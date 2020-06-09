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Аваков просить Кабмін виділити 2,5 млрд для МВС з Фонду боротьби з коронавірусом. ДОКУМЕНТ

Аваков просить Кабмін виділити 2,5 млрд для МВС з Фонду боротьби з коронавірусом. ДОКУМЕНТ

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся з офіційним листом до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням виділити 2,67 млрд з Фонду боротьби з коронавірусом на структури МВС.

Про це повідомляє організація StateWatch з посиланням на лист МВС, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, в травні Міністерство внутрішніх справ звернулося до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з офіційним листом з питання виділення коштів з Фонду боротьби з COVID-19.

У зверненні МВС зазначається, що "кошти у розмірі 2,5 мільярда гривень планується спрямувати на виплату доплати у розмірі до 50% заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії України та Державної прикордонної служби, особам рядового та начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення", як це передбачено окремою урядовою постановою.

Також МВС попросило 171 мільйон гривень на доплати медичним та іншим працівникам, які надають допомогу хворим на COVID-19 в медустановах Міністерства внутрішніх справ.

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Аваков просить Кабмін виділити 2,5 млрд для МВС з Фонду боротьби з коронавірусом 01

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Топ коментарі
+11
...рюкзаков, причем фонд на борьбу с COVID к зарплатам мусоров?
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09.06.2020 13:10
+10
давай деньги!
Аваков просит Кабмин выделить 2,5 млрд для МВД из Фонда борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2786
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09.06.2020 13:10
+7
Це серьйозно??? Це пи...ць!!
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09.06.2020 13:10
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У Авакова руки чешутся подмять всю власть под себя. Если б не ЕС под боком, 100% портреты его висели по всей стране.
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09.06.2020 13:10 Відповісти
Їж, Мартине, мати ще підкине.
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09.06.2020 13:18 Відповісти
не всё ж бабло только на распил бене и его животным - вислюку и Ко)
вот и аваков хочет "долю малую", бо увеличенное финансирование-2020 на мвд - уже оприходовали))

Рада поддержала в первом чтении законопроект о направлении средств из Фонда борьбы с COVID-19 на ямочный ремонт дорог. Теперь Зеленский может быть абсолютно уверен, что в требованиях МВФ появится пункт об аудите этого фонда.

Дефицит Пенсионного фонда на конец мая 2020 года уже составляет около 32 млрд. гривен. Пенсионный фонд просит выделить из "Фонда борьбы с COVID-19" 15,2 млрд на первичное покрытие дефицита. ПФ немножко опоздал - ВР Украины уже закопало деньги в ямочный ремонт дорог.
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09.06.2020 13:35 Відповісти
Атаки на Авакова - перевод стрелок с Порошенко. Не зря порохоботники подтянулись.
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09.06.2020 14:16 Відповісти
Це серьйозно??? Це пи...ць!!
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09.06.2020 13:10 Відповісти
Дайте мені та ще й моїм дітям!
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09.06.2020 13:19 Відповісти
давай деньги!
Аваков просит Кабмин выделить 2,5 млрд для МВД из Фонда борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2786
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09.06.2020 13:10 Відповісти
А у меня другая ассоциация сыграла "Сбор денег для ремонта провала"Аваков просит Кабмин выделить 2,5 млрд для МВД из Фонда борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 1947
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09.06.2020 13:16 Відповісти
Напав нежить, ніде й шматок хліба не влежить.
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09.06.2020 13:21 Відповісти
...рюкзаков, причем фонд на борьбу с COVID к зарплатам мусоров?
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09.06.2020 13:10 Відповісти
при том, как и к ямочному ремонту дорог: РАСПИЛ и воровство денег.))
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09.06.2020 13:38 Відповісти
Рада поддержала в первом чтении законопроект о направлении средств из Фонда борьбы с COVID-19 на ямочный ремонт дорог.
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09.06.2020 13:39 Відповісти
ніхрєна сібє аппєтіт у Бєніно Муссоріні !!!
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09.06.2020 13:11 Відповісти
Аваков має бути звільнений за те що не вміє керувати МВС та економити державні кошти! Розвів бардак, корупцію та кримінал в поліції і ще дайте йому 2,5 млрд грн! Бюджет МВС і так вже наближається до армійського бюджету! Де поділись виділені кошти? Перерозподіляйте в себе в міністерстві, економте!
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09.06.2020 13:11 Відповісти
Собі на прибиль, другим на погибель.
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09.06.2020 13:23 Відповісти
Жадність - як річка: чим далі, тим ширше.
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09.06.2020 13:26 Відповісти
нужно было не подыгрывать аваковским шавкам, когда предвыборная компания была, и все бегали за Порошенко. что бы ему нагадить. Тогда это было самое важное для подстилок кацапских, и вот выбрали, пусть садит.
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09.06.2020 13:29 Відповісти
Богатая страна Украина, и населена удивительными людьми, имя им нарид!!!
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09.06.2020 13:15 Відповісти
Ненаситному все мало.
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09.06.2020 13:26 Відповісти
По другому он не может делать реформы, только за деньги и,притом, не малые, чтобы и себе, любимому, выкроить ЛАКОМЫЙ КУСИЩЕ !!!!
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09.06.2020 14:34 Відповісти
Врачам поднять зп с бюджета нет
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09.06.2020 13:18 Відповісти
по горло в воді, а пити просить.
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09.06.2020 13:28 Відповісти
бедненький побираться начал..
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09.06.2020 13:21 Відповісти
На рюкзаки?
Поджилки у них трясутся при упоминании денег. бабломаны.
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09.06.2020 13:22 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что на этот раз вы не правы и что-то подцепили у порохоботных.
imho, конечно.
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09.06.2020 14:13 Відповісти
Прям. Соевые - отдельно, но историю с рюкзаками мы не забыли, даже если её постарались закрыть. ЕС дал Украине на COVID, который ещё продлится пару лет (по мнению профессионалов), то зачем в эту казну протягивать руки. Осенью вирус реактивизируется, и Украина будет снова просить?
Транши МВФ куда - то уплывают. Помощь ЕС используется не по назначению. Это бесхозяйственность.
А так у меня независимое мнение, и я его высказываю без оглядки. Даже не читая комменты.
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09.06.2020 14:44 Відповісти
Транши МВФ уплывают по барыжьим и соросятским схематозным каналам.
Юморист Зеленский может их осмеять, а вот перекрыть пока не может, ибо не имеет для этого нужных диктаторских полномочий, да и компетенцию интенцией не заменишь.
Нужно всенародное неприятие схематоза и коррупционеров, в какие бы вышиванки они не рядились. А есть ли оно? Не-выборы Кличко в Киеве могут стать индикатором.
Рюкзаки - позорная страница, но что-то я не слышал про рецидивы, а потому
готов верить Авакову больше, чем младо-порошне и соросью в окружении Зеленского,
и лаю порохоботских гиен на Цензоре.
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09.06.2020 18:00 Відповісти
Я ему не очень доверяю в смысле немеркантильности, т.к. в прошлые времена он в Харькове что-то крутил (не помню точно, что).
Но я не соглашусь, чтоб трынькать деньги Европы не по назначению.
По соевым я , конечно, в одной лодке с тобой.
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09.06.2020 19:31 Відповісти
шантаж авакяна .
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09.06.2020 13:23 Відповісти
мусора легче убить чем прокормить ))
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09.06.2020 13:24 Відповісти
А коррупционный олигархат Порошенкоподобных барыг?
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09.06.2020 14:11 Відповісти
то самое ворье .я его что вспоминал .? или ты бот кацапский ?
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09.06.2020 16:55 Відповісти
боты кацапские защищают чекистский олигархат и пуйловский паханат,
а соевые - порошенковское ылитное барыжьё.
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09.06.2020 17:09 Відповісти
а ты значит за всемирный еврейский паханат ?
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09.06.2020 17:15 Відповісти
значит у нулёвки нет извилин, чтобы думать. Скажи-ка, нулёвка, кто фюрер русни и чей Крым? Внятно скажи, убедительно.
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09.06.2020 17:38 Відповісти
рюкзаков мало?
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09.06.2020 13:26 Відповісти
Как начинают дерибанить фонд борьбы с коронавирусом. Сначала ободрали всех для фонда (ну это необходимость нужная), а теперь растаскивают на дороги и МВД под видом благих намерений. И как всегда деньги не дойдут до цели.
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09.06.2020 13:27 Відповісти
Под шум хлопушек обвинений Зеленского, Авакова и Ермака порохоботное барыжьё стремится именно к этому - такова цель и суть вышиванно-дерибанного петьриотизма.
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09.06.2020 17:12 Відповісти
Когда вирус хочет бороться против вируса и требует бабла , вывод простой =аваковирус , короновирус останутся, а бабло исчезнет.
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09.06.2020 13:28 Відповісти
ага. а Порох пусть со своего фонда больницы костюмами снабжает. ДБ.
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09.06.2020 13:28 Відповісти
2 лярда себе,как пить дать,не...
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09.06.2020 13:29 Відповісти
Разбой. беспредел. рейдерство, ДТП, изнасилование - и дайте 2,5 млр. грн? А что еще тебе дать? Под жопу мешалкой и на нары.
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09.06.2020 13:36 Відповісти
Лікарі пальчик смокчуть,але мєнти-то святе !
(і молоко-за врєдность !)
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09.06.2020 13:37 Відповісти
Петр 1 говорил - эту сволочь кормить не надо, она сама себя прокормит!
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09.06.2020 13:37 Відповісти
а говорил же что "главное выжить - потом разберемся"
теперь оказывается, что единственное как он может "разобраться" это увеличить доить населения и бюджет
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09.06.2020 13:43 Відповісти
Аваков, по ходу, деньги от геликоптеров уже проел.
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09.06.2020 13:58 Відповісти
Гроші зараз йому конче необхідні для придбання лояльності підлеглих.
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09.06.2020 14:21 Відповісти
Им сколько ни дай им будет мало.
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09.06.2020 14:30 Відповісти
А какую продукцыю выпускает данная организацbя...ответ только один.
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09.06.2020 14:31 Відповісти
https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__cft__[0]=AZXHXOY7-lQcIpINNAwr0E-ueuHkqgIEpOzI4grfxKdIzFT21GrtISM1BFlhtdk2A7Cl3DYdKmrATIkgTEi1Os-tY6c6Sd_6rHpdZuBRrR0bycmyMU12JRyL-Z_0Ai7iFjI&__tn__=-UC%2CP-R Миха Чаплыга

3 ч.
·

ПОДАЙТЕ Авакову на премии - холопы мало бабла данью платят...

"Міністерство внутрішніх справ офіційним листом звернулось до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо надання 2,5 мільярда гривень на доплати поліцейським..."

П.С.: для особо одаренных - картинка из гугля просто для визуализации того, что происходит в Киеве возле станций метро и по всей стране.Аваков просить Кабмін виділити 2,5 млрд для МВС з Фонду боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 2861
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09.06.2020 14:48 Відповісти
Обнищал, болезный?
Нечем уркам платить?
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09.06.2020 15:42 Відповісти
Аваков просить Кабмін виділити 2,5 млрд для МВС з Фонду боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 7456
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09.06.2020 16:10 Відповісти
НА МАСКИ ШОУ !?)
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09.06.2020 16:32 Відповісти
Мда...Ми багата країна виявляється, якщо можемо по 2,5 млрд. роздавати на право й на ліво....
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09.06.2020 16:46 Відповісти
---Якось НЕ солідно... Взяв би приклад із "- братанів по ремеслу .СУДДІВ ... На період карантину --знизили " нещасним " платню із 120 . до 47 тис. грн. і нічого : страйкують собі потехенько...інколи на роботу з*являються .../і хабарів не беруть . і нікого не гвалтують і не катують.../
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09.06.2020 16:46 Відповісти
А шо короновирус побежден окончательно, что фонд вовсю разворовывается?
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09.06.2020 19:38 Відповісти
Яку житєдіяльність забезпечуєте. Краще вас тварєй взагалі б не було.
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09.06.2020 22:04 Відповісти
 
 