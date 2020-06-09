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Новини Коронавірус і карантин
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Правила відпочинку дітей у таборах мають бути продумані з урахуванням ситуації з COVID-19, - Зеленський

Правила відпочинку дітей у таборах мають бути продумані з урахуванням ситуації з COVID-19, - Зеленський

За минуле літо в дитячих таборах було зафіксовано понад 80 спалахів різних інфекцій. Тому робота таких закладів в умовах епідемії коронавірусу має підвищені ризики.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на традиційній нараді з протидії поширення коронавірусної інфекції.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що щорічно в літніх таборах відпочиває 1-1,2 млн дітей.

"Це багато дітей, і правила їхнього відпочинку в умовах коронавірусу мають бути серйозно продумані. Водночас більшість таборів у нас у доволі застарілому стані. Нині маємо хорошу можливість провести їхній аудит, відремонтувати, де потрібно, підвищити критерії їхньої якості, комфорту, харчування дітей", – наголосив Володимир Зеленський.

Також читайте: За добу на COVID-19 захворіли 39 дітей і 34 медики, загалом 2003 дитини і 5135 медиків

Максим Степанов додав, що Кабінет Міністрів уже дозволив роботу баз відпочинку й розгляне пропозицію Президента щодо покращення якості роботи літніх таборів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд уважно ставиться до інформації ВООЗ щодо погіршення ситуації з коронавірусом у глобальному масштабі й того, що найбільшою загрозою нині є самозаспокоєння.

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Топ коментарі
+2
Правила отдыха детей в лагерях должны быть продуманы с учетом ситуации с COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2466
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09.06.2020 13:26
+2
в каждую дырку свой зеленый член сует - агония
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09.06.2020 13:31
+2
То пресс-секретарем по авиаперевозкам из Китая, то консультантом по сан-эпид режиму? Похоже заставить клоуна думать о государстве, в качестве президента, просто невозможно. Нарид, у вас моск был вообще, когда вы это ЧЮДО выбирали?
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09.06.2020 13:32
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Бла. Бла. Бла надо бы. Абырвал!!!!
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09.06.2020 13:26 Відповісти
Правила отдыха детей в лагерях должны быть продуманы с учетом ситуации с COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2466
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09.06.2020 13:26 Відповісти
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cnbc.com%2F2020%2F06%2F08%2Fasymptomatic-coronavirus-patients-arent-spreading-new-infections-who-says.html https://www.cnbc.com/2020/06/08/asymptomatic-coronavirus-patients-arent-spreading-new-infections-who-says.html
ТА НЕВЖЕ?
ВООЗ нарешті визнала, що безсимптомні носії коронавірусу не мають помітного впливу на розповсюдження інфекції (але притомні люди знали про це вже давно: серед іншого від незалежних вчених). Представниця організації наголосила, що натомість треба працювати з "симптомними випадками".
Що це означає?
1) Будь-які карантини повинні бути негайно повністю завершені.
2) Відслідковування контактів, носіння масок УСІМА, соціальне дистанціювання повинні бути припинені як міри, що не мають під собою ніякого наукового підгрунтя.
3) Обов'язкове вакцинування від КВ, що вже прийняте в низці країн, повинно бути визнане абсолютно зайвим і безглуздим.

Виродкам при владі ще треба визнати, що діти не є розповсюджувачами вірусами. І тому припинити обмеження роботи шкіл, дитсадків, таборів. А батькам заборонити вдягати намордники на своїх дітей, бо це вбиває їх здоров'я та імунітет.
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09.06.2020 13:29 Відповісти
ще не всі кацапи від коронавірусу сдохли?
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09.06.2020 13:32 Відповісти
що за хвороба, коли усюди крємль та путєн ввижаються? психіатр вже краплі виписав?
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09.06.2020 13:35 Відповісти
чого в тебе підгоріло,кацапчику, ,я просто запитав
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09.06.2020 13:39 Відповісти
спитав про те, що тобі найрідніше? на злодюжці і шапка горить
що далі? знову стрілки переводитимеш, як дитинка, що обісралася в дитсадку?
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09.06.2020 13:41 Відповісти
обісране кацапентяко,оці дурниці які ти постив якраз використовують кацапські дурнуваті троллі,такі як ти
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09.06.2020 13:46 Відповісти
стрілочник жалюгідний
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09.06.2020 13:49 Відповісти
лапоть дірявий
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09.06.2020 13:57 Відповісти
є щось за темою? або ж тільки пустопорожнє гівно з твого рота може литися, як прописано в методичці від Сабакова?
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09.06.2020 14:20 Відповісти
за темою я вже написав,дурко кацапське
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09.06.2020 14:22 Відповісти
де, серед того гівна, що ллється з твого помийного рота, є щось за темою, дурко аваківське?) час вкажи
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09.06.2020 14:29 Відповісти
дублюю відповідь на твоє гівно
обісране кацапентяко,оці дурниці які ти постив якраз використовують кацапські дурнуваті троллі,такі як ти Правила відпочинку дітей у таборах мають бути продумані з урахуванням ситуації з COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2824 і до чого тут сабаков він тобі особисто в штани наклав?
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09.06.2020 14:34 Відповісти
в каждую дырку свой зеленый член сует - агония
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09.06.2020 13:31 Відповісти
То пресс-секретарем по авиаперевозкам из Китая, то консультантом по сан-эпид режиму? Похоже заставить клоуна думать о государстве, в качестве президента, просто невозможно. Нарид, у вас моск был вообще, когда вы это ЧЮДО выбирали?
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09.06.2020 13:32 Відповісти
Коли вже виздихають борці з коронавірусом.
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09.06.2020 13:47 Відповісти
И какова детская смертность от коронавируса?
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09.06.2020 16:33 Відповісти
 
 