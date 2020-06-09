Українські дипломати мають бути готовими надати максимальне сприяння бізнесу у виході на нові ринки Азії, - заступник глави МЗС Єнін

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін вважає, що завдання дипломатичного корпусу - бути готовими надати максимальне сприяння українському бізнесу у виході на нові ринки Азії.

Про це Єнін сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"З огляду на потенціал азійського ринку, можна сказати, що ніша для українського експорту є фактично скрізь. Питання в тому, наскільки наш бізнес готовий використати цей потенціал. Наше завдання як для дипломатичного корпусу - бути готовими надати максимальне сприяння нашому бізнесу у виході на нові ринки, тобто йдеться про те, що це має бути визначено одним із ключових напрямів нашої дипломатичної активності на східному напрямі зовнішньої політики. Якщо ми знаємо, що отриманню доступу до іноземних ринків сприятимуть саме політичні контакти, підтримка наших посольств у державах акредитації, то наші установи мають відігравати проактивну роль у цьому процесі", - сказав Єнін.

Заступник голови МЗС зазначив, що одним із вагомих чинників політичного й економічного розвитку держав азійського регіону є Асоціація держав Південно-Східної Азії, або АСЕАН.

"Українська сторона нещодавно подала заявку про приєднання до цієї структури, й ми активно працюємо з тим, щоб це відбулося. Складно поки що прогнозувати конкретні терміни, але ми йдемо цим шляхом", - додав він.

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