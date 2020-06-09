Венедіктова про зарплату: "На руки" отримала 38 тис. грн. Думаю, що зараз "з'їм" всю свою фінансову подушку
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова поскаржилася на невелику зарплату.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю "Українським новинам".
"Я думаю, що зараз "з'їм" всю фінансову подушку, яка у мене була, тому що у мене зарплата "на руки" 38 тис. гривень. Це останнє, що я отримувала", - сказала вона.
Генпрокурор зазначила, що оскільки у неї є сім'я, діти і домашні тварини, яким потрібен ветеринар, вона буде "використовувати запаси".
Нагадаємо, на пост генпрокурора Венедіктова була призначена 17 березня.
Топ коментарі
+67 Алла Новосад 5b57f84f
показати весь коментар09.06.2020 15:05
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+35 Александр Иванов 29ff5b68
показати весь коментар09.06.2020 15:04
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Будь ласка, зачекайте...
Не имеем семьи, детей и животных в доме! И даже 7000 гр. это много! А пенсам и 2000 гр. самый раз! Пракуратурка бенядиктовна, бросай бухать, наркоту и мальчиков на ночь, выгони сутенёра, продай собаку и ..! И 2000 гр. хватит, как простому пенсионеру хватает! Тем более, даже квалификационную комисию не прошла...
Уверен, надо было бы, бенядихтовна ещё бы и доплачивала столько же только баксов, за это кресло! Как пел В.Высоцкий: " И кощей, по своему несчастный..." =)
привыкай днако...)))
Ирочка..... Дай ка мне твои домашние доходы и расходы , я тебе мигом все сбалансирую!!!!
Начнем с сьема квартиры на окраине и передвижения на общ транспорте.......
Але не стільки ж!
история повторяется?)))) кто следующий, кому бабла не хватает?))))
интересно,когда у руля будут адекватные люди стоять?))))
а то сплошные не адекваты)))) когда уже закончится этот цирк шапито?))))