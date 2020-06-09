На окупований Донбас прибули додаткові групи російських інструкторів для проведення навчань, - розвідка

Із 8 червня ц.р. у з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК російських окупаційних військ відновлено інтенсивні заходи з бойової підготовки на всіх полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, противником проводяться заняття з екіпажами бойових броньованих машин і танків, артилерійськими розрахунками з виконанням практичних стрільб, навчальні збори за окремими військово-обліковими спеціальностями.

Також одночасно зі ЗС РФ у російських окупаційних військах тривають заходи тижня мобілізаційної готовності.

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Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що для проведення зазначених заходів та контролю за їх виконанням до 1 та 2 АК окупантів прибули додаткові групи російських інструкторів та представники вищих органів управління ЗС РФ у складі комісій.