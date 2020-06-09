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Українські дипломати мають бути готовими надати максимальне сприяння бізнесу у виході на нові ринки Азії, - заступник глави МЗС Єнін

Українські дипломати мають бути готовими надати максимальне сприяння бізнесу у виході на нові ринки Азії, - заступник глави МЗС Єнін

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін вважає, що завдання дипломатичного корпусу - бути готовими надати максимальне сприяння українському бізнесу у виході на нові ринки Азії.

Про це Єнін сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"З огляду на потенціал азійського ринку, можна сказати, що ніша для українського експорту є фактично скрізь. Питання в тому, наскільки наш бізнес готовий використати цей потенціал. Наше завдання як для дипломатичного корпусу - бути готовими надати максимальне сприяння нашому бізнесу у виході на нові ринки, тобто йдеться про те, що це має бути визначено одним із ключових напрямів нашої дипломатичної активності на східному напрямі зовнішньої політики. Якщо ми знаємо, що отриманню доступу до іноземних ринків сприятимуть саме політичні контакти, підтримка наших посольств у державах акредитації, то наші установи мають відігравати проактивну роль у цьому процесі", - сказав Єнін.

Заступник голови МЗС зазначив, що одним із вагомих чинників політичного й економічного розвитку держав азійського регіону є Асоціація держав Південно-Східної Азії, або АСЕАН.

"Українська сторона нещодавно подала заявку про приєднання до цієї структури, й ми активно працюємо з тим, щоб це відбулося. Складно поки що прогнозувати конкретні терміни, але ми йдемо цим шляхом", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військово-політичне керівництво РФ може увійти до списку підозрюваних у справі MH17, - Єнін

Автор: 
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Топ коментарі
+2
А правительство не хочет спасти остатки бизнеса внутри страны? Сначала экономикой здесь заняться, а не дополнительными налогами обкладывать?
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09.06.2020 13:56
+1
знову млять в тайожний союз
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09.06.2020 13:48
+1
Хоть хтось, в цій країні хочить допомги бізнесу. Це вже добре.
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09.06.2020 14:07
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знову млять в тайожний союз
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09.06.2020 13:48 Відповісти
так то ж ти зробив разом! Намащуй на хліб!
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09.06.2020 14:16 Відповісти
я в першому турі голосував за порошенка а в другому порошенка перемогли б навіть кіт чи собака
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09.06.2020 14:19 Відповісти
как же так получилось, что у тебя в "друзьях" столько ольгинских?
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09.06.2020 15:57 Відповісти
хто і з чого ти взяв що вони ольгінські хоча лалашка можливо
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09.06.2020 16:02 Відповісти
абсолютно не важно их "происхождение", главное - пропихивают ольгинскую пропаганду
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09.06.2020 16:11 Відповісти
я проти російської пропаганди з 2009 року тут зареєстрований і пам'ятаю як іх тут орди ходили (раніше іх не банили)
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09.06.2020 16:21 Відповісти
Xa-xa.
Ребята, да кто же с вами дело иметь будет, если вы против компании Лимак, строящей метро в Днепре, выкатили целое уголовное дело ? Ваш режим воспринимают как юродивых.

https://youtu.be/GbccTEsIvOM
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09.06.2020 13:48 Відповісти
Венедиктова, а вы в курсе что затевая дело против Лимака, вы поставили Украину в ситуацию в которой с вашей страной вообще никто никаких бизнес-дел иметь не станет ?
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09.06.2020 13:53 Відповісти
Казел.
Каким боком тут дипломаты
Кабмин проводит переговоры о квотах, предприятия получают сертификат качества.
Та часть кабмина, которые дипломаты, при этом даже кофе не подаёт.
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09.06.2020 13:56 Відповісти
А правительство не хочет спасти остатки бизнеса внутри страны? Сначала экономикой здесь заняться, а не дополнительными налогами обкладывать?
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09.06.2020 13:56 Відповісти
Хоть хтось, в цій країні хочить допомги бізнесу. Це вже добре.
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09.06.2020 14:07 Відповісти
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1

Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·https://twitter.com/jozefkneht1/status/1270261262300086273 3 ч

Кулеба їхав до Будапешту на авто більше 2 тис. кілометрів туди і назад, щоб прогнутися і домовитися про створення суто угорського району на Закарпатті. Об'єднання громад за національною ознакою призведе до того, що вони спочатку почнуть вимагати автономії, а потім захочуть
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09.06.2020 14:28 Відповісти
Эмм...Есть АСЕАН,о котором и говорит Есин,а есть ASEM (Asia-Europe Meeting).Что это за организация:около 30-ти стран ЕС+Норвегия,Швейцария+около 20-ти стран Азии+секретариат АСЕАН.По сути,это не организация,а просто форум неформального общения и словоблудия.И именно туда Украина подала заявку еще в 14-ом году так,как уж очень Питроликсеич любил впустую полялякать и выглядеть поэффектней.Судя по всему,зеленая власть переняла этот талант,пудря обывателю мозги.Или шановный пан Есин тупо не отличает АСЕАН от ASEM?
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09.06.2020 16:03 Відповісти
 
 