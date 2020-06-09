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Зеленський представив нового главу СЗР Валерія Кондратюка: Відмінна професійна підготовка, досвід і високий рівень освіти. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський представив колективу Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) новопризначеного главу Валерія Кондратюка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОПУ.

"Відмінна професійна підготовка, високий рівень освіти, значний управлінський досвід, набутий за час роботи на керівних посадах у воєнній розвідці, органах безпеки, на дипломатичній службі та в інших державних органах, дозволяють Валерію Віталійовичу Кондратюку успішно виконувати весь спектр відповідальних завдань для нашої країни", – сказав Глава держави.

Президент вручив новопризначеному голові СЗР службове посвідчення. Указ про призначення Валерія Кондратюка Глава держави підписав 5 червня.

Зеленський представив нового главу СЗР Валерія Кондратюка: Відмінна професійна підготовка, досвід і високий рівень освіти 01

Володимир Зеленський висловив переконання, що під керівництвом Валерія Кондратюка Служба зовнішньої розвідки посилить свою спроможність захищати національні інтереси в умовах гібридної війни проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Валерія Кондратюка головою Служби зовнішньої розвідки

Зі свого боку Валерій Кондратюк подякував Президенту за високу довіру. "Я розумію свою особисту відповідальність за виконання покладених на Службу зовнішньої розвідки завдань", – зазначив він.

Зеленський представив нового главу СЗР Валерія Кондратюка: Відмінна професійна підготовка, досвід і високий рівень освіти 02

Валерій Кондратюк наголосив, що пріоритетами в його діяльності на посаді голови СЗР є зміцнення агентурного апарату, покращення роботи інформаційно-аналітичних підрозділів, розвиток кібер- та технічної розвідки, вдосконалення матеріально-технічної бази, соціальний захист працівників служби та членів їхніх сімей.

Зеленський представив нового главу СЗР Валерія Кондратюка: Відмінна професійна підготовка, досвід і високий рівень освіти 03

На церемонії були присутні Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Андрій Таран, Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.

Зеленський представив нового главу СЗР Валерія Кондратюка: Відмінна професійна підготовка, досвід і високий рівень освіти 04

Генерал-лейтенант Валерій Кондратюк народився 1 січня 1970 року. Він є українським кадровим військовим, розвідником. Кондратюк працював на дипломатичних посадах, зокрема був військовим аташе України в Сполучених Штатах.

Зеленський представив нового главу СЗР Валерія Кондратюка: Відмінна професійна підготовка, досвід і високий рівень освіти 05
Фото: сайт ОПУ

Кондратюк із 3 березня 2014-го по 28 липня 2015 року обіймав посаду начальника департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

До 15 жовтня 2016 року він працював начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Із 16 жовтня 2016 року він був заступником глави Адміністрації Президента України, де відповідав за напрямок спецслужб. У вересні 2019 року був звільнений Зеленським.

Автор: 
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Топ коментарі
+11
Главком Зеленский 4 раза в таких командировках был...заочно.
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09.06.2020 13:46
+10
А личико, какое личико! Тжело будет прокормить...
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09.06.2020 13:36
+7
в следующем году Украина должна запустить два военных спутника разведки (спутники отечественной разработки КБ Южное), + последние два года восстанавливается и модернизируется центр космической связи наблюдения в Золочеве (Львовская обл)..
так что, внешняя разведка потихоньку оживает..
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09.06.2020 13:38
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А личико, какое личико! Тжело будет прокормить...
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09.06.2020 13:36 Відповісти
Вот если честно, на такие должности назначать надо после командировки на месяц, солдатом в зону боевых действий... Человек должен понимать Цену и ответственность своей будущей работы. Тогда он работу организует с учетом и того опыта.
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09.06.2020 13:36 Відповісти
Главком Зеленский 4 раза в таких командировках был...заочно.
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09.06.2020 13:46 Відповісти
Ну, відседиться він місяць в штабі. Хто туди вже не брав відрядження? Навть судді з прокурорами заради УБД відряджалися в зону.
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09.06.2020 14:30 Відповісти
Отличная профессиональная подготовка, высокий уровень образования, значительный управленческий опыт, приобретенный за время работы на руководящих должностях в военной разведке, органах безопасности, на дипломатической службе

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Ти краще оманський розкажи про його нерухомість сімейні статки автомобілі і все те чим сімейство володіє.
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09.06.2020 19:22 Відповісти
в следующем году Украина должна запустить два военных спутника разведки (спутники отечественной разработки КБ Южное), + последние два года восстанавливается и модернизируется центр космической связи наблюдения в Золочеве (Львовская обл)..
так что, внешняя разведка потихоньку оживает..
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09.06.2020 13:38 Відповісти
....многие украинцы или этнические украинцы,любят и сильно любят свою - неньку ,как то так....
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09.06.2020 14:21 Відповісти
А кем по легенде был этот кадровый разведчик с такими размерами.
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09.06.2020 13:44 Відповісти
военным атташе - обычное дело
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09.06.2020 14:17 Відповісти
Понятно а мысли были что фермером из Алабамы.
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09.06.2020 14:19 Відповісти
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09.06.2020 13:55 Відповісти
стесняюсь спросить... а с физподготовкой у этой жирной свиньи как? так же, как и у Юзика?
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09.06.2020 14:09 Відповісти
Не, ну дядя крупненький, не спорю. Но он же не полевой агент. Его задача - думать головой.
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09.06.2020 14:25 Відповісти
Не путай божий дар с яичницей, номерной "знаток".
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09.06.2020 16:05 Відповісти
Кстати, "Тарапунька" был тот еще украинофоб! Хоть и говорил по-украински, изображал "украинского простака", полу-дурачка. А ты я смотрю, не "полу", а на всю голову! Номера у меня в имени, из-за авторизации через gmail. Так что - притихни!
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09.06.2020 23:46 Відповісти
первое назначение ,как по мне конечно,которое не раздражает
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09.06.2020 14:18 Відповісти
через неделю уволит?
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09.06.2020 14:18 Відповісти
"Отличная профессиональная подготовка, высокий уровень образования, значительный управленческий опыт, приобретенный за время работы на руководящих должностях в военной разведке
"Заслуженный" косарь рассуждает об уроне подготовки...
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09.06.2020 14:26 Відповісти
"С 16 октября 2016 года он был заместителем главы Администрации Президента Украины". Надо дописывать "Настоящего Президента Украины, а не этого недоразумения, что сейчас". А так - выбор, похоже, нормальный. Кадровый голод заставляет Зе брать на работу профи от Пороха.
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09.06.2020 14:27 Відповісти
этого кондратюка надо заставить сдать норматив по физподготовке... как его сдают американские и европейские генералы в течение всего срока службы... 1 и 3 км на время... нормативное время...
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09.06.2020 14:36 Відповісти
"Отличная профессиональная подготовка, высокий уровень образования, значительный управленческий опыт,Источник: https://censor.net/n3200823, сказал Зеленский в отношении уволенного им в сентябре 2019 года генерала Кондратюка, до этого 5 лет работавшего в разведслужбах при резиденте Порошенко.
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09.06.2020 14:41 Відповісти
походу он любит думать во время еды
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09.06.2020 15:34 Відповісти
Это какой-то абсурд, как и вся "деятельность" Клоуна.
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09.06.2020 16:54 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе внешней разведки добыть данные, которые помогут в переговорах в Минске и во время встречи в "нормандском формате".
Об этом говорится в обращении Зеленского к СВР во время представления их нового главы Валерия Кондратюка, опубликованном на https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-sluzhbi-zovnishnoyi-rozvidki-zalishajtes-61533 сайте главы государства .

"Жду от службы разведывательную информацию для разработки оптимальной переговорной позиции Украины как в Минске, так и во время заседания в "нормандском формате". Вы должны приложить все усилия для сохранения международной поддержки Украины", - заявил глава государства.
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09.06.2020 16:56 Відповісти
Це нам прийдеться ще одну свиноматку кормити?
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09.06.2020 22:10 Відповісти
 
 