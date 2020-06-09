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Ахметов (2340) Лерос Гео (383) Денис Шмигаль (4408) Буславець Ольга (146)

Вважаю Шмигаля людиною Ахметова, це помітно по ситуації в енергетиці, - "слуга народу" Лерос

Вважаю Шмигаля людиною Ахметова, це помітно по ситуації в енергетиці, -

В.о. міністра енергетики Ольга Буславець і прем'єр-міністр Денис Шмигаль - представляють інтереси Ріната Ахметова.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп фракції "Слуга народу" Гео Лерос.

"Нещодавно у мене була пресконференція, коли я подав документи, пов'язані з конфліктом інтересів міністерки енергетики Буславець. Це людина, яка представляє інтереси Ріната Ахметова", - зазначив нардеп.

За його словами, під час пресконференції він казав, що Буславець - це людина, яка лобіює інтереси монополіста-олігарха, знищуючи атомну енергетику в інтересах теплової.

"Я писав, що вважаю Шмигаля людиною Ахметова (це особливо помітно за ситуацією в енергетиці), критикував його за недолугі дії та ідіотські заяви - як, наприклад, створення 500 тис. робочих місць в травні", - додав він.

Лерос розповів, що після заяв про Буславець його запросили в "Право на владу" на 1+1. Через годину запрошення скасували.

"Щоб ви просто розуміли: ТСН знімав сюжет про те, як я подаю заяву на міністерку Буславець. Але коли сюжет вийшов, жодного кадру з Гео Леросом не було! Жодної згадки мого імені не було! Жодного кадру з пресбрифінгу! Ніби з повітря звалився в НАЗК цей документ!" - пояснив нардеп.

Повний текст інтерв'ю з Гео Леросом читайте тут.

Нагадаємо, раніше Лерос подав у НАЗК заяву про порушення Буславець антикорупційного законодавства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак домовився з олігархами, щоб мене не пускали в ефіри великих телеканалів, - "слуга народу" Лерос

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Топ коментарі
+7
Зєлєні це представники ***** в Україні.
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09.06.2020 14:46
+5
Вважаю Шмигаля людиною Ахметова, це помітно по ситуації в енергетиці, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 7345
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09.06.2020 14:58
+4
Та це стало зрозуміло ще тоді, коли він намагався проштовхнути питання "подачі води в Крим", а потім, після відсічі суспільства почав співати пісню "ви не так все зрозуміли" і "єта вірвана із кантєкста"...
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09.06.2020 14:50
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Зєлєні це представники ***** в Україні.
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09.06.2020 14:46 Відповісти
Вважаю Шмигаля людиною Ахметова, це помітно по ситуації в енергетиці, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 7345
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09.06.2020 14:58 Відповісти
- Так вот. Балаганов, вы пижон. Не обижайтесь. Этим я хочу точно указать то место, которое вы занимаете под солнцем. Вы пижон, -- повторил Остап. -- И сын пижона. И дети ваши будут пижонами. Мальчик! (с)
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09.06.2020 15:32 Відповісти
Лерос прав! У нас не только президенты ставленники олигархов, но и премьеры и министры, и замы министров.
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09.06.2020 14:48 Відповісти
Каков пот - таков приход

Вважаю Шмигаля людиною Ахметова, це помітно по ситуації в енергетиці, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 3202
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09.06.2020 14:59 Відповісти
Поп....
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09.06.2020 15:03 Відповісти
Та це стало зрозуміло ще тоді, коли він намагався проштовхнути питання "подачі води в Крим", а потім, після відсічі суспільства почав співати пісню "ви не так все зрозуміли" і "єта вірвана із кантєкста"...
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09.06.2020 14:50 Відповісти
Считаю Лероса человеком Порошенко. (Доказательств все равно нет).
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09.06.2020 14:50 Відповісти
Гео - геой дня!
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09.06.2020 14:51 Відповісти
Умный украинец когда голосует, думает, лишь бы хуже не стало. А глупый и зеленый украинец, когда голосует, говорит что хуже уже не будет. Выбили у зе землю из под ног, быстрее чем ожидалось. Что может быть опаснее, чем скомпрометированный глава.
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09.06.2020 14:53 Відповісти
Ви, мабуть, не помітили, що Бубочці земля вже не потрібна, бо він літає на крильцях, акі горобчєк.
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09.06.2020 14:59 Відповісти
Посадка будет жесткая))) доказано овощем)
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09.06.2020 15:05 Відповісти
Вважаю Шмигаля людиною Ахметова, це помітно по ситуації в енергетиці, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 4692
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09.06.2020 14:55 Відповісти
так найвеличніший ссанич переміг олігархів))
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09.06.2020 14:56 Відповісти
Шмигаль до призначення прем`єром, керував Бурштинською ТЕС,що належить ахметову,i його дiї в енергетицi доводять що вiн й надалi працює на свого боса(ахметова). зеленський продався олiгархам та виконує їхнi накази.НЕМА В НАС ПРЕЗИДЕНТА.
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09.06.2020 16:16 Відповісти
100 % !!! И БАБКЕ АХМЕТКЕ НЕ ХОДИ !)
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09.06.2020 16:18 Відповісти
Капитан очевидность 😷
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09.06.2020 17:55 Відповісти
 
 