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Венедіктова (829) зарплата (2212) Офіс Генпрокурора (3160)

Венедіктова про зарплату: "На руки" отримала 38 тис. грн. Думаю, що зараз "з'їм" всю свою фінансову подушку

Венедіктова про зарплату:

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова поскаржилася на невелику зарплату.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю "Українським новинам".

"Я думаю, що зараз "з'їм" всю фінансову подушку, яка у мене була, тому що у мене зарплата "на руки" 38 тис. гривень. Це останнє, що я отримувала", - сказала вона.

Генпрокурор зазначила, що оскільки у неї є сім'я, діти і домашні тварини, яким потрібен ветеринар, вона буде "використовувати запаси".

Нагадаємо, на пост генпрокурора Венедіктова була призначена 17 березня.

Також читайте: Адвокати Порошенка оскаржили в суді "бездіяльність" Венедіктової у справі Музею Гончара

Автор: 
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Топ коментарі
+67
Скромнее надо быть.
"5 - 6 тысяч это не бедность" - ВА Зеленский.
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09.06.2020 15:05
+52
Горе горькое и беда неописуемая ...
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09.06.2020 15:03
+35
Дайте платок кто нибудь наревел уже целую миску это же надо так человека финансово вымотать.
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09.06.2020 15:04
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А сколько получила "на ноги" не скажу . Не скажу, даже если вынудят съесть перьевую подушку.
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09.06.2020 16:21 Відповісти
Так продай домашних животных, посоветуйся с Брагаром, он ыксперт в энтих делах.
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09.06.2020 16:23 Відповісти
доходов депутатом хватало, а вот как стала прокурором нет. видимо больше на верх отдавать надо
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09.06.2020 16:36 Відповісти
навіщо ж ти йшла на таку малу зарплату? не треба було погоджуватись ...хоча багато люду можуть тобі провести тест-драйв. як прожити на п"ять тисяч кожного місяця...
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09.06.2020 16:55 Відповісти
да неплачься шмара .отсосеш у того кто пристроил на должность и тот подбросит бабла .....
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09.06.2020 16:58 Відповісти
ТП, такая ТП (((
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09.06.2020 17:04 Відповісти
Корова - поживи на 5 000 грн. в месяц. Зажрались.
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09.06.2020 17:11 Відповісти
она квартиру снимает минимум за 1,5 тысячи евро за Бессарабкой в одном из самых крутых мест в Киеве , не слушайте её брехню
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09.06.2020 19:22 Відповісти
Как нам, всем Украинцам, хорошо!!!
Не имеем семьи, детей и животных в доме! И даже 7000 гр. это много! А пенсам и 2000 гр. самый раз! Пракуратурка бенядиктовна, бросай бухать, наркоту и мальчиков на ночь, выгони сутенёра, продай собаку и ..! И 2000 гр. хватит, как простому пенсионеру хватает! Тем более, даже квалификационную комисию не прошла...
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09.06.2020 17:13 Відповісти
зачем нам нужен такой ген-прокурор ,у него то законы не те , то зарплаты не хватает , если бабла мало платят так уходи , нет не уходят , и не работают , за кресло цепляются мертвой хваткой , а нам казочки рассказывают
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09.06.2020 17:14 Відповісти
Не волнуйтесь ...
Уверен, надо было бы, бенядихтовна ещё бы и доплачивала столько же только баксов, за это кресло! Как пел В.Высоцкий: " И кощей, по своему несчастный..." =)
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09.06.2020 17:27 Відповісти
БЛЬЯДЬ!!!! 38 тысяч для нее это ничего. Очевидно ее личный ветеринар больше получает.
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09.06.2020 17:18 Відповісти
Я думаю она даже безплатно готова работать а может даже доплачивать что бы там подольше остаться
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09.06.2020 17:27 Відповісти
Аппетит у нее хороший
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09.06.2020 17:33 Відповісти
та так, у всіх діти а в мене песята...
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09.06.2020 17:37 Відповісти
это ты курва еще на минималку прожить не пробовала...)))
привыкай днако...)))
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09.06.2020 17:41 Відповісти
И почему, все зЕбилы считают, начиная с янелоха, что они не лохи, а все остальные лохи???
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09.06.2020 17:44 Відповісти
Меньше жрать надо,тогда и денег этих хватит с головой.Отожрала жопу ,теперь в дверях застряёт.Суку на диету!!!
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09.06.2020 18:00 Відповісти
лучше на столб
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09.06.2020 18:13 Відповісти
Бенедиктовая бомжара.
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09.06.2020 18:54 Відповісти
брехло охметовско/зеленское
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09.06.2020 19:19 Відповісти
Венедіктова про зарплату: "На руки" отримала 38 тис. грн. Думаю, що зараз "з'їм" всю свою фінансову подушку - Цензор.НЕТ 3318
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09.06.2020 19:19 Відповісти
компенсирует борзыми щенками
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09.06.2020 19:20 Відповісти
А шо..... Муж альфонс не содержит семью?
Ирочка..... Дай ка мне твои домашние доходы и расходы , я тебе мигом все сбалансирую!!!!
Начнем с сьема квартиры на окраине и передвижения на общ транспорте.......
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09.06.2020 19:28 Відповісти
Ну и жрёт она, однако, и ее "семья", в три горла что-ли ? А на 2 тыс. слабо жить? Твари зажравшиеся, и поворачивается же язык такое нести в то время когда миллионы пенсионеров, отработав по 30-40 лет (те, кто построил и создал богатства, которые вот уже почти тридцать лет разворовывают, распродают и жируют на эти деньги морды у кормушки), живут за чертой бедности, получая вместо пенсии жалкие гроши!
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09.06.2020 20:08 Відповісти
"Українці багато їдять!" - Рева.
Але не стільки ж!
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09.06.2020 21:02 Відповісти
І щоб подавилася.
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09.06.2020 21:48 Відповісти
А пенсионеры получают в 15 раз меньше. Конечно такие часики и ногтики как у этой, не смогут купить.
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09.06.2020 22:24 Відповісти
пипец, вы заметили, как только зеленые мрази приходят на должности, им сразу не хватает зарплат. помните предшествующее правительство зеленых имбецилов?))))
история повторяется?)))) кто следующий, кому бабла не хватает?))))
интересно,когда у руля будут адекватные люди стоять?))))
а то сплошные не адекваты)))) когда уже закончится этот цирк шапито?))))
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10.06.2020 00:19 Відповісти
Это ещё 38 тысяч, это очень много!! А ты венидиктова, попробуй проживи на 4-5 тысяч гривен!!
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10.06.2020 13:53 Відповісти
пусть едет на подработки в поляндию, в очередях на границе пусть пожариться как заробитчане, тогда эти 38 тыс. не покажется мало, ох...ли суки зажравшиеся
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10.06.2020 15:37 Відповісти
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