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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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На окупований Донбас прибули додаткові групи російських інструкторів для проведення навчань, - розвідка

На окупований Донбас прибули додаткові групи російських інструкторів для проведення навчань, - розвідка

Із 8 червня ц.р. у з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК російських окупаційних військ відновлено інтенсивні заходи з бойової підготовки на всіх полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, противником проводяться заняття з екіпажами бойових броньованих машин і танків, артилерійськими розрахунками з виконанням практичних стрільб, навчальні збори за окремими військово-обліковими спеціальностями.

Також одночасно зі ЗС РФ у російських окупаційних військах тривають заходи тижня мобілізаційної готовності.

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Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що для проведення зазначених заходів та контролю за їх виконанням до 1 та 2 АК окупантів прибули додаткові групи російських інструкторів та представники вищих органів управління ЗС РФ у складі комісій.

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"другая сторона" не хочет мира (В Зеленский )
Что за "другая сторона" - ХЗ
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09.06.2020 13:53 Відповісти
Как бы, уже - ну российские войска, а для нас это ужу тупо статистика.
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09.06.2020 13:58 Відповісти
у них в глазах было желание закончить войну?
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09.06.2020 14:19 Відповісти
Очень сильное.
Поэтому и приехали.
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09.06.2020 14:22 Відповісти
Войну можно закончить победив, или потерпев поражение. кацапы сдаваться явно не собираются, а войну закончить хотят. Видимо это "хотение" разглядел в глазах ***** клован.
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09.06.2020 14:32 Відповісти
Інструктуватимуть шахтьоров що потрібно викопати в шахтах.
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09.06.2020 14:22 Відповісти
Почалося літо і рутинні занняття з підтримання боєздатності ворога. Як я розумію з української сторони теж запланована низка заходів з підготовки протидії ворожій стороні. Як я розумію українська радіо-електронна служба зараз має працювати, як у жнива.
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09.06.2020 15:42 Відповісти
мы учимся не полигонах
они суки в наших селах и городах...
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09.06.2020 16:49 Відповісти
 
 