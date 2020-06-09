Правила відпочинку дітей у таборах мають бути продумані з урахуванням ситуації з COVID-19, - Зеленський

За минуле літо в дитячих таборах було зафіксовано понад 80 спалахів різних інфекцій. Тому робота таких закладів в умовах епідемії коронавірусу має підвищені ризики.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на традиційній нараді з протидії поширення коронавірусної інфекції.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що щорічно в літніх таборах відпочиває 1-1,2 млн дітей.

"Це багато дітей, і правила їхнього відпочинку в умовах коронавірусу мають бути серйозно продумані. Водночас більшість таборів у нас у доволі застарілому стані. Нині маємо хорошу можливість провести їхній аудит, відремонтувати, де потрібно, підвищити критерії їхньої якості, комфорту, харчування дітей", – наголосив Володимир Зеленський.

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Максим Степанов додав, що Кабінет Міністрів уже дозволив роботу баз відпочинку й розгляне пропозицію Президента щодо покращення якості роботи літніх таборів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд уважно ставиться до інформації ВООЗ щодо погіршення ситуації з коронавірусом у глобальному масштабі й того, що найбільшою загрозою нині є самозаспокоєння.