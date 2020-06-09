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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Обвинувачення в суді щодо MH17: терористи після падіння "Боїнгу" раділи і повідомляли в ЗМІ, що збили український літак

Терористи "ДНР" раділи в перші хвилини після падіння малайзійського літака рейсу MH17, думаючи, що збили літак ЗС України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на журналіста з ніком Children of Soros#NotOurTsar, який публікує текстову трансляцію судового процесу.

Обвинувачення в суді щодо MH17: терористи після падіння Боїнгу раділи і повідомляли в ЗМІ, що збили український літак 01

Зокрема, за словами обвинувачення, французький журналіст Жером Сессіні розповів в інтерв'ю у ЗМІ, що отримав дзвінок від пресслужби терористів, де заявили, що збили український літак.

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Прокурори додали, що схоже спостерігається і в прослуховування самих бойовиків "ДНР": спочатку вони радіють, що збили український літак, а потім дізнаються, що збито цивільний літак і починають викладати версію про збиття українського літака, який збив цивільний літак.

Обвинувачення в суді щодо MH17: терористи після падіння Боїнгу раділи і повідомляли в ЗМІ, що збили український літак 02
Обвинувачення в суді щодо MH17: терористи після падіння Боїнгу раділи і повідомляли в ЗМІ, що збили український літак 03
Обвинувачення в суді щодо MH17: терористи після падіння Боїнгу раділи і повідомляли в ЗМІ, що збили український літак 04
Обвинувачення в суді щодо MH17: терористи після падіння Боїнгу раділи і повідомляли в ЗМІ, що збили український літак 05

Нагадаємо, в нідерландському суді обвинувачення продовжує презентацію розслідування у справі МН17.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

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За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.

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Топ коментарі
+10
от дивина ...
нещасний випадок з нігером в сша викликав більше обурення ніж збитий рашкою літак, про війну, яку вони розв'язали, вже і не говорю.
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09.06.2020 15:45
+7
Було таке. І це правда.
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09.06.2020 15:33
+5
А когда росийские террористы мародерствовали и радостно фотографировались с вещами убитых в Боинге ето тоже была случайность?
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09.06.2020 16:13
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Було таке. І це правда.
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09.06.2020 15:33 Відповісти
С другой стороны не сбей тогда кацапы боинг не было бы резонанса по домбасу такого каким он есть на данный момент. Не сбей бы кацапы боинг буки рашисткие до сих пор бы лупили нашей авиации...
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09.06.2020 15:38 Відповісти
от дивина ...
нещасний випадок з нігером в сша викликав більше обурення ніж збитий рашкою літак, про війну, яку вони розв'язали, вже і не говорю.
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09.06.2020 15:45 Відповісти
важен контекст! этот нигер вопил о помощи, а мусор не обращал никакого внимания
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09.06.2020 15:48 Відповісти
"до сих пор"? да вы, батенька, оптимист!
с нашими тогдашними (впрочем и теперешними) хенералами, нашу "авиацию" покрошили бы за пару недель
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09.06.2020 15:47 Відповісти
Наша авиация там давным-давно не летает. Ибо кацапам никакой боинг не помешал заставить всю линию соприкосновения своими ПВО.
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09.06.2020 15:54 Відповісти
Это рассуждения из серии "Не были бы кацапы тупыми людоедами, то к ним не относились бы, как к тупым людоедам. Но они - тупые людоеды."
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09.06.2020 15:56 Відповісти
Ты сам себе ответил
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09.06.2020 16:13 Відповісти
Обвинение в суде по MH17: Террористы после падения "Боинга" радовались и сообщали в СМИ, что сбили украинский самолет - Цензор.НЕТ 2177
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09.06.2020 15:39 Відповісти
А когда росийские террористы мародерствовали и радостно фотографировались с вещами убитых в Боинге ето тоже была случайность?
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09.06.2020 16:13 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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09.06.2020 16:52 Відповісти
Один американський негр для США важливіший за сотні вбитих у літаку... Диву диєшся, але громадяни Нідерландів і Малазії не били росіян і не палили їх посольства. Нідерландам похер на своїх білих громадян.
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09.06.2020 16:55 Відповісти
Да, так и было, я помню хронику того для, даже на ЦЕНОРЕ были ссылки на их "ликование", когда еще не было понятно, что они сбили на самом деле!
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09.06.2020 19:27 Відповісти
 
 