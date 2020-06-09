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Мінцифри планує за три роки перевести всі держпослуги в онлайн-формат, - Федоров

Мінцифри планує за три роки перевести всі держпослуги в онлайн-формат, - Федоров

Міністерство цифрової трансформації України планує за три роки перевести всі державні послуги в онлайн-формат, а також розвинути всю необхідну інфраструктуру для цього.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі одного з телеканалів.

"Ми хочемо повністю перевести усі державні послуги в онлайн за три роки. Якщо не буде державної послуги онлайн, значить її взагалі не існуватиме", - сказав він.

Також віцепрем'єр повідомив про плани навчити за три року 6 мільйонів українців цифрової грамотності.

"Друга наша мета - навчити 6 мільйонів українців базової цифрової грамотності для того, щоб люди могли використовувати технології на повну потужність", - сказав Федоров.

Також читайте: Жителі великих міст на місцевих виборах зможуть протестувати онлайн-голосування: свій вибір можна буде змінити протягом дня, - Федоров

Він додав, що, за оцінками Міністерства цифрової трансформації, близько 52% українців вже володіють базовими цифровими навичками. Також Федоров виділив розвиток інтернет-зв'язку як третю ключову мету роботи міністерства.

"Третя наша мета – покрити всю країну, до 95%, інтернетом. Не може розвиватися цифрова економіка, якщо не буде інтернету", - зазначив він.

Федоров додав, що зараз рівень проникнення широкосмугового інтернету в Україні становить близько 80%. Четвертою метою віцепрем'єр виділив розвиток IT-бізнесу.

"Четверта наша мета – збільшити частку IT-індустрії до 10% ВВП", - сказав він.

Як повідомлялося, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, протягом цього року в онлайн на порталі державних послуг "Дія" буде переведено 50 пріоритетних публічних послуг.


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Топ коментарі
+5
Диджитализация , цифротрансформация ... Эти "гении" давно были в магазине и ездили в общественном транспорте ?
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09.06.2020 12:54
+4
Федоров, ти типу продвинутий айтішнік, поясни мені як я можу підключити свій дівайс до ваших послуг?
Минцифры планирует за три года перевести все госуслуги в онлайн-формат, - Федоров - Цензор.НЕТ 7522
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09.06.2020 12:51
+2
саме для Вас політиками впроваджено карантин =( щоб ті, хто має кнопкові телефони померли від голоду...
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09.06.2020 13:00
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Федоров, ти типу продвинутий айтішнік, поясни мені як я можу підключити свій дівайс до ваших послуг?
Минцифры планирует за три года перевести все госуслуги в онлайн-формат, - Федоров - Цензор.НЕТ 7522
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09.06.2020 12:51 Відповісти
саме для Вас політиками впроваджено карантин =( щоб ті, хто має кнопкові телефони померли від голоду...
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09.06.2020 13:00 Відповісти
так можно в sim-меню функции добавить. Не так информативно как в смартфонах, но какую-то базовую функциональность можно впихнуть. Только прийдётся все симки привязать к паспортам, чтоб знать наверняка кому услуга предоставляется
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09.06.2020 14:03 Відповісти
а ещё можно за бюджетные деньги "провести тендер" и каждому гражданину закупить по смартфону
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09.06.2020 14:04 Відповісти
Диджитализация , цифротрансформация ... Эти "гении" давно были в магазине и ездили в общественном транспорте ?
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09.06.2020 12:54 Відповісти
в них своя ніша - звьозди нє йєздят в мєтро (С)
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09.06.2020 13:00 Відповісти
налоговая в "цифре" 20 лет (двадцать) не может исправить мой адрес проживания согласно прописке в паспорте! диджитализация говорите????
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09.06.2020 12:54 Відповісти
За три года!? Лучше за 10 лет.....идиоты.
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09.06.2020 12:57 Відповісти
а куди дінете дідусів та бабусь овер 60+
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09.06.2020 12:59 Відповісти
саме для них політиками впроваджено карантин =( щоб ті, хто має кнопкові телефони або не мають мобільних телефонів взагалі, померли від голоду...
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09.06.2020 13:00 Відповісти
???
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09.06.2020 13:00 Відповісти
На які кнопки тицяти для цього?
Минцифры планирует за три года перевести все госуслуги в онлайн-формат, - Федоров - Цензор.НЕТ 2200
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09.06.2020 13:00 Відповісти
а в мене ше така машинка на ходу
Мінцифри планує за три роки перевести всі держпослуги в онлайн-формат, - Федоров - Цензор.НЕТ 2076
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09.06.2020 13:06 Відповісти
Очередной придурок, записанный "предпринимателем" в городе Васильевка. Бедняжка даже на знает, что говорит. Вот, например ""Третья наша цель - покрыть всю страну, до 95%, интернетом. Не может развиваться цифровая экономика, если не будет интернета". Интересно, а знает ли это подставнеое лицо чьего-то бизнеса, что в интернет Украина за все время существования вообще ничего не вложила? Т.е. весь интернет частный. Или он что-то не понял, когда говорит от имени правителсьтва "мы собираемся"? Кто это "мы"? Придурок или мне показалось?
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09.06.2020 13:33 Відповісти
проблема не в тому щоб навчити громадян, а в тому щоб навчити Мінцихри орагнізовувати сервіси та систему безпеки.
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09.06.2020 13:45 Відповісти
Т.е. мінцихри буде работи захист приватним сіткам? Це неможливо. Краще собі дачу спорудити - питань буде менше.
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09.06.2020 15:53 Відповісти
Що там з впровадженням 5Джи? Чи хоча б покласти нормальні магістралі аби 4Джи запрацювало нормально.
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09.06.2020 13:49 Відповісти
 
 