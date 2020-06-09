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зброя (7283) легалізація (142) Венедіктова (829)

Я проти легалізації зброї: монополія на силу має бути виключно у держави, - Венедіктова

Я проти легалізації зброї: монополія на силу має бути виключно у держави, - Венедіктова

В Україні у населення на руках багато зброї.

Про це в інтерв'ю Українським новинам заявила Генеральний прокурор Ірина Венедиктова, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про її ставлення до легалізації зброї, Генпрокурор заявила: "Я проти легалізації. У країні так багато зброї, що нам потрібно навпаки щось з цим робити. Я вважаю, що монополія на силу має бути виключно у держави".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейський загубив службовий пістолет на п'янці, а потім заявив, що зброю вкрали

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Топ коментарі
+32
От яким циніком потрібно бути, щоб маючи озброєну охорону, маючи на руках табельну зброю, розказувати іншим, що вам зброя не потрібна.
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09.06.2020 16:00
+28
Венедиктова , - Оружие есть в криминала и Ваше обращение к ним не Относится. Простой народ не Защищен , - Где должны защищать , Насилуют и Убивают , а если защищаешься Открывают уголовные дела , - В чем виноват , что не Убили.О Чем Речь.
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09.06.2020 15:56
+26
Она против лишь по одной причине - она боится своих соотечественников с оружием, а то вдруг придут и спросят по совести ли ты поступала и работала!
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09.06.2020 15:58
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Паеі генпрокураторша а не пішли би ви в січку сцяти. З тюрми можна вийти а з могили чотра два. Якщо на мене і мою сімью нападуть хто бо то не був то я їх убивати буду а чим то сам знаю.
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09.06.2020 16:29 Відповісти
Ну, американське правило: хай краще судять дванадцятеро ніж несуть шестеро.
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10.06.2020 09:50 Відповісти
Бывшему менту-алкоголику можно,а приличному бизнесмену для самообороны-низзя.
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09.06.2020 16:30 Відповісти
Зброя була заборонена для рабів. А я не раб і для мене не є ваша маланська заповідь коли дають в рило то підстав ще раз а приклад то це мій князь Святослав. Не покаране зло є в сто раз сильніше.
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09.06.2020 16:33 Відповісти
боюсь що, "вельмишановні" всіх нас розглядають виключно як рабів- робочу худобу.
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10.06.2020 09:51 Відповісти
у самой то оружие или вооруженная охрана есть
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09.06.2020 16:33 Відповісти
Тоесть, монополия на самозащиту тоже у государства, а вы, рабы, гните спины и на коленях перед господами с пистолетами ползайте!
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09.06.2020 16:34 Відповісти
Генпрокурорша за то, чтобы у неё всё было, и ей за это ничего не было бы.
Детский сад - после СССР вам веры нет и никогда не будет.
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09.06.2020 16:34 Відповісти
Если Вендиктова такая честная - пусть вернёт коммуналку на уровень 2013 года.
Коммуналку задрали от фонаря - просто потому, что владели монополией на силу.
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09.06.2020 16:36 Відповісти
Под разрешение оружия, дополнительно развяжут руки и копам. Лишнее что то вякнул, сразу устроят свидание с землей. У нас беспредельщиков с пушками хватает, им законы не писаны, а мы еще и дуракам оружие дадим. Хуже не будет чего уж там.
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09.06.2020 16:37 Відповісти
А те що нелегальної зброї багато а з легальною піти на злочин треба бути дурнем.
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09.06.2020 16:41 Відповісти
Більшовики-комуняки заборонили легально тримати зброю а при царизмі чи автро-угорському режимі зброя була товаром і продавалась всім тим хто був признаний здоровою людиною а колишні військові то без проблем її тоді мали. В Польші до 1939 року пістолети та револьвери були у вільному доступі. Правда не всі могли тоді її собі позволити бо трохи стоїла злотих .
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09.06.2020 16:38 Відповісти
Ще є багато схронів і бункерів де повно цього добра і ще в дуже гарному стані. На Волині таке як MG-42 чи MP-40 не є щось надзвичайне. В лісах ще багато є таємниць. А недавно хлопці з болота витягли цілий арсенал що коли красно пузі літом в 1941-му коли драпали поскидали то на власні зенки бачив що досить добре збереглось . Цілий батальон можна озброїти.
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09.06.2020 16:48 Відповісти
Я проти легалізації зброї: монополія на силу має бути виключно у держави, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 9742
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09.06.2020 17:01 Відповісти
Я проти легалізації зброї: монополія на силу має бути виключно у держави, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 4058
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09.06.2020 17:04 Відповісти
Я проти легалізації зброї: монополія на силу має бути виключно у держави, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3251
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09.06.2020 17:05 Відповісти
Украина не демократическое государство где право на защиту и насилие есть только у полицаев. Венедиктова комуняцкая курва тащит страну обратно в совок и Гулаг.
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09.06.2020 16:54 Відповісти
Ну типа у нас до нее было право на оружие, а теперь нет.
Нельзя забрать того чего не было.
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09.06.2020 17:38 Відповісти
Поясніть цій недовченій дуринді різницю між "монополією на застосування сили" та "правом на самозахист"!
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09.06.2020 16:57 Відповісти
Вертят зеленые вас как хотят, зебилы тупорылые
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09.06.2020 16:57 Відповісти
А Порошенко не вертел? Итог пяти лет НИХРЕНА!
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09.06.2020 17:39 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48037562
Что вам еще не хватало, зебуины?
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09.06.2020 17:47 Відповісти
Ну, так Порошенко відповів на першу петицію, яка набрала достатньо голосів: "Не при моїй каденції". І цього для мене досить.
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10.06.2020 09:56 Відповісти
_Государство враждебно народу! Разумеется оно не хочет чтобы народ был вооружён и защищался от агрессии государства. Вооружённых трудней грабить, можно и не выжить.
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09.06.2020 16:58 Відповісти
Ещё одно подтверждение, что это антинародный Генпрокурор.
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09.06.2020 17:11 Відповісти
Монополія на силу - єто шото одно,а право на захист - єто шото совсєм другоє...
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09.06.2020 17:19 Відповісти
Тобто, держава говорить ви - тут ніщо, а я ваш рабовласник. А давайте згадаємо, 2014 рік де ділась тоді держава, СБУ, МВС, ЗСУ флот? Вірно вона все профукала, і тільки добробати зупинили ворога, Коли здавали ворогу не пістолети, а військові кораблі, і ЗРК, і літаки. Коли ЗСУ віддавали без бою БМП ворогу. Тоді ота держава чомусь звернулась до всіх допоможіть усім, і податками обложила.І допомогли всі. Навіть юридично, якщо ми демократія а не тоталітарне лайнго, то не може держава мати пріоритет щодо насильства . Кагарлик, Врадієвка, 2014 рік, Бровари показали, що держава це є купка олігархів, бариг, які не пересікаються з інтересом громадян. Тому я за повну легалізацію стрілецької зброї, якщо влада це звісно не окупанти які тримають дулю в кишені .
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09.06.2020 17:22 Відповісти
Але влада саме оккупанти.
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09.06.2020 17:36 Відповісти
Ригівсько-зелена **** - "да, тупая, зато блатная!" - навіть не приховує своє відверте презирство, з таким зверхнім ригоанальним барством. "Права тут у нас! А у населения - кандалы и трудовой распорядок!"
Пішла в хій, паскудо. Після таких слів висновок один: стовбури - потрібні.
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09.06.2020 17:28 Відповісти
хочу пулемет как в америке по закону
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09.06.2020 20:35 Відповісти
зеле ничего не давать
, он дурак
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09.06.2020 20:37 Відповісти
тупая, ограниченна, заангажированная дура!!!!
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09.06.2020 17:35 Відповісти
Она (они) оборзевшая. А тупые мы. Ибо терпим это.
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09.06.2020 17:38 Відповісти
пусть решает референдум, а не шалава коломойского...
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09.06.2020 17:36 Відповісти
Лукавить, "жучка".
Бояться, що "все нажитое непосильным трудом"
може пропасти.
І самі вони теж.
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09.06.2020 17:57 Відповісти
ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ.....а де ж ми.
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09.06.2020 18:02 Відповісти
Я вважаю, що тільки зброя на руках українців, легалізована чи не легалізована наведе порядок в Україні. А ці всі владні пі...си окружили себе нечисленною ОЗБРОЄНОЮ охороною буде нам щось пиз ...ти про зброю. Вважаю, що тільки народ має право на силу
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09.06.2020 18:51 Відповісти
ссыться
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09.06.2020 19:12 Відповісти
Але прокурорша а референдум по оружию провести слабо? Ты посмотри отрыжка кацапская ненравится ей что люди будут с оружием и смогут постоять за себя пшн
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09.06.2020 19:17 Відповісти
ГОСУДАРСТВО для нее это ОНИ (ЧИНУШИ-УЗУРПАТОРЫ и СЛУЖИВЫЕ ПАЛКАНЫ), они и должны иметь оружие для удержание СВОЕЙ бандитской власти ПАРАЗИТОВ!

А НАСЕЛЕНИЕ - РАБЫ И ПОДДАНЫЕ, которые и должны ИМ обеспечивать сытую и бездедную жизнь! Что и кому здесь непонятно!?
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09.06.2020 19:20 Відповісти
В Молдавии с 1992го года разрешено иметь пистолеты. И ничего страшного там не случилось...
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09.06.2020 19:21 Відповісти
быдло должно работать,
венедиктова хочет харчеваьься больше
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09.06.2020 19:22 Відповісти
Губернатор штату Айдахо Бред Літтл підписав нещодавно прийнятий законопроект, згідно якого всі законослухняні американці зможуть приховано носити вогнепальну зброю без дозволу.

"Це історичний момент для нашого штату та нашої країни. Ми можемо пишатись виконаною роботою. Коли ми заснували цю організацію 8 років тому, ми навіть не підозрювали, що наша боротьба у штаті, що підтримує Республіканську партію, буде настільки довгою" - йдеться у заяві організації "Idaho Second Amendment Alliance".

Відтепер всі громадяни США, які досягли 18-річного віку, зможуть носити зброю на території штату та ефективно захищати себе, своїх рідних та оточуючих від небезпеки.
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09.06.2020 19:24 Відповісти
Теперь в Айдахо количество преступлений резко снизится.
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09.06.2020 19:25 Відповісти
в Украине необходимо вооружить население,
ввести свободное владение оружием до 30мм,
отменить уголовное преследование за
убийство судей и прокуроров
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09.06.2020 19:25 Відповісти
Ця "монополія" і наявність автомата у таньки-дурочки якось не в'яжуться...
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09.06.2020 19:26 Відповісти
Ну и глупая. Все уголовники давно со стволами ходят.

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09.06.2020 20:47 Відповісти
Канешна.
Вєнєдіктова вирішила сама вирішувать до кого застосовувати силу.
А проти неї - ніззя
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09.06.2020 22:07 Відповісти
Да пора всем выдать оружие, например подрезало авто и его уложил, влез вне очереди уложил, завис денег уложил , почему без кепки уложил не понравился сосед пристрелил напился пристрелил сразу нескольких бо мешают жить и так далее ,оружие в руках холерика типа жирика каждый первый труп
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09.06.2020 22:27 Відповісти
Это в школе такого наслушался ?
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09.06.2020 23:33 Відповісти
Нет просто я встречал вспыльчивых особенно с кавказа за слово могли бы и убить и скорее всего так бы и сделали мне хватает отвёртки в 40 см , рашпиля, молотка и биты в виде ножки от стола в машине , на большинство такие вещи наводят страх не меньше чем пистолет и не запрещены
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09.06.2020 23:45 Відповісти
та то ти ще молодий та дурний... і "горячі"кавказці з дикими москалями ДУЖЕ чутливі стають коли їм сраною-лопаою-по-хуцпатій пиці ЗАУВАЖЕННЯ роблять прості українські хлопці... бо ж балачки та хуцпа це одне... а ДІЯ = зовсім інше
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10.06.2020 08:25 Відповісти
А чего себе лайк поставил и ещё я не молодой просто злой (даже в 90 не был таким),потому как честных, порядочных и нормальных вокруг 0 целых хрен десятых, а всё из за классового разделения с большим зазором
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10.06.2020 14:53 Відповісти
Мусорський аргумент: якщо у всіх буде зброя то, всі перестріляються.
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10.06.2020 10:00 Відповісти
Понимаешь я такой же вспыльчивый как спичка как тот хозяин ставка, поэтому и не хочу огнестрел иметь и даже нож не ношу
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10.06.2020 14:59 Відповісти
При Порошенко такого не було-всі озброювалися легально.
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09.06.2020 22:38 Відповісти
Порошенко сам сказав: "Не при моїй каденції" це, все що треба пам'ятати.
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10.06.2020 10:01 Відповісти
Дочь генерала и ректора Харьковского Юридического с детства жила с оружием в доме. И это давало ей чувство защищенности, исключительности и причастности к "сильным мира сего". И вот так просто лишиться этого чувства только потому что оружие есть у соседа-сантехника? Ну уж нет!
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10.06.2020 03:22 Відповісти
На сьогодні, прво на володіння зброєю відрізняє "вельмишановного" від робочої худоби. Всі вищі чиновники офіційно мають зброю, яка дає їм статус вищого класу. Тому, вони будуть всіма силами триматися за цю ознаку свого класу. Це, навіть не питання безпеки, а класового розподілу в Україні.
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10.06.2020 10:05 Відповісти
прокурорша каже, що монополія на силу і зброю має бути тільки у харківських (рюкзаковців). Звичайно, харківські самі великі патріоти в Україні.
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10.06.2020 10:29 Відповісти
Для тих, хто не розуміє слів Венедиктової пояснюю що, означають поняття "монополія на силу" чи "ексклюзивне право на насилля". Це, коли виключно поліція, СБУ чи армія має право наносити шкоду здоров'ю чи позбавляти життя кожного, хто знаходиться на суверенній території держави.
Якщо на вас напали і гвалтують, відбирають майно, позбавляють здоров'я чи життя єдине право, яке ви маєте це, кликати на допомогу відповідні державні органи, які вирішать питання застосування сили. Сенс цього полягає в тому що, здоров'я та життя злочинця цінніше від ваших суб'єктивних відчуттів в результаті згвалтування, побиття чи втрати майна. В найгіршому випадку життя вам вже не повернеш, а ось злочинця ще можна використовувати на примусових роботах або навіть перевиховати, якщо впіймають.
А коріння цього "права" йде від середньовіччних ідей, які надавали сюзерену ексклюзивні права над його холопами.
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10.06.2020 11:19 Відповісти
мотузка з милом все рівно залишається в законі. орієнтир для шобл мародерів при портфелях
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10.06.2020 12:37 Відповісти
Той незручним момент, коли висловлючи позицію, змушений ставати по один бік із "зеленим лайном і наволоччю типа Венедиктова"... Ні, краще я промовчу!
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10.06.2020 13:16 Відповісти
Тупенька жіночка на високому посту завчила універсальну тупеньку фразу...
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10.06.2020 16:34 Відповісти
Потрібно озброїти населення, усе і без винятку. Це, звичайно, не врятує від замовних вбивств. Але наша доморощена наволоч хоча б ходиме з оглядкою і не сміятиметься нам в обличчя на 5-у році після незавершеної революції з її невідворотним переходом у контрреволюцію. PS. Немає в нас держави. Є мафія. І права на насильство їй ніхто не делегував.
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10.06.2020 16:39 Відповісти
ГЛУПОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ УЧИТЫВАЯ ОХОТНИКОВ !) НАРОД ЕСТЬ ЗАКОН !!!
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10.06.2020 19:04 Відповісти
монополія на силу має бути виключно у держави
-------------------------------------------------------------
Монополія на відсіч свавіллю мусорів має бути у населення..з вмотивованим відстрілом здичавілих собак включно.
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11.06.2020 21:20 Відповісти
Чим відрізняється ЗБРОЯ від автомобіля?
Для ідіотів з владними повноваженнями відповідаю: тим, у яких вони (ці предмети) руках.
Скільки ЩОРОКУ гине людей різного віку на дорогах та від дебілів, яких краще було б їх батькам просто "зляти у презерватив"? Тисячі щороку!!!
Але вєнєдіктови та інша п...іздота не думають забороняти автомобілі, хоча знають,що і завтра і післязавтра гинутимуть люди.
Так чому ж забороняють вільний обіг зброї?
Механізмів контролю зброї у цивілізованому світі придумано достатньо.
Відповідь проста та очевидна.

Ссикотно за свої шкури. Народ,який має зброю, змусить політиків рахуватися з своїми інтересами.

Але при цьому, політики та інша шелупонь собі у доступі до короткоствольній зброї не відмовляють.

Ось вона, справедливість на Зє-! зразок.
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16.11.2020 18:11 Відповісти
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