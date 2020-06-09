Аваков просить Кабмін виділити 2,5 млрд для МВС з Фонду боротьби з коронавірусом. ДОКУМЕНТ
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся з офіційним листом до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням виділити 2,67 млрд з Фонду боротьби з коронавірусом на структури МВС.
Про це повідомляє організація StateWatch з посиланням на лист МВС, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з повідомленням, в травні Міністерство внутрішніх справ звернулося до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з офіційним листом з питання виділення коштів з Фонду боротьби з COVID-19.
У зверненні МВС зазначається, що "кошти у розмірі 2,5 мільярда гривень планується спрямувати на виплату доплати у розмірі до 50% заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії України та Державної прикордонної служби, особам рядового та начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення", як це передбачено окремою урядовою постановою.
Також МВС попросило 171 мільйон гривень на доплати медичним та іншим працівникам, які надають допомогу хворим на COVID-19 в медустановах Міністерства внутрішніх справ.
Будь ласка, зачекайте...
вот и аваков хочет "долю малую", бо увеличенное финансирование-2020 на мвд - уже оприходовали))
Рада поддержала в первом чтении законопроект о направлении средств из Фонда борьбы с COVID-19 на ямочный ремонт дорог. Теперь Зеленский может быть абсолютно уверен, что в требованиях МВФ появится пункт об аудите этого фонда.
Дефицит Пенсионного фонда на конец мая 2020 года уже составляет около 32 млрд. гривен. Пенсионный фонд просит выделить из "Фонда борьбы с COVID-19" 15,2 млрд на первичное покрытие дефицита. ПФ немножко опоздал - ВР Украины уже закопало деньги в ямочный ремонт дорог.
Поджилки у них трясутся при упоминании денег. бабломаны.
imho, конечно.
Транши МВФ куда - то уплывают. Помощь ЕС используется не по назначению. Это бесхозяйственность.
А так у меня независимое мнение, и я его высказываю без оглядки. Даже не читая комменты.
Юморист Зеленский может их осмеять, а вот перекрыть пока не может, ибо не имеет для этого нужных диктаторских полномочий, да и компетенцию интенцией не заменишь.
Нужно всенародное неприятие схематоза и коррупционеров, в какие бы вышиванки они не рядились. А есть ли оно? Не-выборы Кличко в Киеве могут стать индикатором.
Рюкзаки - позорная страница, но что-то я не слышал про рецидивы, а потому
готов верить Авакову больше, чем младо-порошне и соросью в окружении Зеленского,
и лаю порохоботских гиен на Цензоре.
Но я не соглашусь, чтоб трынькать деньги Европы не по назначению.
По соевым я , конечно, в одной лодке с тобой.
а соевые - порошенковское ылитное барыжьё.
(і молоко-за врєдность !)
теперь оказывается, что единственное как он может "разобраться" это увеличить доить населения и бюджет
3 ч.
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ПОДАЙТЕ Авакову на премии - холопы мало бабла данью платят...
"Міністерство внутрішніх справ офіційним листом звернулось до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо надання 2,5 мільярда гривень на доплати поліцейським..."
П.С.: для особо одаренных - картинка из гугля просто для визуализации того, что происходит в Киеве возле станций метро и по всей стране.
Нечем уркам платить?