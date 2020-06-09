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відставка (1455) Центренерго (546)

Наступ на менеджмент Коломойського на "Центренерго" став однією з причин моєї відставки, - Гончарук

Наступ на менеджмент Коломойського на

Наміри уряду Гончарука змінити керівництво державної компанії "Центренерго", яку контролює Ігор Коломойський, спровокували відставку прем’єр-міністра.

Про це заявив експрем’єр Олексій Гончарук у коментарі журналістам Bihus.info.

Експрем’єр зазначив, що мав підозру у належності керівника "Центренерго" Володимира Потапенка до групи впливу олігарха Ігоря Коломойського, і хотів його звільнити. На думку Гончарука, саме цей намір став однією з причин його звільнення з посади прем’єра.

"Я вважаю, що це могло бути одним із приводів. Але причина є точно глибшою", - сказав Гончарук.

Нагадаємо, за даними оприлюдненого раніше журналістського розслідування програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проєкт Радіо Свобода і UA: Перший) компанії, пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським, за пів року заробили понад 4 млрд грн на продажі вугілля та газу державній компанії "Центренерго". Фонд держмайна підтвердив 4 млрд дебіторської заборгованості "Центренерго".

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, який пов'язують із групою "Приват" Ігоря Коломойського. За підсумками 2019 року збитки держкомпанії становили 2,5 млрд грн, в 2018 вона була прибутковою (1,4 млрд грн).

Зокрема, в серпні "Центренерго" підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ "Нафта Форс", засновник і директор якої був оператором на АЗС ANP (входить до групи Приват) у Києві. За інформацією видання "Цензор.НЕТ", вугілля поставлялося за ціною 3165 грн за тону, що вдвічі більше ринкової на той момент - 1741 грн за тону. Крім того, "Центренерго" почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи "Приват" - Нікопольський і Запорізькі заводи феросплавів, "Дніпроазот", а також трейдера "Юнайтед Енерджі".

Окрім того, постачанням вугілля на "Центренерго" займалася близька до Коломойського компанія "Синтез Ойл". У її власності перебуває автомобіль, що використовувався у супроводі Володимира Зеленського, коли він був кандидатом у президенти, а олігарх Коломойський з партнерами – його групою підтримки.

12 травня народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець і його колега з фракції "Європейської Солідарності" Михайло Бондар закликали прем'єр-міністра Д.Шмигаля, а також в.о. міністра енергетики О.Буславець розібратися із закупівлею енергоносіїв для держкомпанії "Центренерго".

На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславець розкритикувала "Центренерго" за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями і початок закупівель природного газу у компанії "Юнайтед Енерджі", близької до олігарха Ігоря Коломойського, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після так званої "правки Геруса" щодо відкриття прямих поставок із РФ.

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Топ коментарі
+3
1,4 ярда прибыли для госпредприятия - результат "смотрящего за ЦЭ Кононенко и 2,5 ярда убытка - результат нового смотрящего. Так кто же здесь "барыги"?
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09.06.2020 16:08
+2
Наступление на менеджмент Коломойского в компании "Центрэнерго" стало одной из причин моей отставки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 226
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09.06.2020 12:48
+2
А хто йому дозволив поставити там свій менеджмент ?
Чи не малий хриплий пісюаніст ?
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09.06.2020 12:54
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Наступление на менеджмент Коломойского в компании "Центрэнерго" стало одной из причин моей отставки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 226
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09.06.2020 12:48 Відповісти
о, самокатист нарисовался.
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09.06.2020 12:53 Відповісти
А хто йому дозволив поставити там свій менеджмент ?
Чи не малий хриплий пісюаніст ?
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09.06.2020 12:54 Відповісти
Да ладно, вот только руководство Центрэнерго все равно сменили и без тебя.
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09.06.2020 12:54 Відповісти
на бумаге да а по факту им до сих пор руководит коломойша
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09.06.2020 12:57 Відповісти
Леша, иди уже по добру-по-здорову. Специалист, ты наш.
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09.06.2020 12:56 Відповісти
зе нужно было мочить каломойшу, фирташей, ахметов, ****** соевых, медвепутов,... с первых дней. эти мега крысы никогда не нажрутся для них Украина это лакомый кусок для теребана между собой и не более.
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09.06.2020 13:08 Відповісти
Думаю, что Леша так ничего и не понял. Рупь за сто даю, что была какая-то шнобелястая телка, которая его порекомендовала на пост премьер министра. А потом акции той носатой плечевички пошли вниз. Причину мы не знаем. Или плохо плясала, или плохо там чего-то делала... А Леша сейчас мучается
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09.06.2020 13:41 Відповісти
а как туда этот менеджмент туда попал,чучелко? косить под идиота-новая внутренняя политика государства
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09.06.2020 14:32 Відповісти
Наступление на менеджмент Коломойского / Я не такая я жду трамвая. Такая , такая. Гончарук перед назначением встречался с Коломойским, - 10 сентября, 2019, 01:12
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09.06.2020 15:13 Відповісти
вот это зеленые коррупционеры, завалили дрим-тим
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09.06.2020 15:35 Відповісти
1,4 ярда прибыли для госпредприятия - результат "смотрящего за ЦЭ Кононенко и 2,5 ярда убытка - результат нового смотрящего. Так кто же здесь "барыги"?
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09.06.2020 16:08 Відповісти
Кроме этих убытков еще и 3,9 миллиарда кредиторской задолженности сделали . Т.е. если все сложить --получается за зеленый год украдено 7, 5 миллиардов ---и кто мародер и барыга?
Правильно беня с зелей!
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10.06.2020 00:58 Відповісти
 
 