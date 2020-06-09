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Новини Силовики
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напад (1095) Нацполіція (14886) Правоохоронні органи (2698) розбій (206) силовики (2512) лікарі (1269)

У центрі Києва троє чоловіків напали на лікаря і, погрожуючи ножем, відібрали у нього медобладнання вартістю 290 тис. грн. ВІДЕО+ФОТО

Працівники столичної міліції протягом кількох хвилин затримали групу чоловіків за розбійний напад на лікаря. Погрожуючи ножем, зловмисники відібрали у потерпілого медобладнання вартістю 290 тис. грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відділу комунікації поліції Києва в Facebook.

За даними правоохоронців, вночі в поліцію подзвонив зателефонував чоловік та повідомив, що на бульварі Тараса Шевченка на нього напали невідомі. За декілька хвилин на місце події прибули слідчо-оперативна група поліції та екіпаж патрульних поліцейських.

Як розповів начальник відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, потерпілий надав прикмети правопорушників правоохоронцям та вони розпочали їх пошуки: "Ми з’ясували, що потерпілий приїхав до столиці з метою придбання дороговартісного медичного обладнання, яке відібрали невідомі. Під час відпрацювання інформації на вулиці Саксаганського ми затримали одного з нападників, а його спільників неподалік Центрального залізничного вокзалу. Усі фігуранти затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України".

У центрі Києва троє чоловіків напали на лікаря і, погрожуючи ножем, відібрали у нього медобладнання вартістю 290 тис. грн 01

Затримані - уродженці міста Харкова, Ворзеля та мешканець Черкаської області, 1975, 1995 та 1992 років народження. Крім того, співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції встановили, що 45-річний харків’янин раніше судимий за скоєння пограбування. Він минулого року звільнився з місць позбавлення волі та відразу скоїв злочин і на даний час перебуває під слідством.

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У центрі Києва троє чоловіків напали на лікаря і, погрожуючи ножем, відібрали у нього медобладнання вартістю 290 тис. грн 02

"Ми вилучили речові докази: мобільний телефон, гроші, ноутбук та медичне обладнання. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 15-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна", - додав правоохоронець.

На цей час проводяться заходи, спрямовані на встановлення причетності затриманих до вчинення аналогічних злочинів на території столиці.

У центрі Києва троє чоловіків напали на лікаря і, погрожуючи ножем, відібрали у нього медобладнання вартістю 290 тис. грн 03

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Топ коментарі
+7
горбатых могила исправляет. пора возвращать смертную казнь.
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09.06.2020 13:20
+7
Постачальника пробийте- він в долі.
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09.06.2020 13:25
+5
Вопрос к цензору ,который я ставлю не в первый раз. На22уя мне такие фото .
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09.06.2020 14:28
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горбатых могила исправляет. пора возвращать смертную казнь.
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09.06.2020 13:20 Відповісти
Постачальника пробийте- він в долі.
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09.06.2020 13:25 Відповісти
100%. Попробуй потом сбыть это дорогостоящее мед.оборудование.
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09.06.2020 13:28 Відповісти
карманне мєдабарудованіє...мабуть ІВЛ?
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09.06.2020 13:30 Відповісти
або катетер пісюнковий з позолотою...
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09.06.2020 13:31 Відповісти
ГопотА...
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09.06.2020 14:23 Відповісти
Вопрос к цензору ,который я ставлю не в первый раз. На22уя мне такие фото .
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09.06.2020 14:28 Відповісти
Вопрос к цензору ,который я ставлю не в первый раз. На22уя мне такие фото ?
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09.06.2020 14:31 Відповісти
Маски наверное забрал весь запас медицинского спирта и колёса.со своим вирусобесием получаем безработицу а следовательно разгул преступности
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09.06.2020 17:25 Відповісти
Что за оборудование он перевозил ночью и куда?
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09.06.2020 19:56 Відповісти
 
 