Наступ на менеджмент Коломойського на "Центренерго" став однією з причин моєї відставки, - Гончарук

Наміри уряду Гончарука змінити керівництво державної компанії "Центренерго", яку контролює Ігор Коломойський, спровокували відставку прем’єр-міністра.

Про це заявив експрем’єр Олексій Гончарук у коментарі журналістам Bihus.info.

Експрем’єр зазначив, що мав підозру у належності керівника "Центренерго" Володимира Потапенка до групи впливу олігарха Ігоря Коломойського, і хотів його звільнити. На думку Гончарука, саме цей намір став однією з причин його звільнення з посади прем’єра.

"Я вважаю, що це могло бути одним із приводів. Але причина є точно глибшою", - сказав Гончарук.

Нагадаємо, за даними оприлюдненого раніше журналістського розслідування програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проєкт Радіо Свобода і UA: Перший) компанії, пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським, за пів року заробили понад 4 млрд грн на продажі вугілля та газу державній компанії "Центренерго". Фонд держмайна підтвердив 4 млрд дебіторської заборгованості "Центренерго".

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, який пов'язують із групою "Приват" Ігоря Коломойського. За підсумками 2019 року збитки держкомпанії становили 2,5 млрд грн, в 2018 вона була прибутковою (1,4 млрд грн).

Зокрема, в серпні "Центренерго" підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ "Нафта Форс", засновник і директор якої був оператором на АЗС ANP (входить до групи Приват) у Києві. За інформацією видання "Цензор.НЕТ", вугілля поставлялося за ціною 3165 грн за тону, що вдвічі більше ринкової на той момент - 1741 грн за тону. Крім того, "Центренерго" почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи "Приват" - Нікопольський і Запорізькі заводи феросплавів, "Дніпроазот", а також трейдера "Юнайтед Енерджі".

Окрім того, постачанням вугілля на "Центренерго" займалася близька до Коломойського компанія "Синтез Ойл". У її власності перебуває автомобіль, що використовувався у супроводі Володимира Зеленського, коли він був кандидатом у президенти, а олігарх Коломойський з партнерами – його групою підтримки.

12 травня народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець і його колега з фракції "Європейської Солідарності" Михайло Бондар закликали прем'єр-міністра Д.Шмигаля, а також в.о. міністра енергетики О.Буславець розібратися із закупівлею енергоносіїв для держкомпанії "Центренерго".

На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславець розкритикувала "Центренерго" за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями і початок закупівель природного газу у компанії "Юнайтед Енерджі", близької до олігарха Ігоря Коломойського, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після так званої "правки Геруса" щодо відкриття прямих поставок із РФ.