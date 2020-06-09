Я проти легалізації зброї: монополія на силу має бути виключно у держави, - Венедіктова

В Україні у населення на руках багато зброї.

Про це в інтерв'ю Українським новинам заявила Генеральний прокурор Ірина Венедиктова, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про її ставлення до легалізації зброї, Генпрокурор заявила: "Я проти легалізації. У країні так багато зброї, що нам потрібно навпаки щось з цим робити. Я вважаю, що монополія на силу має бути виключно у держави".

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