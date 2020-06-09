Суд у справі MH17: Осколки в лайнері і тілах - від нової російської ракети для ЗРК "Бук", - прокурор Бергер
У тілі пілота рейсу МН17 знайшли уламок, "схожий" на осколок від нової російської ракети від ЗРК "Бук", стверджує прокурор.
У тілі пілота збитого над Донбасом Boeing рейсу МН17, як і в уламках самого лайнера, були знайдені металеві фрагменти "у формі метелика" - такі, як у російській ракеті ЗРК "Бук". Про це повідомив на суді у справі MH17 нідерландський прокурор Тійс Бергер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За словами прокурора, в жовтні 2014 року поліція Австралії вирушила до України для аналізу двох демонтованих ракет "Бук" - M938 і більш нової 9M38M1. Щоб порівняти сліди ураження з тими, які були виявлені як в уламках літака, так і в тілах жертв трагедії. У підсумку було виявлено три унікальні осколкові форми - "плитку", "решітку" і "метелика".
"У тілах екіпажу було виявлено 29 сталевих осколків. Один з них мав характерну форму метелика. Судмедексперт виявив його в тілі капітана екіпажу", - сказав Бергер.
У кабіні літака знайшли ще один осколок у формі метелика. Це єдині два осколки серед 370 штук, які зібрали на місці трагедії, з такою відмінною формою.
Бергер сказав, що Нідерландський інститут судової експертизи порівняв фрагменти ракет, зібрані після вибуху ракет "Бук" в Україні і в Нідерландах, і виявив, що "було більше схожості з типом 9М38М1 (нові російські ракети. - Ред.), ніж з 9М38" .
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.
9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.
За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.
Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.
Будь ласка, зачекайте...
Что при СССР что при РФ
и украинские БУКи и российские сделаны там
отличаются только модификацией
чтобы все факты свести к одному правильному выводу - виновности высших должностных лиц расейской ********* в этой катастрофе, нужно тщательно проработать каждый крошечный шажок, чтобы не осталось никаких сомнений, что дважды два четыре, а четыре плюс четыре = рашка ********* с помощью высокопоставленных лиц, армии, своих наёмников оккупировала донбасс и уничтожила МН-17 со расейского бука, расейской ракетой
_Я гарантирую это.
"Бергер сказал, что Нидерландский институт судебной экспертизы сравнил фрагменты ракет, собранные после взрыва ракет "Бук" в Украине и в Нидерландах, и обнаружил, что "было больше сходства с типом 9М38М1 (новые российские ракеты. - Ред.), чем с 9М38" (с)
Т.е. полиция Австралии в Украине исследовала новые российские ракеты.
Или редактор с переводчиком накурены, или это просто нонсенс.
Как это:
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"В телах экипажа было обнаружено 29 стальных осколков. Один из них имел характерную форму бабочки. Судмедэксперт обнаружил его в теле капитана экипажа", - сказал Бергер.
В кабине самолета нашли еще один осколок в форме бабочки. Это единственные два осколка среди 370 штук, которые собрали на месте трагедии, с такой отличительной формой. Источник: https://censor.net/n3200836\\\\\\\
т.е. даже это "сливают", шо ракеты эти не экспортировались(может в Египет только)?
И кстати, некоторые говорят что сбили специально - никто бы не стал заряжать новейшие ракеты тогда. если совковых на складах куча. да и то шо ударило в нос, а не вдогонку, тоже что-то не то если бы хотели специально сбить и свалить на ВСУ.
вопросы, вопросы......
Я ж і пишу шо версія(чи не парашна) - шо типу спеціально полювали за Боїнгом шоб сказати: "етонєми".
В морду ракета, ракета нова, це так як підпис поставити.
просто як "розслідують", це звісно аж смішно(не сміх, людей вбили), не здивуюсь шо вийде - Вася іванов, комчастини, бросився "защіщать шахтьорав" але був як завжди п.яний і поцілив не туди.
ну реально клоунада - прямо як совок підвів 1 млн. бидла, тисячі танків, літаків, а фіни..... "напали"(самі не знаючи)
из тех что захвачены у Грузии в 2008 г
из тех что Грузия купила у Украины(еще при Ющенко)