинского потому, что он сумел отодвинуть от Корыта одного из людей Порошенко. А может и не одного. И не одного еще отодвинет. От того и порохоботный фейкомётный лай на Дубинского.
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09.06.2020 17:33 Відповісти
На видео Бородатая Жопа прямым текстом заявляет, шо Слава Украине - нацистский лозунг. Но его русский лизоблюд по своей русской привычке отрицает очевидное. И поет так любимую всеми русскими песню явамниверю вывсеврети. Он великолепно подтверждает всеми известную истину - ткни русского в его собственное дерьмо - оно облизнется и попросит добавки.
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09.06.2020 17:51 Відповісти
Чем-то мне это напоминает знаменитое:"Вы все врете". Для них Зеленский- бог, а окружение ангелы и тут никакие аргументы, доказательства (даже видео) не помогут их убедить в ложности таких суждений.
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09.06.2020 18:08 Відповісти
Этот поциент - вообще особый случай. Такое впечатление, шо это не персона, а программа с заготовленными текстами. Одно время работал моим персональным зебобиком, преданно следовал за мной по цензору, оставлял кучки под каждым моим коментом
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09.06.2020 18:12 Відповісти
подонок, твои потуги меня оскорблять, называя русским - доказательство твоего интеллектуальной немощи и кацапкого скотства, которое испокон веков разносилось по Украине недоделками твоего покроя. Ты хоть залейся своими наливками и обрасти усами, но как родился русской дрянью на Сахалине так ею и помрёшь в Пенсильвании. Не ты первый, не ты последний такой у меня на жизненном пути. Не убил в себе кацапа, как я советовал - огребай заслуженное. И мне не впервой из-за подонков как ты уходить в бан - c'est la vie, adios pendejo.
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09.06.2020 18:20 Відповісти
Поперло дерьмо из пасти
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09.06.2020 18:24 Відповісти
ты мог бы и дома облегчиться, а не кричать о достигнутом на людях. Но ведь совковая казарма - она и в пенсильвании совковая казарма. Q.E.D.
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09.06.2020 18:30 Відповісти
Так шо там с "Слава Украине!"? Ты поддерживаешь точку зрения своего кумира, шо это нацистский лозунг?
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09.06.2020 18:36 Відповісти
https://censor.net/news/3200927/rumyniya_pohoje_predostavila_dubinskomu_grajdanstvo_esli_ustanovyat_chto_podany_poddelnye_dokumenty
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09.06.2020 19:18 Відповісти
Зараз почнеться.
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09.06.2020 13:01 Відповісти
Все домой , в 95-й . Там ваше место .
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09.06.2020 13:01 Відповісти
"Слуга народа" Лерос о делах против Порошенко: Докажите, либо извинитесь перед человеком и распишитесь в своей никчемности - Цензор.НЕТ 5693
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09.06.2020 13:07 Відповісти
Голый нардеп Кива подрабатывает на заправке .
https://vgolos.com.ua/news/lyshe-v-trusah-kyyevom-bigav-golyj-nardep-yakyj-proponuvav-sebe-za-intym-foto-video_1251631.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr
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09.06.2020 13:03 Відповісти
сцить сцикло таки.....

"Слуга народа" Лерос о делах против Порошенко: Докажите, либо извинитесь перед человеком и распишитесь в своей никчемности - Цензор.НЕТ 4135
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09.06.2020 13:03 Відповісти
И делает вид, что не в курсах о своих федоровских ботофермах

"Слуга народа" Лерос о делах против Порошенко: Докажите, либо извинитесь перед человеком и распишитесь в своей никчемности - Цензор.НЕТ 696
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09.06.2020 13:05 Відповісти
Недомірок взагалі не виносить критики. Тим більше справедливої і аргументованої.
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09.06.2020 13:06 Відповісти
То есть все кто против зедауна автоматически боты Порошенка. Это чисто кацапская идеология обвинять всех оппонентов в проплаченности. Тав все, типа госдеп оплачивает и Сорос
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09.06.2020 13:08 Відповісти
Ну это нормально. Я вот не голосовал ни за жирного торгаша ни за шута, но меня постоянно обвиняют в пристрастиях к Зе. Просто цензор - сайт ограниченных дебилов.
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09.06.2020 13:56 Відповісти
а в окно своего "лисапета" он когда нибубудь выглядывает ?
он видит что ему показывают вслед люди ?
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09.06.2020 13:16 Відповісти
На ЦЕНЗОР тоже видать не заходит.
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09.06.2020 13:19 Відповісти
Бубочкина свита (Мендуль и Лысая) утверждают, что Ослик - мазохист и лично перечитывает о себе всё на fb.
"Слуга народу" Лерос про справи проти Порошенка: Доведіть або вибачтеся перед людиною і розпишіться у своїй нікчемності - Цензор.НЕТ 8452
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09.06.2020 20:47 Відповісти
Ага. испугался диванных мамкиных патриотов
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09.06.2020 13:54 Відповісти
все знают, что мародерище поросенко виновен, просто договорились, а голобородько сел на потоки мародерища..
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09.06.2020 13:04 Відповісти
и как ты живёшь с такой болячкой?
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09.06.2020 13:22 Відповісти
это твой личный опыт? интересуйся у своего профильного доктора))
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09.06.2020 13:25 Відповісти
Я тебя в спам опущу, ну как всегда, кац))
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09.06.2020 13:30 Відповісти
ты многократно опущенный вальцманоид, всем теперь мстить из-за угла бредишь??
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09.06.2020 13:50 Відповісти
"Слуга народу" Лерос про справи проти Порошенка: Доведіть або вибачтеся перед людиною і розпишіться у своїй нікчемності - Цензор.НЕТ 2044
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09.06.2020 13:31 Відповісти
Всё немного проще. Что бы посадить кого-то в тюрьму сначала нужно сшить дело. Грамотно и юредически безупречно. А что бы посадить в тютьму кого-то типа Порошенко, с таким баблом, связями и политическим прикрытием, безупречность дела должна быть просто железобетонной. А это далеко не так просто.
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09.06.2020 13:35 Відповісти
юри... разумеется.
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09.06.2020 13:37 Відповісти
у вас, 73/43%зебілів, навіть з "безупречно" логіки проблеми, не те що з грамотністю. А причина ваших провалів в тому, що у вас в пріоритеті нагла цинічна брехня та маніпуляція; і ця брехня є чи не головною вашою ознакою.
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09.06.2020 13:46 Відповісти
бред собачий
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09.06.2020 19:24 Відповісти
"Слуга народа" Лерос о делах против Порошенко: Докажите, либо извинитесь перед человеком и распишитесь в своей никчемности - Цензор.НЕТ 3058
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09.06.2020 13:04 Відповісти
Більш нікчемної влади в нас ще не було...
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09.06.2020 13:04 Відповісти
Хотя я когда-то считал Овоща образцом тупости. Но Зеля и ему фору даст.
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09.06.2020 13:06 Відповісти
Так зедаун еще и более диктатороориентирован чем любой жругой украинский президент
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09.06.2020 13:10 Відповісти
в тому світі, де зюзіки вибачаються за свою нікчемність, тигрята бавляться разом із ягнятами
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09.06.2020 13:05 Відповісти
У Порошенко есть грехи, но он заработал и индульгенцию в виде "віра, мова", поэтому трогать его не следует.
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09.06.2020 13:06 Відповісти
Но выслать надо. Если сам не сбежит...
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09.06.2020 13:09 Відповісти
для ЗЕбилов!

Годовщине "Бега" Порошенко посвящается !

Не страшны дурные вести -
Мы в ответ бежим на месте,
В выигрыше даже начинающий.
Красота! Среди бегущих
Первых нет и отстающих -
Бег на месте общепримиряющий!
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09.06.2020 13:30 Відповісти
Згоден! Займати його не потрібно, - нехай тільки віддастиь крадене!
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09.06.2020 13:09 Відповісти
Що він в тебе вкрав, убоге? Бульбулятор?
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09.06.2020 13:16 Відповісти
Згоден!

А ты верни Пороху систему ПВО Киева, снайперские винтовки, снаряжение врачам против коронавируса и проч. и проч. и проч.
Это все куплено Порохом на его деньги
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09.06.2020 13:33 Відповісти
"Віра, мова, армія". Трогать следует всех, но то, что делает КГБ ГБР во главе с Вовочкой это перешло все границы разумного.
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09.06.2020 13:11 Відповісти
у кожного начальника, керівника є гріхи. Були і будуть. Оскільки в Україні досі діє совкове законодавство, яке трактується по-різному різними юристами; навіть тим, за якими остаточне рішення (суддями, зокрема).
Але всі такі "гріхи" Порошенка підлягають, як максимум покаранню відповідно норм до адміністративного кодексу, і не більше того. Того, чого нині в ДБР шиють йому по кримінальному - на глобус не налазить.
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09.06.2020 13:53 Відповісти
Бубачка його боїться як чорт ладану, а вкусити не може. Тому і біситься.
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09.06.2020 13:07 Відповісти
І чого ж боятися, на виборах "затоптав" як півень курку. Видно Ліза путчем "пуганула".
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09.06.2020 14:48 Відповісти
ЛЕРОС І ЛОГІКА, -РЯДОМ... Поки не сядуть хоча би частина ОЗУ, - нічого не буде! Лапшу на ухі-ухі......
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09.06.2020 13:08 Відповісти
Ще й само себе лайкнуло, бидло https://censor.net/user/452010. Гидота.
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09.06.2020 13:13 Відповісти
Російські кондові тролі відрізняються від українських, між іншим. Українські -просто дно. Вони недавно на Цензорі але більш тупіших за них тут ще не було.
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09.06.2020 13:19 Відповісти
Баба-яга в тылу у врага, петик среди зеленых, чужой среди своих.
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09.06.2020 13:08 Відповісти
Петя очень грамотно защищается. Деньги, связи и одураченные 15% не плохой набор инструментов в умелых руках. А с тем, что Порошенко умелый аферист, спорить глупо. Вот не пройди его партия в парламент, тогда он скорее всего уже бы давно покинул страну.
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09.06.2020 13:53 Відповісти
От чего ему защищаться? От обвинений в контрабанде картин? Кричали, что "Порошенко- барыга"? Покажите, где и сколько украл! А то трубили про "Свинарчуков", а дело по ним идет совсем по другому вопросу, а не тому что было в расследования "Гроши"
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09.06.2020 14:19 Відповісти
Прозвище "барыга", прочно закрепившееся за Порошенко, имеет несколько иное, более обширное толкование, нежели просто вор. Барыга это крайне эгоцентричный тип личности, всё внимание которой сконцентрировано исключительно на "я" и "моё". Такой человек фанатично ищет личную выгоду практически во всём к чему прикасается. При чём выгода эта не обязательно должна быть в материальной форме. Эта идея фикс и жизненное кредо настолько сильно, что подобные личности для достижения своих целей без малейшего зазрения совести легко пренебрегают и вредят другим и чужому.
Что же до преследования Порошенко, то я отчасти согласен с Леросом. Пора уже либо доводить хоть одно дело до суда, либо закрывать их все, как бесперспективные. Ибо это уже какой-то балаган. Ну а на счёт извинений- облезет!))
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09.06.2020 15:33 Відповісти
То есть, если например Вас, Георгий, обвинят в каком-либо преступлении, а потом отпустят без извинений - то для Вас это нормальная ситуация? И еще вопрос, барыга это Ваше отношение ко всем зажиточным людям, или это лично к Порошенко?
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09.06.2020 15:44 Відповісти
На сколько мне известно, Порошенко пока ни в чём официально не обвинили. Статус объвиняемого определяет суд.
Что же до зажиточности, то далеко не каждый богатый человек по своей натуре барыга. Это слабо зависящие друг от друга понятия. Барыги довольно часто встречаются и в среде не сильно преуспевших индивидуумов. Просто их цели гораздо мелочнее, а выгода незначительна. Но стремление к её получению и пренебрежение чужим абсолютно такое же.
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09.06.2020 15:56 Відповісти
Точно не обвиняют, но кошмарят постоянно. По поводу богатых, ну например Амансио Ортега занимался с бывшей женой продажей пошитой одежды, потом, насколько я помню у него сорвалась поставка в какой-то магазин( вроде как отказались от его услуг) и чтобы не обанкротиться он организовал продажу на своей улице - и пошло, теперь Амансио владелец Inditex и занимает где-то 6 позицию самых богатых людей мира. Порошенко занялся продажей какао-бобов, потом построил концерн "Рошен". У обоих люди работают на фабриках, кормят своих родных платят налоги государству - Ортега тоже барыга?
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09.06.2020 16:26 Відповісти
Твои несчастные потуги оскорбить оппонента, полностью характеризует тебя как личность. Мой совет в споры не лезь, разговаривать не умеешь. Понимаешь есть культура общения. Люди могут быть биполярных взглядов, но это не дает им право превращаться в скотов.
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09.06.2020 18:45 Відповісти
это прозвище - работа ФСБ , её 55 000 троляк , которые 24/7 в течение уже шести лет обсерают Порошенко , который не сдался ***** , ни раз не приехал к нему на поклон , который воевал против московии , пусть даже спасая свой бизнес , свои ( папины ) капиталы . Порох был нам попутчиком в деле построения Независимой Украины . Зеленский - нет. Зеля просто выживает на куске земли , именуемой Украиной . Зеле всё равно какая вера , какой язык , какая армия , ему главное - рейтинг любой ценой .Это тупик в развитии Украины .
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09.06.2020 19:28 Відповісти
Мне очень нравиться когда большинство считает нас одураченными. То есть Георгий выставляет, что их большинство поэтому они правы. Смею Вас разуверить - большинство редко бывает право, большинство выбрало гитлера и большинство поддерживает путина, большинство просто пользуется плодами меньшинства: великие изобретения, знаменитые книги, великолепное зодчество и тому подобное - удел меньшинства. А в нашей среде "одураченных" - Ада Роговцева, Ахтем Сейтаблаев, Ахтем Чийгоз, Оксана Забужко, Михаил Забродский и много-много других. Это просто честь и совесть нашего народа. Все знаменитые проукраинские блогеры тоже в стане "одураченных". Ну назовите хоть кого-нибудь подобных маштабов из так называемого большинства
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09.06.2020 15:32 Відповісти
Это не удивительно. Порошенко играет положительного персонажа, якобы полезного для страны. Поэтому в кругу поверивших много достойных людей. Но от этого его обман ещё более омерзителен.
Абсолютно не верным с вашей стороны является уравнение, где большинство представлено в роли сторонников ЗЕвласти. Большинству действительно не нравится игра Порошенко, но это отнюдь не означает, что это же большинство в восторге от Зеленского. Весьма инфантильные утвержения и часть заблуждений.
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09.06.2020 15:49 Відповісти
Ну вот почему Георгий Вы считаете, что правы? У Вас за плечами есть сбывшиеся предсказания или великие труды? Вы как и я люди и наше обычное состояние это ошибки.То есть и Вы и я можем заблуждаться( хотя меня друзья некоторое время называли Вольфом за то что еще в далеком 2001 года говорил что рф нападет на Украину( жаль что не ошибся)). То есть надо опираться на факты, которыми ни я, ни Вы не обладаете. Вы же без безапелляционно обвиняете Порошенко. Или все таки я не прав и у Вас действительно есть доказательства вины Петра Алексеевича. Так предоставьте нам и я если все окажется правдой я лично буду в суде против бывшего гаранта.
Насчет не верного якобы моего уравнения. Пардон, но это ваше высказывание:" одураченные 15% ", а за Зеленского отдали голоса 73%(даже если они не за него все равно голос пошел за нынешнего гаранта). Поэтому я и провел сравнительный анализ "достоинств" большинства
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09.06.2020 16:16 Відповісти
Я не прокурор и не судья. Поэтому и писал выше, что специалистам пора бы уже наконец определяться с виной (невиновностью) Петра Алексеевича. А я в свою очередь готов принять их вердикт.
Что же касается моего обывательского мнения, то оно очень простое. Я убеждён, что один из ярчайших представителей паразитарной системы власти, которая десятилетиями разъедала страну изнутри, в один миг не может превратиться в патриота-альтруиста. Ибо в силу своего возраста имею некий жизненный опыт, который утверждает, что человеческая личность не способна к таким резким и разительным трансформациям. Вы же и какая-то часть общества поверили в такие волшебные преобразования, чудесным образом произошедшие с одной конкретной личностью. Или же вы правда считаете что в СДПУо Кучмы-Медведчука-Суркиса Порошенко уже тогда хлопотал об армии? Или может полагаете что учредил партию Регионов с языковедом Азаровым, что бы отстаивать мову? Или может вы всерьёз убеждены, что в кабмине Януковича он хлопотал за веру?)))
Вы поверили пройдохе, большинство нет. В этом вся разница. Но большинство так же весьма не однородно. Оно весьма ситуативно, а значит не стабильно. К 2024г вполне может образоваться какое-то новое большинство. Ведь и в 2014-ом большинстао (54%) было иным.
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09.06.2020 16:51 Відповісти
В корне с Вами не согласен, я тоже родился и рос в ссср, но люблю Украину и терпеть не могу бывшую родину. Когда-то и я совершал ошибки, я верил например в коммунизм, был комсомольцем, но жизненный опыт многое поправил и вот я потомок древней графской династии стал бендеровцем. Люди могут меняться в любую сторону, например Филипп Петен выдающийся полководец Франции в 1-ой мировой против немцев, во второй лег под гитлера.
И напоследок, начало Вашего предыдущего высказывания:"Я не прокурор и не судья" и конец: "Вы поверили пройдохе", то есть Вы признаетесь, что мало знаете и не имеете право судит и тут же выносите вердикт: Порошенко - пройдоха. Мне мало импонирует фигура Тимошено, но я специально смотрел когда ее судили, чтобы понять степень ее вины - не дождался, получилось как в басне:" ты виноват уж в том, что хочется мне кушать" Понимаете, Георгий, я против огульных обвинений против кого-либо, даже если моего оппонента упекут в тюрьму на ложных показаниях, я буду за него воевать. Ну как то так.
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09.06.2020 17:37 Відповісти
"Слуга народа" Лерос о делах против Порошенко: Докажите, либо извинитесь перед человеком и распишитесь в своей никчемности - Цензор.НЕТ 9942
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09.06.2020 13:28 Відповісти
"Слуга народа" Лерос о делах против Порошенко: Докажите, либо извинитесь перед человеком и распишитесь в своей никчемности - Цензор.НЕТ 3791
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09.06.2020 13:29 Відповісти
голобородько и вальцманоиды - национальный позор Украины))
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09.06.2020 13:53 Відповісти
Десь за кадром ще буде Поярков.
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09.06.2020 14:51 Відповісти
Розліпіть свої сліпи парашенкін ні чим не кращий януковіча перший натягнувши шаровари прикрившись папірцем від любителів єврейського етносу спекулюючи на почуттях справжніх патріотів таємно та відкрито незаконно збагачувався за рахунок держави а легетівний як натуральний пацан в треніках продовжував справу своєї юності.Всім повинно бути піфіг що там каже невідомо з якого кактусу впавший депутат херус.Хоча парашенкін крав під час війни. От і мисліть порохолизи.
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09.06.2020 13:55 Відповісти
Ну теперь хоть стало ясно под дуду какого олигарха пляшет Лерос.
Очередное вскрытие консервы, внедрившейся в СН.
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09.06.2020 17:01 Відповісти
"и распишитесь в своей никчемности" (с)
Не зря у моники фамилия НЕЛОХ, не будет она нигде расписываться.
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09.06.2020 14:06 Відповісти
Ну и дураки вы все. Слово "бот" - это сокращение от "робот" - системы АВТОМАТИЧЕСКОЙ генерации сообщений на заданную тему.
Повторяю - не человек - сторонник кого-то, а автоматическая генерация!
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09.06.2020 18:23 Відповісти
О! Это же многое объясняет
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09.06.2020 19:36 Відповісти
 
 