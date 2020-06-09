Мінцифри планує за три роки перевести всі держпослуги в онлайн-формат, - Федоров

Міністерство цифрової трансформації України планує за три роки перевести всі державні послуги в онлайн-формат, а також розвинути всю необхідну інфраструктуру для цього.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі одного з телеканалів.

"Ми хочемо повністю перевести усі державні послуги в онлайн за три роки. Якщо не буде державної послуги онлайн, значить її взагалі не існуватиме", - сказав він.

Також віцепрем'єр повідомив про плани навчити за три року 6 мільйонів українців цифрової грамотності.

"Друга наша мета - навчити 6 мільйонів українців базової цифрової грамотності для того, щоб люди могли використовувати технології на повну потужність", - сказав Федоров.

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Він додав, що, за оцінками Міністерства цифрової трансформації, близько 52% українців вже володіють базовими цифровими навичками. Також Федоров виділив розвиток інтернет-зв'язку як третю ключову мету роботи міністерства.

"Третя наша мета – покрити всю країну, до 95%, інтернетом. Не може розвиватися цифрова економіка, якщо не буде інтернету", - зазначив він.

Федоров додав, що зараз рівень проникнення широкосмугового інтернету в Україні становить близько 80%. Четвертою метою віцепрем'єр виділив розвиток IT-бізнесу.

"Четверта наша мета – збільшити частку IT-індустрії до 10% ВВП", - сказав він.

Як повідомлялося, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, протягом цього року в онлайн на порталі державних послуг "Дія" буде переведено 50 пріоритетних публічних послуг.





