Правила відпочинку дітей у таборах мають бути продумані з урахуванням ситуації з COVID-19, - Зеленський
За минуле літо в дитячих таборах було зафіксовано понад 80 спалахів різних інфекцій. Тому робота таких закладів в умовах епідемії коронавірусу має підвищені ризики.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на традиційній нараді з протидії поширення коронавірусної інфекції.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що щорічно в літніх таборах відпочиває 1-1,2 млн дітей.
"Це багато дітей, і правила їхнього відпочинку в умовах коронавірусу мають бути серйозно продумані. Водночас більшість таборів у нас у доволі застарілому стані. Нині маємо хорошу можливість провести їхній аудит, відремонтувати, де потрібно, підвищити критерії їхньої якості, комфорту, харчування дітей", – наголосив Володимир Зеленський.
Максим Степанов додав, що Кабінет Міністрів уже дозволив роботу баз відпочинку й розгляне пропозицію Президента щодо покращення якості роботи літніх таборів.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд уважно ставиться до інформації ВООЗ щодо погіршення ситуації з коронавірусом у глобальному масштабі й того, що найбільшою загрозою нині є самозаспокоєння.
Будь ласка, зачекайте...
ТА НЕВЖЕ?
ВООЗ нарешті визнала, що безсимптомні носії коронавірусу не мають помітного впливу на розповсюдження інфекції (але притомні люди знали про це вже давно: серед іншого від незалежних вчених). Представниця організації наголосила, що натомість треба працювати з "симптомними випадками".
Що це означає?
1) Будь-які карантини повинні бути негайно повністю завершені.
2) Відслідковування контактів, носіння масок УСІМА, соціальне дистанціювання повинні бути припинені як міри, що не мають під собою ніякого наукового підгрунтя.
3) Обов'язкове вакцинування від КВ, що вже прийняте в низці країн, повинно бути визнане абсолютно зайвим і безглуздим.
Виродкам при владі ще треба визнати, що діти не є розповсюджувачами вірусами. І тому припинити обмеження роботи шкіл, дитсадків, таборів. А батькам заборонити вдягати намордники на своїх дітей, бо це вбиває їх здоров'я та імунітет.
що далі? знову стрілки переводитимеш, як дитинка, що обісралася в дитсадку?
обісране кацапентяко,оці дурниці які ти постив якраз використовують кацапські дурнуваті троллі,такі як ти і до чого тут сабаков він тобі особисто в штани наклав?